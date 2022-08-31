'Bóc giá' outfit vài trăm triệu của Đỗ Mỹ Linh trong chuyến đi châu Âu cùng con trai bầu Hiển

Từng được gọi là "Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam" thế nhưng ở hiện tại Đỗ Mỹ Linh lại khiến khán giả trầm trồ vì thú chơi hàng hiệu "đắt xắt ra miếng" của mình.

Mới đây, trên mạng xã hội, Đỗ Mỹ Linh đăng tải một bức ảnh check-in tại châu Âu với điểm dừng chân là nước Ý. Trùng hợp thay, con trai thứ hai của bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang - cũng có bài đăng trên MXH check-in cùng nơi, thậm chí mọi chi tiết trong bức ảnh như đồ ăn, túi xách giống hệt với khoảnh khắc nàng hậu 9X chia sẻ. Nhiều người cho rằng, cặp đôi đi du lịch trước khi đám cưới. Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang check-in tại cùng một địa điểm. Dù trong chuyến du lịch con trai bầu Hiển không cập nhật gì nhiều nhưng qua hình ảnh mà Hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ, cư dân mạng đã phát hiện ra một điểm đầy mùi tiền đó là set đồ Đỗ Mỹ Linh mặc đã có giá vài trăm triệu. Theo đó, trong ảnh, Đỗ Mỹ Linh diện váy hoa đầy màu sắc, có lẽ đây cũng là lần hiếm hoi người đẹp diện màu sắc sặc sỡ thế này. Được biết, chiếc váy có giá 1400 USD (gần 33 triệu đồng), còn chiếc túi xách Hermès Kelly nhỏ nhắn được Đỗ Mỹ Linh mix cùng thì có giá 300 triệu đồng hoặc hơn tùy thời điểm.

Vốn trung thành với phong cách thanh lịch, thậm chí có phần hơi đơn điệu, Đỗ Mỹ Linh gây bất ngờ khi mặc chiếc đầm họa tiết sặc sỡ từ Dolce & Gabbana. Khi mới đăng quang, Đỗ Mỹ Linh từng được biết đến là nàng hậu giản dị và không thích hàng đắt đỏ. Tuy nhiên, sau hơn 6 năm đăng quang, Đỗ Mỹ Linh đã có màn "lên hương" khó tin từ lối sống tới style ăn mặc. Ở hiện tại, từ một Hoa hậu mang tiếng "nghèo nhất làng nhan sắc", sống giản dị không màu mè thì hiện tại Đỗ Mỹ Linh đã biết đi đánh golf, dùng hàng hiệu. Không chỉ chuộng quần áo nhã nhặn, lịch sự từ form dáng đến màu sắc thời thượng, người đẹp gốc Hà thành còn rất chịu khó nhấn nhá bằng túi xách, trang sức,... đắt đỏ. Các item từ chục triệu, trăm triệu đến cả tỷ bạc đều được cô sắm về để mix đồ cho thêm phần sang chảnh.

Trong một lần đi dự sự kiện, Đỗ Mỹ Linh đã thu hút sự chú ý khi khéo léo lựa chọn một chiếc đầm lụa ôm sát kết hợp với set đồng hồ và trang sức đắt giá có giá trị lên đến hàng tỷ đồng gồm đồng hồ kim cương, hoa tai, vòng cổ lấp lánh. Chiếc đồng hồ thương hiệu Piaget được tiết lộ với giá 834 triệu đồng - một con số không hề nhỏ. Chiếc đồng hồ 834 triệu đồng của Đỗ Mỹ Linh được ton sur ton với đầm dạ hội màu đỏ quyến rũ. Trong một lần khác, người đẹp hóa quý cô sang chảnh và hiện đại với đồng hồ Hublot dòng Classic có giá gần 140.000.000 VNĐ. Đây là 2 lần hiếm hoi mà Đỗ Mỹ Linh đeo đồng hồ đắt tiền. Kết hợp cùng sét đồng peplum tông màu xanh nhã nhẵn toát lên thần thái sang trọng mang nét đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại. Với phong cách này, chiếc đồng hồ trở thành điểm nhấn giúp outfit chỉn chu và sang chảnh hơn. Trước đó, trong dịp sinh nhật của người đẹp, Đỗ Mỹ Linh từng được đàn chị Mai Phương Thúy tặng cho chiếc đồng hồ thương hiệu Hublot với giá niêm yết 74.000 USD khoảng hơn 1,7 tỷ đồng. Mẫu đồng hồ thuộc dòng Big Bang Unico Sapphire Red, chỉ có 250 chiếc trên thế giới. Chiếc đồng hồ có giá trị đắt đỏ mà Mai Phương Thúy tặng sinh nhật Đỗ Mỹ Linh. Bên cạnh đồng hồ, Đỗ Mỹ Linh còn khiến khán giả "lóa mắt" với bộ sưu tập túi xách hàng hiệu xa xỉ đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Dior, Chanel,... nàng hậu còn dành tình cảm lớn cho các thiết kế ''đắt xắt ra miếng'' của Hermès. Cô sở hữu nhiều túi hàng hiệu đắt đỏ của những thương hiệu nổi tiếng. Hơn 1 năm trở lại đây, Đỗ Mỹ Linh còn tập chơi bộ môn golf thời thượng. Hoa hậu đã tham gia làng người đẹp đánh golf.

'Mắt tròn mắt dẹt' với loạt túi hiệu đắt đỏ của 'Quỳnh búp bê' Phương Oanh Được biết đến là một trong những nữ diễn viên tài có khối tài sản "khủng", không khó để bắt gặp những chiếc túi xách đắt đỏ đến từ các thương hiệu Hermes, Dior, Chanel...trong bộ sưu tập của Phương Oanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/boc-gia-outfit-vai-tram-trieu-cua-do-my-linh-trong-chuyen-di-chau-au-cung-con-trai-bau-hien-497917.html