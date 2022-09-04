Soi tủ đồ chơi golf 'mỗi ngày một bộ', sành điệu hết nấc của Sam

Thử sức ở môn thể thao được mệnh danh 'dành cho giới quý tộc', Sam dành được nhiều sự chú ý với thời trang sân golf năng động và sành điệu.
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Sam được mệnh danh là hot girl đời đầu của thế hệ 9x, vừa xinh đẹp và tài năng, trong khi có nhiều hot girl khác sớm nổi chóng tàn thì Sam vẫn giữ được vị trí của mình trong lòng người hâm mộ. Thời kỳ đầu người đẹp trở thành gương mặt được các báo yêu thích, cô cũng thường hay quay quảng cáo, làm mẫu ảnh,... Sau đó lấn sân vào nghệ thuật.
Cô liên tục chinh phục khán giả ở nhiều vai trò khác nhau từ diễn xuất, làm MC, người mẫu ảnh,... Hiện tại, Sam đã trở thành nữ đại gia trẻ tuổi, cô cân bằng được công việc và cuộc sống của mình, ngoài tham gia showbiz còn dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân như đi du lịch, spa,...tận hưởng cuộc sống giàu sang.
Hơn một tháng gần đây, Sam làm quen với bộ môn golf. Mỹ nhân gốc Long An cũng tích cực "sưu tập" thời trang chơi golf sành điệu.
Trong loạt ảnh đăng tải gần đây trên trang cá nhân, nữ MC liên tục cập nhật những khoảnh khắc "check-in" tại sân golf.
Vốn là người có tính cách nhí nhảnh, Sam ưu tiên các thiết kế đơn giản, tông màu sáng. Mỗi lần ra sân, Sam khoe một bộ trang phục thể thao xinh xắn. Vốn chuộng phong cách trẻ trung, người đẹp thường diện áo polo và váy tennis.
Cách kết hợp áo thun ôm dáng vừa phải cùng chân váy ngắn xếp ly giúp Sam trông dễ thương, khoe khéo đôi chân thon.
Chơi môn thể thao nhà giàu, cô bị một số khán giả cho rằng muốn tìm đại gia. Tuy nhiên nữ diễn viên tự tin với khối tài sản đang có và cho rằng 'chính mình có thể nuôi được đại gia'. ít ai biết hot girl Sam ngày nào đã trở thành "mỹ nhân đại gia ngầm" trong showbiz Việt.
Trong showbiz, cô cũng nổi tiếng là một "tay chơi hàng hiệu" có tiếng. Sam có cả bộ sưu tập các mẫu túi giá trị đến từ nhiều nhà mốt lớn trên thế giới. Người đẹp gốc Long An không tiếc tiền mua những thứ đồ hiệu hot trend để bắt kịp xu hướng. Cô nàng sở hữu bộ sưu tập túi xách, giày dép "khổng lồ" đến từ nhiều thương hiệu như Gucci, Chanel, Dior...