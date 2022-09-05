'Bắt nhanh' 5 lỗi ăn mặc khiến bạn già đi cả chục tuổi, liệu bỏ ngay kẻo muôn đời không thời thượng lên nổi

Thời trang 05/09/2022 19:32

Phong cách ăn mặc ảnh hưởng nhiều đến vẻ bề ngoài của chúng ta, đặc biệt là phụ nữ. Đừng để dáng vẻ trở nên luộm thuộm, lỗi thời lại còn già đi vài tuổi với 5 lỗi sai trong cách ăn mặc này.

Váy hoa tối màu

Váy hoa tối màu là một item tiềm tàng nguy cơ già hóa phong cách rất cao, thậm chí còn có thể khiến vẻ ngoài của chị em thành ra sến và quê kiểng. Vẫn là váy hoa nhưng nếu được phối màu tươi sáng mà nhã nhặn, set đồ công sở của chị em không chỉ ghi điểm ở sự thanh lịch, trang nhã mà còn rất xinh tươi, trẻ trung. Cuối cùng, đừng quên hoàn thiện set đồ với những kiểu giày dép như: mule, búp bê đơn giản, sandal quai gót hoặc sneaker trắng, vẻ ngoài sẽ thêm phần tinh tế, sành điệu.

'Bắt nhanh' 5 lỗi ăn mặc khiến bạn già đi cả chục tuổi, liệu bỏ ngay kẻo muôn đời không thời thượng lên nổi - Ảnh 1

'Bắt nhanh' 5 lỗi ăn mặc khiến bạn già đi cả chục tuổi, liệu bỏ ngay kẻo muôn đời không thời thượng lên nổi - Ảnh 2

'Bắt nhanh' 5 lỗi ăn mặc khiến bạn già đi cả chục tuổi, liệu bỏ ngay kẻo muôn đời không thời thượng lên nổi - Ảnh 3

Diện cả set đồ đen hoặc tối màu

Một bộ quần áo đen từ đầu đến chân thường mang lại cảm giác thời thượng và thanh lịch, dễ phối hợp. Tuy nhiên màu đen cũng có thể làm da bạn trở nên thiếu sức sống dẫn đến việc làm bạn trông già hơn. Vậy nên các nàng hãy kết hợp hài hòa giữa các gam màu trầm và tươi sáng để trông vừa trẻ trung, nổi bật lại chẳng kém phần cá tính, trendy nhé!

'Bắt nhanh' 5 lỗi ăn mặc khiến bạn già đi cả chục tuổi, liệu bỏ ngay kẻo muôn đời không thời thượng lên nổi - Ảnh 4

'Bắt nhanh' 5 lỗi ăn mặc khiến bạn già đi cả chục tuổi, liệu bỏ ngay kẻo muôn đời không thời thượng lên nổi - Ảnh 5

'Bắt nhanh' 5 lỗi ăn mặc khiến bạn già đi cả chục tuổi, liệu bỏ ngay kẻo muôn đời không thời thượng lên nổi - Ảnh 6

Quần siêu dài rộng

Quần ống rộng thoải mái và phóng khoáng thật đấy, nhưng nếu mang phom dáng quá dài rộng, vóc dáng của bạn sẽ bị "nuốt trọn", khó mà có được vẻ cao ráo, thanh thoát. Tệ hại không kém, những mẫu quần quá dài rộng sẽ khiến tổng thể trở nên lôi thôi, lếch thếch, thậm chí còn hô biến chị em thành bà thím nơi công sở; và rõ ràng, kiểu quần này không phải là lựa chọn sáng suốt cho các chị em. Lý tưởng nhất, chị em hãy ưu tiên quần ống đứng hoặc ống rộng vừa phải, mang gam màu trung tính hoặc pastel tươi sáng thì càng tốt, vẻ ngoài sẽ không chỉ ghi điểm thanh lịch mà còn đủ trẻ trung, thời thượng.

'Bắt nhanh' 5 lỗi ăn mặc khiến bạn già đi cả chục tuổi, liệu bỏ ngay kẻo muôn đời không thời thượng lên nổi - Ảnh 7

'Bắt nhanh' 5 lỗi ăn mặc khiến bạn già đi cả chục tuổi, liệu bỏ ngay kẻo muôn đời không thời thượng lên nổi - Ảnh 8

'Bắt nhanh' 5 lỗi ăn mặc khiến bạn già đi cả chục tuổi, liệu bỏ ngay kẻo muôn đời không thời thượng lên nổi - Ảnh 9

Trang phục quá rộng với dáng người

Trang phục dáng hộp, rộng thùng thình, may đo không vừa người là một nguyên nhân khiến bạn trông già đi vì nó nuốt chửng cơ thể. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bạn phải mặc đồ bó sát người, nhưng những nguyên tắc cơ bản như trang phục ôm sát vào eo, chiều dày chân váy vừa vặn, cổ tay không quá dài và rộng… nên được đảm bảo.

Mẹo nhỏ khi chọn trang phục này là chỉ mặc đồ quá cỡ trên một nửa phần cơ thể. Ví dụ như một chiếc quần rộng thoải mái và một chiếc áo vừa với cơ thể bạn, hoặc ngược lại. Hãy chọn quần áo phù hợp với kích thước cơ thể của bạn. Quần áo của bạn không nên quá rộng vì sẽ che giấu vẻ đẹp của bạn. Mặt khác, quần áo quá chật sẽ làm hỏng cái nhìn tổng thể của bạn.

'Bắt nhanh' 5 lỗi ăn mặc khiến bạn già đi cả chục tuổi, liệu bỏ ngay kẻo muôn đời không thời thượng lên nổi - Ảnh 10

'Bắt nhanh' 5 lỗi ăn mặc khiến bạn già đi cả chục tuổi, liệu bỏ ngay kẻo muôn đời không thời thượng lên nổi - Ảnh 11

'Bắt nhanh' 5 lỗi ăn mặc khiến bạn già đi cả chục tuổi, liệu bỏ ngay kẻo muôn đời không thời thượng lên nổi - Ảnh 12

Diện cả cây từ áo đến váy dài lượt thượt

Một trong những layer mà các nàng không thể bỏ qua trong những ngày se lạnh đó là váy/chân váy + áo khoác ngoài. Tuy nhiên nhiều cô nàng yêu thích sự thoải mái, phóng khoáng vẫn thường layer váy/chân váy maxi với những chiếc áo khoác dài lượt thượt. Cách mix này không xấu nhưng lại rất dễ dìm dáng và ít nhiều khiến các nàng trông luộm thuộm hơn. Và để diện combo váy áo này trẻ trung, trendy nhất thì các nàng hãy mix váy/chân váy dáng midi với áo khoác dáng lửng bên ngoài nhé!

'Bắt nhanh' 5 lỗi ăn mặc khiến bạn già đi cả chục tuổi, liệu bỏ ngay kẻo muôn đời không thời thượng lên nổi - Ảnh 13

'Bắt nhanh' 5 lỗi ăn mặc khiến bạn già đi cả chục tuổi, liệu bỏ ngay kẻo muôn đời không thời thượng lên nổi - Ảnh 14

'Bắt nhanh' 5 lỗi ăn mặc khiến bạn già đi cả chục tuổi, liệu bỏ ngay kẻo muôn đời không thời thượng lên nổi - Ảnh 15

Top 10 món đồ 'tối kỵ' cho phụ nữ trung niên: chẳng thấy thời trang đâu mà còn bị chê kém sang, thiếu thanh lịch

Top 10 món đồ 'tối kỵ' cho phụ nữ trung niên: chẳng thấy thời trang đâu mà còn bị chê kém sang, thiếu thanh lịch

Một số chị em vẫn muốn “níu giữ thanh xuân” bằng việc mặc những bộ đồ trẻ trung, không phù hợp lứa tuổi lại khiến họ sa đà vào các lỗi thời trang cơ bản của tuổi trung niên.

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