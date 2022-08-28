Thăng hạng phong cách thời trang chỉ với 1 mẫu áo, giúp nàng ghi trọn điểm thanh lịch và chỉn chu

Những ngày chớm thu là thời tiết hoàn hảo để chị em diện một chiếc áo khoác cộc tay, không có cổ. Với tiết trời không quá nóng cũng không quá lạnh, chị em vẫn hoàn toàn có thể diện những set layer mỏng nhẹ, để giúp phong cách thêm đa dạng, mới mẻ.

Chúng ta đã thấy khá quen thuộc với các công thức layer như áo thun + sơ mi dáng rộng, hay váy hai dây + sơ mi dài tay… Nhưng các quý cô sành điệu còn có một cách phối đồ hai lớp rất thú vị, hút mắt nữa, đó là combo áo khoác cộc tay + muôn kiểu áo. Item này mang đến bạn hình ảnh tiểu thư, lại tạo cảm giác mát mẻ, thoải mái.

Phần nổi bật nhất của công thức trên đương nhiên là thiết kế áo khoác cộc tay, có chất liệu vải mỏng nhẹ, không quá ngột ngạt. Mẫu áo này hao hao giống blazer, chỉ khác là không có phần cổ bẻ, thay vào đó là thiết kế cổ tròn hoặc cổ tim.

Có thể thấy, so với áo blazer, kiểu áo khoác mới này trông mềm mại, nữ tính và thời thượng hơn cả. Thiết kế áo cộc tay mát mẻ, phần vạt áo cắt bo tròn cùng hàng cúc cách điệu nổi bần bật tạo nên vẻ đầy thú vị cho phong cách người diện.

Áo khoác cộc tay có nhiều phiên bản, chứ không "đóng khung" trong một hai kiểu nhất định. Chị em có thể chọn áo khoác vải cotton lạnh (loại thường dùng để may vest), vải thô đũi, hay vải tweed sang trọng, quý phái.

Áo khoác cộc tay mang màu sắc khác nhau cũng đem đến những ấn tượng riêng biệt. Các mẫu áo khoác mang tông màu trung tính rất trang nhã và tinh tế, lại dễ mix&match được những outfit hài hòa. Trong khi đó, áo khoác màu pastel nổi bật và tươi trẻ hơn hẳn, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch.

Kiểu áo này được các hot girl xứ Hàn mê mệt vì giúp diện mạo nữ tính, nhẹ nhàng hơn. Dù có diện váy áo hai dây sexy bên trong thì chỉ cần kết hợp thêm áo khoác cộc tay dáng lửng bên ngoài, bạn sẽ không lo phô phang chút nào cả.

Ngoài nét yêu kiều, duyên dáng, áo khoác cộc tay còn ghi trọn điểm thanh lịch và chỉn chu, nàng 30+ rất nên lưu tâm mẫu áo này.

Những cô nàng có bắp tay chưa thon gọn lắm hoàn toàn có thể tận dụng áo khoác lửng cộc tay để che nhược điểm tài tình. Ngoài ra, các item với màu trắng/đen trung tính dễ phối đồ là gợi ý shopping bạn nên lựa chọn.

Mẫu áo khoác lửng không cổ đặc biệt được rất nhiều nàng có dáng mũm mĩm chuộng diện. Trong đó, phom áo rộng vừa phải cùng dáng áo lửng đem tới hiệu quả "hack" dáng cực đỉnh. Nhờ thế mà chị em có thể giấu nhẹm đi nhược điểm hình thể, thậm chí hô biến vóc dáng trông thon thả, cao ráo hơn.

Với kiểu áo khoác này, cách đơn giản nhất để có được tổng thể set đồ hài hòa là diện cùng một chiếo áo thun tối giản bên trong và một chiếc quần âu hoặc chân váy midi. Ngoài ra, nàng thích vẻ ngoài cá tính, trẻ trung hơn có thể mix & match item này với quần jeans trơn tối giản.