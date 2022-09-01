Gợi ý outfit 'gây nhớ thương' cho hội chị em đi hẹn hò, đảm bảo cứ diện lên là được khen xịn đẹp

Thời trang 01/09/2022 05:16

Nếu chưa biết mặc gì cho buổi hẹn hò, bạn hãy tham khảo những outfit sau đây, chắc chắn sẽ giúp bạn có được diện mạo vừa xinh xắn vừa trẻ trung vô cùng ấn tượng.

Gợi ý outfit 'gây nhớ thương' cho hội chị em đi hẹn hò, đảm bảo cứ diện lên là được khen xịn đẹp - Ảnh 1

Ngày hẹn hò đã gần kề mà còn chưa biết diện gì thì bạn cứ sắm 1 em váy liền là dễ mặc nhất, thêm những chi tiết tay phồng, bèo nhún khiến nàng nào cũng xinh xẻo ra trò.

Gợi ý outfit 'gây nhớ thương' cho hội chị em đi hẹn hò, đảm bảo cứ diện lên là được khen xịn đẹp - Ảnh 2

Hẹn hò diện váy hoa lãng mạn xinh tươi thì chuẩn bài quá rồi. Tùy vào sở thích, bạn hãy sắm váy dài qua gối hoặc váy ngắn ngang đùi. Cả 2 kiểu váy này đều rất dễ kết hợp với các loại áo khoác, từ denim jacket, blazer cho đến biker jacket trong trường hợp thời tiết se lạnh.

Gợi ý outfit 'gây nhớ thương' cho hội chị em đi hẹn hò, đảm bảo cứ diện lên là được khen xịn đẹp - Ảnh 3

Nàng nào thích phong cách xì tin nhất định sẽ chấm váy babydoll rồi. Nhưng diện váy này với giày búp bê hay giày cao gót thì thường quá, sao bạn không thử công thức sành điệu với boot cao cổ nhỉ?

Gợi ý outfit 'gây nhớ thương' cho hội chị em đi hẹn hò, đảm bảo cứ diện lên là được khen xịn đẹp - Ảnh 4

Những cô nàng "cuồng" crop top thì kiểu gì cũng nên diện item này với chân váy đi thôi. Crop top nổi tiếng là item dễ mix đồ nên bạn sẽ chẳng đau đầu khi mix & match, ai áp dụng chiêu mặc đẹp này đều có thừa khả năng thành công.

Gợi ý outfit 'gây nhớ thương' cho hội chị em đi hẹn hò, đảm bảo cứ diện lên là được khen xịn đẹp - Ảnh 5

Với chiêu ăn diện này, dù bạn có sơ vin áo phông hay thả nhẹ bên ngoài cũng đều "ok lah" cả nhé. Một điểm cộng nữa cho lối mix&match kiểu này chính là bạn có thể kết hợp mọi loại giày dép, từ sneaker đến sandals, mules, dép bệt.

Gợi ý outfit 'gây nhớ thương' cho hội chị em đi hẹn hò, đảm bảo cứ diện lên là được khen xịn đẹp - Ảnh 6

Tạm gác lại những chiếc blazer dài tay kín đáo thông thường, rinh ngay cho mình một em blazer cộc tay vai bồng màu xanh mint để làm điểm nhấn cho cả set đồ trắng thanh lịch nhé.

Gợi ý outfit 'gây nhớ thương' cho hội chị em đi hẹn hò, đảm bảo cứ diện lên là được khen xịn đẹp - Ảnh 7

Một em váy trắng đơn giản, tinh khôi khiến nàng nào trông cũng mong manh, xinh xẻo như nữ chính ngôn tình. Với kiểu váy này, bạn mix thêm cùng 1 đôi giàu mũi nhọn/sandal quai mảnh trắng là chuẩn bài.

Gợi ý outfit 'gây nhớ thương' cho hội chị em đi hẹn hò, đảm bảo cứ diện lên là được khen xịn đẹp - Ảnh 8

Lụa và các quý cô kiêu kỳ dường như không thể rời xa nhau. Hễ bạn khoác lên mình những món đồ bằng lụa, như cô nàng này với set áo và chân váy lụa, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng nhất khía cạnh trưởng thành, quyến rũ.

Gợi ý outfit 'gây nhớ thương' cho hội chị em đi hẹn hò, đảm bảo cứ diện lên là được khen xịn đẹp - Ảnh 9

Sự kết hợp giữa kiểu dáng áo tay bồng, rút dây, màu trắng tinh khôi và họa tiết bướm đã cho ra đời một chiếc áo không thể nào thơ mộng hơn, cực kỳ phù hợp cho những buổi hẹn hò.

Gợi ý outfit 'gây nhớ thương' cho hội chị em đi hẹn hò, đảm bảo cứ diện lên là được khen xịn đẹp - Ảnh 10

Với những kiểu áo điệu đà, bạn có thể mix cùng chân váy, quần short hoặc quần jeans.

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