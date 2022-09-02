Top 10 món đồ 'tối kỵ' cho phụ nữ trung niên: chẳng thấy thời trang đâu mà còn bị chê kém sang, thiếu thanh lịch

Ở độ tuổi trung niên, đôi khi cơ thể chúng ta không còn giữ được nét tươi trẻ để có thể khoe trọn những ưu điểm. Hãy để việc mặc hở hang cho những cô gái trẻ. Là một người phụ nữ đứng tuổi, bạn không cần khoe cơ thể quá nhiều vì đôi khi, hở một chút thôi là bạn đã sở hữu cho mình sự quyến rũ và sang trọng theo đúng độ tuổi.

Điều này khác hoàn toàn với việc mặc đồ gợi cảm. Chính xác là bạn cần phải biết tiết chế sự gợi cảm ấy trong những bộ đồ vừa phải, mà cụ thể ở đây là chiều dài chiếc váy hay quần của bạn. Quyến rũ không có nghĩa là phải “khoe” chân hay vòng 3 nhiều đến nỗi thừa thãi, phản cảm. Hãy chọn cách tinh tế hơn, như một chiếc váy xẻ lưng sâu, hay áo cổ đổ lộ chút bầu ngực “hờ hững”… Chắc chắn, sẽ không một ai có thể rời mắt khỏi hình ảnh người phụ nữ đẹp kiêu kì và quyến rũ trong những món đồ trendy như vậy.

Trang phục quá lòe loẹt

Sẽ thật hài hước khi một người phụ nữ trung niên thể hiện khả năng "chơi màu" quá nổi bật. Nhìn vừa không sang trọng lại vừa lạc lõng trên phố. Đặc biệt với những chiếc áo họa tiết lông thú, chị em chỉ nên kết hợp với đồ đơn sắc vừa phải. Nếu như vẫn phải lòng đồ màu sắc, hãy cân bằng tổng thể bằng một món đồ tối màu.

Quần rộng thùng thình cạp chun

Quần cạp chun mà còn chọn kiểu lùng bùng nhìn chẳng phù hợp với phụ nữ đã có tuổi. Trong khi đó, nếu cũng dành tình cảm cho những chiếc quần chun bởi sự thoải mái mà nó mang lại, chị em nên chọn loại dáng suông bởi ưu điểm của chiếc quần này là làm mở vòng hông, giúp eo thon và đôi chân dài hơn.

Những kiểu quần suông đánh chun có dây rút thường khiến mọi người liên tưởng đến những chiếc quần ngủ mặc ở nhà vì vậy chị em nhất định cần tránh lựa chọn những chất liệu như phi bóng hay chất liệu vải dễ nhàu bởi những chất liệu vải này rất dễ dàng biến chiếc quần thành quần ngủ "chính hiệu".

Quần jeans theo mốt

Những bộ đồ thay đổi nhanh chóng theo mốt, theo thời trang chỉ phù hợp với những cô gái “mười tám đôi mươi”. Loại thời trang này không còn phù hợp với phụ nữ lớn tuổi. Những quý cô trung niên cần lựa chọn loại trang phục ít nổi bật, với những màu sắc đơn giản và những điểm nhấn nhẹ nhàng.

Bạn sẽ trông thật kỳ quặc khi bước xuống phố với những chiếc quần jean có các miếng vá, vài chỗ rách khác to…, trông có vẻ như bạn đang cố gắng níu kéo thanh xuân. Ở độ tuổi này, bạn nên tập trung vào những chiếc quần chất lượng từ vải, đến những đường may chắc chắn. Nó sẽ giúp bạn trở nên thanh lịch và hiện đại hơn.

Quần tất sắc màu

Nói một cách chính xác thì quần tất là món phụ kiện không thể thiếu của phái đẹp. Nó giúp che đi nhiều nhược điểm của đôi chân như những vết sẹo, hoặc vùng vi ô lông chưa được dọn dẹp. Tuy nhiên nếu đã có tuổi cần kết thân với loại quần tất giấy trơn màu như màu da chân hoặc đen vì dễ kết hợp với mọi kiểu đồ.

Trong khi đó quần tất nhiều màu sắc là loại item đã lỗi thời chẳng còn thông dụng, diện vào chỉ khiến cả tổng thể không khác gì chú hề sặc sỡ chứ chẳng phải một quý cô thanh lịch đúng tuổi từng trải.

Chân váy xòe

Loại váy này rất đẹp và dễ thương nên khi diện vào sẽ giúp người mặc trông như một nàng công chúa vậy, đó là lý do tại sao nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho việc giúp ngoại hình thêm phần trẻ trung. Tuy nhiên, phụ nữ trưởng thành nên tránh xa nó nếu bạn không muốn bị trông như đang ở bữa tiệc trang phục. Thay vào đó, một chiếc váy chữ A sẽ giúp bạn trông đẹp và xinh xắn, phù hợp với lứa tuổi và đẳng cấp.

Đồ lót rẻ tiền không phù hợp

Nhiều phụ nữ không biết chính xác kích cỡ đồ lót phù hợp với họ, đặc biệt là đối với áo ngực. Khi tuổi tác tăng lên, ngực bắt đầu chảy xệ và việc sử dụng áo lót chất lượng tốt trở nên vô cùng quan trọng. Đừng thỏa hiệp về điều này. Hãy nhớ rằng, tiền nào của nấy.

Đôi khi, các cô gái có thể bỏ qua việc mua những chiếc áo lót cơ bản nhưng phụ nữ lớn tuổi thì không nên xuề xòa như vậy. Tránh xa dây áo ngực có màu hoặc quá lộ liễu và nếu có thể thì nên mặc quần lót không đường viền.

Mang dép tông

Đằm thắm, sang trọng, quyến rũ chính là phong cách mà hầu hết phụ nữ tuổi trung niên thường hướng tới. Bước qua tuổi tứ tuần, thay vì phong cách năng động, tươi trẻ như các cô gái tuổi teen, các quý cô đã bắt đầu xây dựng cho mình phong cách thời trang chú trọng vào việc tôn vinh vẻ đẹp quý phái, hợp với lứa tuổi chính mình. Thế nên thay vì diện dép tông lôi thôi, để vẻ ngoài luôn tươm tất chị em hãy kết thân với giày cao gót, giày mules, sandal gót thấp có quai.

Những đôi dép tông loẹt quẹt sẽ khiến chị em trở nên tuềnh toàng và kém thẩm mỹ hơn rất nhiều. Phụ nữ tuổi trung niên nên ưu tiên những đôi dép da, đế bằng ngay cả khi diện đồ đơn giản. Ngoài ra, việc đi dép tông được các chuyên gia cảnh báo rằng sẽ rất có hại cho đôi chân của người lớn tuổi.

Lạm dụng phụ kiện

Dù không thể phủ nhận sức mạnh của các loại trang sức hay phụ kiện sang trọng như mũ quý tộc, kính gọng nạm đính… nhưng bạn nên nhớ, bất cứ thứ gì cũng có cả ưu và nhược điểm đối với từng kiểu người dùng. Và đối với các quý cô trung niên thì những kiểu trang sức này lại thường là điểm trừ cho ngoại hình của họ.

Ở tuổi trung niên, bạn cần một thứ gì đó nhẹ nhàng, thanh thoát thể hiện được nét nền nã của bản thân chứ không phải các loại phụ kiện chạy theo xu hướng nữa. Bởi lẽ cơ thể đã không còn được gọn gàng mà bạn còn đeo thêm thứ phụ kiện quá kiểu cách, lớp trong lớp ngoài thì chẳng những không khẳng định phong cách mà còn khiến bạn trông thực sự nặng nề và phản cảm.