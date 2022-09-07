'Biến' sân bay thành sàn diễn, Ngọc Trinh có 1001 cách phối đồ với áo crop top khoe trọn 'vòng eo 56'

Thời trang 07/09/2022 05:40

Mỗi khi ra sân bay, Ngọc Trinh luôn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn bởi phong cách thời trang đa dạng cực sành điệu. Trong số đó, phải kể đến kiểu áo crop top được "nữ hoàng nội y" lăng xê nhiệt tình.

Mỗi khi xuất hiện tại sân bay, thì "Nữ hoàng nội y" chỉ khiến dân tình "hóng" ảnh, chăm chăm ngắm style lẫn dáng. Thời trang sân bay của Ngọc Trinh luôn khiến người khác phải nhắc đến bởi sự "xịn sò" không kém gì các idol Hàn Quốc. Lợi thế của Ngọc Trinh không chỉ nằm ở nhan sắc "baby", mà còn ở khoản vóc dáng nuột nà nữa. Nhờ đó, mà Trinh có nhiều công thức ăn diện "bất bại", nhất là khoe eo nhỏ khó tin, chân thon không tỳ vết.

Nếu sở hữu vòng eo nhỏ xíu đáng mơ ước như mỹ nhân Trà Vinh, thì bạn có thể học hỏi cách diện crop top của cô với các cách phối đồ dưới đây. Đôi khi ra sân bay chỉ cần một chiếc crop top khoe eo mẫu mực thôi, Ngọc Trinh đã khiến netizen tròn mắt, nhìn từ xa đã mê, mà zoom lại gần thì càng thấy "cuồng" vì nhỏ đến mức phi lý.

'Biến' sân bay thành sàn diễn, Ngọc Trinh có 1001 cách phối đồ với áo crop top khoe trọn 'vòng eo 56' - Ảnh 1

Mới đây, trong chuyến đi Thái Lan, chân dài Trà Vinh chọn outfit trẻ trung, năng động với áo crop top phối cùng quần jeans ống rộng và đôi giày thể thao cùng màu trông cực kỳ sành điệu.

'Biến' sân bay thành sàn diễn, Ngọc Trinh có 1001 cách phối đồ với áo crop top khoe trọn 'vòng eo 56' - Ảnh 2

Người đẹp sinh năm 1989 thường chọn áo croptop phối với quần ống rộng cạp cao.

'Biến' sân bay thành sàn diễn, Ngọc Trinh có 1001 cách phối đồ với áo crop top khoe trọn 'vòng eo 56' - Ảnh 3

Đôi khi cô nàng thay thế quần bằng chân váy ôm sát khoe trọn đường cong.

'Biến' sân bay thành sàn diễn, Ngọc Trinh có 1001 cách phối đồ với áo crop top khoe trọn 'vòng eo 56' - Ảnh 4

Phong cách streetwear hiện đại được chân dài ưa chuộng trong những lần di chuyển. Croptop, quần cạp trễ, quần thụng, giày thể thao... giúp Ngọc Trinh thể hiện vẻ đẹp hiện đại của một cô gái thế hệ mới.

'Biến' sân bay thành sàn diễn, Ngọc Trinh có 1001 cách phối đồ với áo crop top khoe trọn 'vòng eo 56' - Ảnh 5

Để ý sẽ thấy, Ngọc Trinh thường chọn phụ kiện đi kèm là túi xách, kính mắt hoặc mũ.

'Biến' sân bay thành sàn diễn, Ngọc Trinh có 1001 cách phối đồ với áo crop top khoe trọn 'vòng eo 56' - Ảnh 6

Nàng mẫu được đội ngũ stylist liên tục cập nhật các xu hướng trên thế giới, không đóng khung hay gò bó trong một phong cách cụ thể.

'Biến' sân bay thành sàn diễn, Ngọc Trinh có 1001 cách phối đồ với áo crop top khoe trọn 'vòng eo 56' - Ảnh 7

Sở hữu gu thời trang sân bay táo bạo, Ngọc Trinh nhiều lần ăn mặc hở bạo khiến dân tình xôn xao. Người đẹp 31 tuổi gây “náo loạn” sân bay khi dùng khăn quấn làm áo cực sexy.

'Biến' sân bay thành sàn diễn, Ngọc Trinh có 1001 cách phối đồ với áo crop top khoe trọn 'vòng eo 56' - Ảnh 8

Người đẹp diện phong cách "cực chất" ở sân bay với set áo crop top lông xù.

'Biến' sân bay thành sàn diễn, Ngọc Trinh có 1001 cách phối đồ với áo crop top khoe trọn 'vòng eo 56' - Ảnh 9

Với tủ quần áo đồ sộ, mỹ nhân 33 tuổi chưa bao giờ mặc trùng đồ khi ra sân bay. Cô đồng thời đầu tư hàng loạt phụ kiện xa xỉ để phối ăn ý với từng set trang phục.

'Biến' sân bay thành sàn diễn, Ngọc Trinh có 1001 cách phối đồ với áo crop top khoe trọn 'vòng eo 56' - Ảnh 10

Không chỉ sành điệu, lối mix croptop cùng quần thụng còn giúp Ngọc Trinh ăn gian chiều dài đôi chân hiệu quả.

'Biến' sân bay thành sàn diễn, Ngọc Trinh có 1001 cách phối đồ với áo crop top khoe trọn 'vòng eo 56' - Ảnh 11

Lần nào “lên đồ” ra sân bay Ngọc Trinh cũng khéo léo khoe được vòng eo cực phẩm nhờ cách mix & match đồ gợi cảm.

'Biến' sân bay thành sàn diễn, Ngọc Trinh có 1001 cách phối đồ với áo crop top khoe trọn 'vòng eo 56' - Ảnh 12

Với style có phần "bụi bặm" và sành điệu. Chân dài này chọn cho mình một chiếc áo croptop trắng giúp khoe triệt để vòng eo thon nhỏ, kết hợp với một chiếc quần jeans ấn tượng.

'Biến' sân bay thành sàn diễn, Ngọc Trinh có 1001 cách phối đồ với áo crop top khoe trọn 'vòng eo 56' - Ảnh 13

Nếu ai tinh ý sẽ nhận ra cô nàng cũng từng diện chiếc áo tương tự, chỉ khác màu trong lần xuất hiện tại sân bay cách đây khá lâu. Với chiếc áo crop top đen này, Ngọc Trinh lựa chọn phối với quần skinny jeans khoe trọn chân thon dài, thẳng tắp.

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Sở hữu vóc dáng "vạn người mê", Ngọc Trinh không ngần ngại diện lên người những thiết kế cắt xẻ táo bạo, phô diễn đường cong.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh thời trang sân bay nữ hoàng nội y

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