Hội mỹ nhân Việt khoe style du lịch 'đẹp mê mẩn', chị em tranh thủ 'copy' là sang xịn, đẹp tức thì

Thời trang 05/09/2022 18:30

Tham khảo style du lịch của sao Việt tuần qua, bạn sẽ học hỏi thêm vài bí kíp mix đồ sang xịn, thăng hạng phong cách bản thân.

Hội mỹ nhân Việt khoe style du lịch 'đẹp mê mẩn', chị em tranh thủ 'copy' là sang xịn, đẹp tức thì - Ảnh 1

Váy hai dây vàng như nắng giúp hoa hậu Tiểu Vy thêm rạng rỡ trong khung cảnh Hội An.

Hội mỹ nhân Việt khoe style du lịch 'đẹp mê mẩn', chị em tranh thủ 'copy' là sang xịn, đẹp tức thì - Ảnh 2

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mặc áo crop-top khoe eo thon sexy khi đi du lịch ở Ý.

Hội mỹ nhân Việt khoe style du lịch 'đẹp mê mẩn', chị em tranh thủ 'copy' là sang xịn, đẹp tức thì - Ảnh 3

Á hậu Phương Anh diện váy tím khi khoe dáng ở Huế mộng mơ.

Hội mỹ nhân Việt khoe style du lịch 'đẹp mê mẩn', chị em tranh thủ 'copy' là sang xịn, đẹp tức thì - Ảnh 4

Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ với đầm hở vai sang chảnh tại đảo Santorini (Hy Lạp). 

Hội mỹ nhân Việt khoe style du lịch 'đẹp mê mẩn', chị em tranh thủ 'copy' là sang xịn, đẹp tức thì - Ảnh 5

Á hậu Thảo Nhi gợi cảm trong bộ cánh xẻ sâu thân trước và siết eo.

Hội mỹ nhân Việt khoe style du lịch 'đẹp mê mẩn', chị em tranh thủ 'copy' là sang xịn, đẹp tức thì - Ảnh 6

Áo yếm khoe xương quai xanh và làn da trắng nõn được Bảo Thy chọn mặc trong chuyến nghỉ dưỡng dịp lễ cùng gia đình tại một resort ở Hội An.

Hội mỹ nhân Việt khoe style du lịch 'đẹp mê mẩn', chị em tranh thủ 'copy' là sang xịn, đẹp tức thì - Ảnh 7

Bảo Anh khoe vóc dáng xinh đẹp trong chuyến du lịch tại Khánh Hoà với trang phục cắt xẻ táo bạo khoe vòng eo con kiến cùng vòng 1 quyến rũ.

Hội mỹ nhân Việt khoe style du lịch 'đẹp mê mẩn', chị em tranh thủ 'copy' là sang xịn, đẹp tức thì - Ảnh 8

Minh Hằng tận hưởng thời gian nghỉ ngơi bằng cách vi vu trên du thuyền. Người đẹp khoe dáng với tank top và quần ống suông cơ bản nhưng tạo nét sang chảnh.

Hội mỹ nhân Việt khoe style du lịch 'đẹp mê mẩn', chị em tranh thủ 'copy' là sang xịn, đẹp tức thì - Ảnh 9

Á hậu Tường San diện váy thun ôm sát, làm nổi bật đường cong 'không mỡ thừa'.

Hội mỹ nhân Việt khoe style du lịch 'đẹp mê mẩn', chị em tranh thủ 'copy' là sang xịn, đẹp tức thì - Ảnh 10

Trang phục của Tâm Tít khi du lịch SaPa không có quá nhiều khoảng hở nhưng vẫn tôn được thân hình quyến rũ với điểm nhấn khoét eo tinh tế.

Hội mỹ nhân Việt khoe style du lịch 'đẹp mê mẩn', chị em tranh thủ 'copy' là sang xịn, đẹp tức thì - Ảnh 11

Cặp diễn viên Quỳnh Nga - Hồng Diễm rủ nhau đi nghỉ ngơi. Trang phục của cả hai đều có kiểu dáng khoe vai trần để thêm trẻ trung, gợi cảm.

Hội mỹ nhân Việt khoe style du lịch 'đẹp mê mẩn', chị em tranh thủ 'copy' là sang xịn, đẹp tức thì - Ảnh 12

 Diệu Nhi khoe ảnh nắm tay, khoác vai vô cùng thân thiết với Ngọc Trinh ở Thái Lan. Nếu như Ngọc Trinh tự tin thả dáng với áo crop top khoe eo thon quyến rũ không chút mỡ thừa thì Diệu Nhi mang dáng vẻ năng động, khỏe khoắn với áo tank top.

'Bóc giá' outfit vài trăm triệu của Đỗ Mỹ Linh trong chuyến đi châu Âu cùng con trai bầu Hiển

'Bóc giá' outfit vài trăm triệu của Đỗ Mỹ Linh trong chuyến đi châu Âu cùng con trai bầu Hiển

Từng được gọi là "Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam" thế nhưng ở hiện tại Đỗ Mỹ Linh lại khiến khán giả trầm trồ vì thú chơi hàng hiệu "đắt xắt ra miếng" của mình.

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