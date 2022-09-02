Cập nhật xu hướng mùa thu hot nhất năm nay: áo dáng lửng lên ngôi, mặc đẹp, 'hack dáng' đều có đủ

Thời trang 02/09/2022 05:19

Vào mùa thu năm nay, không khó để nhận ra sự phủ sóng của kiểu áo dáng lửng. Items này luôn khiến các nàng phải say đắm từ cái nhìn đầu tiên.

Bên cạnh các items cơ bản, luôn chuẩn mốt, chị em nên cập nhật thêm cho tủ đồ một số món thời trang chuẩn xu hướng, phong cách sẽ trẻ trung và thời thượng hơn rất nhiều. Mỗi một năm sẽ có vài món thời trang nhất định trở thành hiện tượng, được rất nhiều nàng sành điệu chọn diện. Mùa thu năm nay, kiểu áo dáng lửng đang được đánh giá cao nhất về vẻ trẻ trung, sành điệu.

Áo dáng lửng thường có chiều cao đến khoảng ngang eo giúp tạo độ phân cách cho phần thân trên và thân dưới. Nhờ thế mà item này vượt trội hơn ở khả năng "ăn gian" tuổi, đã vậy còn kéo chân, hack dáng tuyệt đỉnh. Và để style mùa thu của bạn tăng thêm vài phần thú vị, sành điệu, đừng bỏ qua 4 kiểu áo dáng lửng mà hội sành mặc mê mẩn nhất, bạn có thể nghía qua để bổ sung ngay cho tủ đồ lúc này.

Áo cardigan dáng lửng

Ngoài những kiểu áo khoác trên thì áo khoác dệt kim cũng là kiểu áo len được sử dụng nhiều nhất trong mùa Thu Đông, kiểu dáng ngắn không quá kén dáng, vừa có thể dùng làm áo khoác, vừa có thể mặc riêng lẻ như áo thun - vừa thời trang lại và tiết kiệm.

Phần thân trên áo khoác dệt kim tạo nên nét dịu dàng độc đáo kết hợp cùng quần ống rộng/ quần suông mang cảm giác ấm áp, giản dị và trendy hết nấc, cách phối đồ đơn giản nhưng tôn dáng hiệu quả, khiến nàng nào cũng thời thượng như những fashionista đích thực.

Cập nhật xu hướng mùa thu hot nhất năm nay: áo dáng lửng lên ngôi, mặc đẹp, 'hack dáng' đều có đủ - Ảnh 1

Cập nhật xu hướng mùa thu hot nhất năm nay: áo dáng lửng lên ngôi, mặc đẹp, 'hack dáng' đều có đủ - Ảnh 2

Cập nhật xu hướng mùa thu hot nhất năm nay: áo dáng lửng lên ngôi, mặc đẹp, 'hack dáng' đều có đủ - Ảnh 3

Áo blazer dáng lửng

Thiết kế này dễ dàng được lòng chị em nhờ hợp thời tiết thu, không khó phối đồ, khiến vẻ ngoài trang nhã nhưng vẫn có điểm năng động, cá tính. Thay vì diện crop top thông thường, sao bạn không chọn khoe dáng với chiếc blazer ngắn ngang eo cho mới mẻ chứ, nhờ vậy mà bạn sẽ trở nên có style "ra gì và này nọ", outfit sẽ được "auto" nâng cấp trở nên sang xịn hơn tức thì.

Với kiểu áo blazer dáng lửng này, bạn có thể biến set đồ của mình thêm hay ho hơn nhiều đấy. Thích phong cách layer, bạn chỉ việc kết hợp áo hai dây hoặc áo quây phía trong, hoặc nếu không thì diện riêng lẻ em ấy một mình vẫn ổn, mang đến bạn hình ảnh vừa thanh lịch, vừa có nét sành điệu, trẻ trung. Việc kết hợp quần ống rộng, quần shorts hay chân váy thì cũng chuẩn xịn ngay đó mà!

Cập nhật xu hướng mùa thu hot nhất năm nay: áo dáng lửng lên ngôi, mặc đẹp, 'hack dáng' đều có đủ - Ảnh 4

Cập nhật xu hướng mùa thu hot nhất năm nay: áo dáng lửng lên ngôi, mặc đẹp, 'hack dáng' đều có đủ - Ảnh 5

Cập nhật xu hướng mùa thu hot nhất năm nay: áo dáng lửng lên ngôi, mặc đẹp, 'hack dáng' đều có đủ - Ảnh 6

Áo khoác denim dáng lửng

Áo khoác denim vốn có vẻ trẻ trung phá cách, nếu hiện diện trong kiểu áo dáng ngắn crop top thì lại càng bội phần trẻ trung cá tính, mang cảm giác đơn giản và phóng khoáng. Sự kết hợp giữa áo khoác denim dáng croptop và quần ống rộng hay quần denim đều ổn cả, làm nổi bật phần thân dưới và khiến người diện trông cao hơn. Kết hợp thêm với túi xách và các phụ kiện khác là bạn đã có outfit thu hút, thú vị.

Cập nhật xu hướng mùa thu hot nhất năm nay: áo dáng lửng lên ngôi, mặc đẹp, 'hack dáng' đều có đủ - Ảnh 7Cập nhật xu hướng mùa thu hot nhất năm nay: áo dáng lửng lên ngôi, mặc đẹp, 'hack dáng' đều có đủ - Ảnh 8

Cập nhật xu hướng mùa thu hot nhất năm nay: áo dáng lửng lên ngôi, mặc đẹp, 'hack dáng' đều có đủ - Ảnh 9

Áo blouse dáng lửng

Áo blouse lửng là item có thiết kế giống những chiếc áo thông thường, nhưng phần vạt được cắt ngắn bớt thành dáng croptop. Chính vì lẽ đó, áo sẽ có chiều dài dến khoảng ngang eo tạo nên sự phân cách rõ ràng vừa giúp "kéo chân" dài hơn đáng kể mà lại giúp nhấn nhá vào vòng 2 giúp bạn trông thon thả hơn.

Đây cũng là item đang được các cô nàng sành mặc trên khắp châu Á thi nhau chọn diện. Áo blouse lửng cũng rất dễ mặc, không kén dáng người. Bạn có thể mix áo cùng quần jean, quần ống rộng hoặc chân váy đều đẹp. Tuy nhiên bạn nên mix cùng những item cạp cao sẽ đem lại hiệu ứng tôn dáng tốt hơn.

Cập nhật xu hướng mùa thu hot nhất năm nay: áo dáng lửng lên ngôi, mặc đẹp, 'hack dáng' đều có đủ - Ảnh 10

Cập nhật xu hướng mùa thu hot nhất năm nay: áo dáng lửng lên ngôi, mặc đẹp, 'hack dáng' đều có đủ - Ảnh 11

Cập nhật xu hướng mùa thu hot nhất năm nay: áo dáng lửng lên ngôi, mặc đẹp, 'hack dáng' đều có đủ - Ảnh 12

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