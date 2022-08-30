Học lỏm bí quyết diện đồ sắc đen sang trọng, quý phái 'bình thường nhưng không tầm thường' từ sao Việt

Thời trang 30/08/2022 07:49

Cùng học cách diện đồ đen của sao Việt để lên đồ nhanh chóng mà vẫn cực kỳ quý phái và thời thượng.

Diện đồ đơn sắc, đặc biệt là màu đen luôn khiến hội chị em băn khoăn sẽ bị đơn điệu thậm chí sẽ "dừ" hơn vài tuổi. Thế nhưng, với những outfit màu đen khi diện lên sẽ giúp bạn càng thêm sang trọng, trang nhã, thậm chí còn giúp vóc dáng trông mảnh mai hơn. Vậy làm thế nào để chọn kiểu trang phục chỉ với một màu đen đơn giản nhưng mang đến vẻ ngoài thời thượng chỉ trong vòng 1 nốt nhạc?

Nhiều sao nữ Việt 30+ đã chinh phục rất xuất sắc kiểu đồ này, và có được vẻ ngoài thời thượng, trẻ trung chứ không hề "dừ" chút nào. Dưới đây là 10 set đồ tông màu đen của các mỹ nhân Việt, chị em hãy tham khảo nhé!

Học lỏm bí quyết diện đồ sắc đen sang trọng, quý phái 'bình thường nhưng không tầm thường' từ sao Việt - Ảnh 1

Đỗ Mỹ Linh chọn áo vải tweed mang lại sự ấm áp cho set đồ mùa thu khi có dịp công tác tại Sa Pa. Túi Dior tiệp sắc màu được hoa hậu chọn lựa để hoàn thiện set đồ. 

Học lỏm bí quyết diện đồ sắc đen sang trọng, quý phái 'bình thường nhưng không tầm thường' từ sao Việt - Ảnh 2

Hà Thu thể hiện vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa sexy với lối mix áo blazer cùng quần short da và áo quây hài hòa về màu sắc. 

Học lỏm bí quyết diện đồ sắc đen sang trọng, quý phái 'bình thường nhưng không tầm thường' từ sao Việt - Ảnh 3

Bảo Thy khoe chân dài sexy với mốt diện blazer dáng rộng cùng váy hai dây tiệp màu.

Học lỏm bí quyết diện đồ sắc đen sang trọng, quý phái 'bình thường nhưng không tầm thường' từ sao Việt - Ảnh 4

Với bộ jumpsuit mang tông màu đen, Hà Tăng ghi điểm phong cách mà chẳng cần cố. Bà mẹ ba con kết hợp jumpsuit với sandal dáng mule hết sức phóng khoáng, sành điệu và còn tạo vẻ cao ráo cho vóc dáng. Những món trang sức như dây chuyền vàng, đồng hồ góp phần giúp bộ trang phục trở nên sang chảnh hơn.

Học lỏm bí quyết diện đồ sắc đen sang trọng, quý phái 'bình thường nhưng không tầm thường' từ sao Việt - Ảnh 5

Hà Tăng trông vô cùng long lanh, dù chỉ diện váy đen. Để hoàn thiện bộ đồ, cô diện túi xách đen, đi giày hai tông màu đơn giản, đeo khuyên tai vàng. Những lựa chọn này giúp tổng thể trang phục có được sự tinh tế, sang trọng.

Học lỏm bí quyết diện đồ sắc đen sang trọng, quý phái 'bình thường nhưng không tầm thường' từ sao Việt - Ảnh 6

Hà Tăng diện một bộ đồ đen toàn tập, nhưng lại toát lên nét trẻ trung, cá tính. Bí kíp của cô chính là mặc một chiếc crop top phóng khoáng và khoác ngoài áo sơ mi oversized. Chiếc quần âu ống đứng là chìa khóa thanh lịch của bộ đồ, còn đôi mule tăng thêm nét thời thượng, sang chảnh.

Học lỏm bí quyết diện đồ sắc đen sang trọng, quý phái 'bình thường nhưng không tầm thường' từ sao Việt - Ảnh 7

Hà Tăng chứng minh sự sang trọng đến từ những gì đơn giản nhất. Cô đã kết hợp áo gilet với một chiếc chân váy đen xuyệt tông. Để tăng thêm vẻ long lanh cho outfit, Hà Tăng đeo khuyên tai vàng, đi boots họa tiết da động vật.

Học lỏm bí quyết diện đồ sắc đen sang trọng, quý phái 'bình thường nhưng không tầm thường' từ sao Việt - Ảnh 8

Combo áo blouse tay bồng và quần âu cùng tông màu đen là ý tưởng hoàn hảo cho những lúc bạn lười mix đồ cầu kỳ. Công thức này rất dễ mặc, hợp tuổi 30+. Chi tiết tay bồng đã giúp cả outfit đơn giản trở nên ấn tượng và yêu kiều hơn.

Học lỏm bí quyết diện đồ sắc đen sang trọng, quý phái 'bình thường nhưng không tầm thường' từ sao Việt - Ảnh 9

Dù mang tông màu đen, mẫu váy Thanh Hằng đang diện vẫn rất ngọt ngào và trẻ trung. Chi tiết hở lưng đã tôn lên nét gợi cảm của người mặc. Để kết lại set đồ, Thanh Hằng chọn một đôi mule rất chuẩn xu hướng.

Học lỏm bí quyết diện đồ sắc đen sang trọng, quý phái 'bình thường nhưng không tầm thường' từ sao Việt - Ảnh 10

Sandal đế thô tưởng như không liên quan đến chiếc váy nhung sang chảnh, nhưng thực tế, hai items này lại hợp nhau đến lạ. Combo váy nhung + sandal đã mang đến cho Hà Hồ outfit quý phái, mà vẫn có gì đó rất cá tính, "chất chơi".

Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh'

Lưu ngay bí kíp mặc đồ màu xanh lá như sao Việt để ra đường không bị 'xa lánh'

Đừng nghĩ diện màu xanh lá là khó nhằn, cứ học theo sao Việt, bạn sẽ có 1001 ý tưởng lên đồ cực trendy, sành điệu từ style "bánh bèo" đến cool ngầu đấy.

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