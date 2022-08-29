'Mắt tròn mắt dẹt' với loạt túi hiệu đắt đỏ của 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh

Thời trang 29/08/2022 16:38

Được biết đến là một trong những nữ diễn viên tài có khối tài sản "khủng", không khó để bắt gặp những chiếc túi xách đắt đỏ đến từ các thương hiệu Hermes, Dior, Chanel...trong bộ sưu tập của Phương Oanh.

Phương Oanh là diễn viên nổi tiếng của khu vực phía Bắc, cô được xem là một trong những nữ diễn viên truyền hình ấn tượng nhất màn ảnh VTV. Không chỉ có khả năng diễn xuất tốt, nữ diễn viên còn khiến công chúng trầm trồ, ngưỡng mộ bởi gương mặt thanh tú, xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm và gu thời trang sành điệu. Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Oanh nay đã có cho mình gia tài không phải dạng vừa, nhất là BST túi hiệu đắt giá mà cô nàng sở hữu.

'Mắt tròn mắt dẹt' với loạt túi hiệu đắt đỏ của 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh - Ảnh 1

Túi xách Hermes Kelly của cô trị giá khoảng 254 triệu đồng, một trong những chiếc túi đắt nhất trong bộ sưu tập hàng hiệu của Phương Oanh. 

'Mắt tròn mắt dẹt' với loạt túi hiệu đắt đỏ của 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh - Ảnh 2

Cô còn sở hữu dòng túi Hermes Birkin tông xám, có giá từ 300 triệu đồng trở lên.

'Mắt tròn mắt dẹt' với loạt túi hiệu đắt đỏ của 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh - Ảnh 3

Túi cầm tay Diorama - được mệnh danh là "IT bag" (chiếc túi thời thượng) của năm 2015 - có giá trung bình khoảng 70 triệu đồng.

'Mắt tròn mắt dẹt' với loạt túi hiệu đắt đỏ của 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh - Ảnh 4

Dòng túi Book To của Dior có thiết kế thanh lịch, dễ ứng dụng, phù hợp nhiều phong cách khác nhau. Sản phẩm của nhà mốt Pháp có giá dao động từ 2.650 USD (61,6 triệu đồng) đến 3.700 USD (hơn 86 triệu đồng) tùy chất liệu, họa tiết.

'Mắt tròn mắt dẹt' với loạt túi hiệu đắt đỏ của 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh - Ảnh 5

Một item kinh điển khác của dân chơi thời trang Phương Oanh cũng sở hữu nốt, đây chính là mấu túi Chanel boy, giá sương sương dao động từ 130-160 triệu.

'Mắt tròn mắt dẹt' với loạt túi hiệu đắt đỏ của 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh - Ảnh 6

Thiết kế của hiệu Louis Vuitton nhưng mẫu túi tròn này lại có giá $4.600 (khoảng 109 triệu đồng). Chiếc túi vừa cổ điển lại vừa thanh lịch, hiện đại này rất thích hợp để mix cùng bộ váy hồng ngọt ngào.

'Mắt tròn mắt dẹt' với loạt túi hiệu đắt đỏ của 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh - Ảnh 7

Mẫu túi cặp lồng Cannes đến từ thương hiệu Louis Vuitton có trị giá khoảng 56 triệu được người đẹp diện trong những tạo hình "chanh sả" khi xuống phố. 

'Mắt tròn mắt dẹt' với loạt túi hiệu đắt đỏ của 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh - Ảnh 8

Một thiết kế của hiệu Louis Vuitton với mẫu túi cỡ đại này lại có giá $2.560 (khoảng 60 triệu đồng).

'Mắt tròn mắt dẹt' với loạt túi hiệu đắt đỏ của 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh - Ảnh 9

Đi theo hình tượng thanh lịch, nữ tính nên Phương Oanh cũng không thể không có một chiếc Diorever trắng tinh tươm lại đựng được nhiều đồ này. 79 triệu đồng là giá gốc của nó.

'Mắt tròn mắt dẹt' với loạt túi hiệu đắt đỏ của 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh - Ảnh 10

Ngoài Diorever, cô còn sở hữu một dòng túi khác thuộc thương hiệu danh giá này. Đó chính là chiếc Lady Dior size nhỏ, màu đỏ burgundy trường tồn với thời gian. Nó được bán với giá khoảng 81 triệu đồng.

'Mắt tròn mắt dẹt' với loạt túi hiệu đắt đỏ của 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh - Ảnh 11Chiếc túi cầm tay Hourglass của thương hiệu Balenciaga tôn vinh được vẻ đẹp thanh lịch, dễ dàng kết hợp với nhiều bộ cánh khác nhau nên Phương Oanh không ngại chi 36 triệu đồng để rinh về. 

'Mắt tròn mắt dẹt' với loạt túi hiệu đắt đỏ của 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh - Ảnh 12

Trong thiết kế màu trắng trang nhã, Phương Oanh chọn thêm túi xách hơn 11 triệu đồng cùng màu làm tổng thể nữ tính, thanh thoát.

'Mắt tròn mắt dẹt' với loạt túi hiệu đắt đỏ của 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh - Ảnh 13

Quỳnh búp bê ưu mê mẩn chiếc túi trắng kẹp nách sành điệu đến từ nhà mốt Prada. Chiếc túi rộng rãi và phù hợp với phong cách trẻ trung, năng động của Phương Oanh có giá lên tới 2.900 USD (khoảng 69 triệu đồng).

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