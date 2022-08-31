Những lần mỹ nhân Việt u30 'cưa sừng làm nghé', diện đồ 'hack tuổi' đỉnh cao, không khác gì gái mới lớn

Chỉ với chiếc chân váy tennis kết hợp với áo thun cổ bẻ, Hòa Minzy như được hồi xuân trở lại thời học sinh ngây thơ. Diện trang phục giá bình dân nhưng cô nàng vẫn rất cá tính, thời thượng.

Lý Nhã Kỳ cũng không ngại "bình dân hóa" phong cách theo hướng trẻ trung hơn. Để hoàn thiện style nữ sinh, cô chọn kết hợp sơ mi trắng với cà vạt và chân váy chữ A, kèm theo đó là kiểu tóc nữ tính, mang đến vẻ ngoài mới mẻ.

Ngọc Trinh là một trong những mỹ nhân Vbiz rất chuộng style nữ sinh. Bởi nhan sắc ngọt ngào của cô nàng hoàn toàn phù hợp với phong cách này. Ngoài ra, việc diện những kiểu trang phục ngắn cũng giúp "Nữ hoàng nội y" khoe lợi thế đôi chân thon dài.

Midu chọn "lên đồ" cùng quần yếm, áo phông lại hệt như những cô cậu học trò đáng yêu và tinh nghịch. Người đẹp tuổi 31 còn thể hiện tài mix match đặc sắc khi với các tông màu pastel ngọt ngào và tươi sáng như tím, hồng, trắng. Kiểu tóc hai sừng mà Midu kết thân cũng phù hợp với tổng thể trang phục và giúp cô nàng "cưa sừng làm nghé" vô cùng thành công.

Trong bộ đồng phục gồm áo sơ mi và chân váy đen, Lan Ngọc khoe trọn vẻ đẹp tình đầu quốc dân đầy tươi mới, rạng rỡ. Với thân hình nhỏ gọn, đôi chân thẳng tắp cùng gương mặt "búng ra sữa", cô nàng cân trọn outfit cách xa với độ tuổi.

Ly Kute cũng không ngần ngại "trở về tuổi thơ" với set đồ đậm chất trẻ trung và sành điệu. Với trang phục chỉ mang màu trắng đen tối giản, nàng cựu hotgirl chọn mix cùng đôi sneakers đa màu sắc để góp phần giúp tổng thể thêm nổi bật.

Bộ đôi chân váy và gi lê len họa tiết được Chi Pu mix ''ăn rơ'' cùng sơmi. Thêm đôi boots cao gót là cô nàng đã có trang phục dạo phố ấn tượng, lại tôn được vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Trúc Anh ''hồi teen'' với crop top, cardigan buộc dây và chân váy xếp ly. Bộ ba item tiệp màu trắng đã giúp cô nàng thể hiện khả năng nắm bắt xu hướng sành sỏi.

Thiều Bảo Trâm cũng biến hóa phong cách preppy cùng layer áo gi lê và chân váy tiệp màu. Cô nàng phối bộ đôi tuyền đen cùng áo trắng, mang boots cao cổ và túi quai ngắn đậm chất Y2K.

Sam hóa ''bánh bèo'' với bộ cánh ngập tràn gam hồng. Chọn quần shorts hồng, mang túi hồng, cô nàng còn chưng diện áo polo thêu logo màu hồng phấn, tạo sự hài hòa với trang phục.