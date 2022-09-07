Thích mặc quần ống rộng thì phải lưu ngay 6 mẹo nâng tầm phong cách ngay cho outfit vừa CÁ TÍNH lại vừa SANG CHẢNH

Thời trang 07/09/2022 12:47

Chiếc quần ống rộng cũng sở hữu những chi tiết buộc lòng phái đẹp phải ghi nhớ để mua sắm phù hợp.

Dù bao năm qua thì quần ống rộng vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tủ quần áo của các tín đồ thời trang. Món đồ này trở thành “vũ khí tối thượng” của các cô nàng sành điệu. Có những điểm quan trọng làm nên một chiếc quần ống rộng tôn dáng hoàn hảo chị em nên biết để chọn lựa được món đồ như ý. 

Đường nếp gấp

Đường xếp ly dọc theo eo chắc hẳn đã là “tuyên ngôn” của sự tinh tế. Không chỉ “hô biến” đôi chân thẳng tắp, chúng còn giữ cho quần luôn đứng dáng, chỉn chu trong lúc di chuyển và ít để lại vết hằn hơn. Chi tiết “tí hon” còn tạo ra hiệu ứng đường cong quyến rũ từ hông xuống đùi cho phái đẹp.

Thích mặc quần ống rộng thì phải lưu ngay 6 mẹo nâng tầm phong cách ngay cho outfit vừa CÁ TÍNH lại vừa SANG CHẢNH - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chất liệu vải

Một chiếc quần hoàn hảo sẽ được may từ chất vải đủ dày dặn, có độ rũ vừa phải và tạo được sự mềm mại, thoải mái khi mặc lên. Chất liệu tuyệt vời nhất là một chất liệu không tiêu tốn thời gian ủi đồ sau mỗi lần giặt. Dù có đắt tiền đến đâu, nếu chiếc quần dễ dàng xuất hiện nếp nhăn mỗi khi đứng lên ngồi xuống, đây có lẽ là một lựa chọn mua sắm sai lầm. Hãy thử cân nhắc vải đũi cho mùa Hè và kaki cho mùa Thu-Đông.

Thích mặc quần ống rộng thì phải lưu ngay 6 mẹo nâng tầm phong cách ngay cho outfit vừa CÁ TÍNH lại vừa SANG CHẢNH - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Độ rộng của quần

Chiếc quần sẽ giúp người mặc “giấu” đi đôi chân vòng kiềng hay phần bắp chân kém thon gọn. Tuy nhiên, nếu không có thế mạnh chiều cao, những thiết kế “thùng thình” hoàn toàn không phải “chiến hữu” của bạn.

Bên cạnh đó, độ rộng phần hông cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình “chấm điểm” món đồ. Phái nữ nên lựa chọn quần có kích thước vòng ba phù hợp với số đo của mình, tránh trường hợp lộ ngấn mỡ hay đường viền nội y.

Thích mặc quần ống rộng thì phải lưu ngay 6 mẹo nâng tầm phong cách ngay cho outfit vừa CÁ TÍNH lại vừa SANG CHẢNH - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Lưng quần

Quần lưng cao sẽ giúp người mặc khéo léo “ăn gian” thêm chiều dài chân, đồng thời che đi khuyết điểm vòng hai một cách tự nhiên nhất. Quần cạp trễ sẽ tạo cảm giác lưng dài ra và làm mất cân đối tỉ lệ cơ thể. Ngoài ra, đối với quần ống rộng, các chi tiết thắt lưng rườm rà, cầu kỳ cũng nên được hạn chế vì dễ tạo cảm giác bó buộc, tù túng. Thay vào đó, phần chiết eo nhẹ nhàng sẽ giúp bạn gọn gàng. 

Thích mặc quần ống rộng thì phải lưu ngay 6 mẹo nâng tầm phong cách ngay cho outfit vừa CÁ TÍNH lại vừa SANG CHẢNH - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Độ dài

Các cô nàng nên lựa chọn quần có độ dài đến mắt cá chân hoặc qua gót chân một chút, kết hợp cùng giày cao gót, mules,… để có những bước đi uyển chuyển, đẹp mắt. Nếu vải thừa ở cổ chân quá nhiều hoặc tạo ra hình ảnh “quét đất” kém thanh lịch.

Thích mặc quần ống rộng thì phải lưu ngay 6 mẹo nâng tầm phong cách ngay cho outfit vừa CÁ TÍNH lại vừa SANG CHẢNH - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Màu sắc họa tiết

Gam màu trung tính sẽ luôn là sự lựa chọn hoàn hảo giúp cân bằng vẻ ngoài của bạn. Nếu ưa thích sự đơn giản nhưng vẫn muốn nổi bật giữa đám đông, một chiếc quần với những đường xếp ly, gấp nếp tinh tế, mềm mại sẽ là sự lựa chọn không tồi. Bên cạnh đó, họa tiết caro hay kẻ sọc cũng được.  

Thích mặc quần ống rộng thì phải lưu ngay 6 mẹo nâng tầm phong cách ngay cho outfit vừa CÁ TÍNH lại vừa SANG CHẢNH - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

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Từ khóa:   phối đồ với quần ống rộng #Thời trang Tư vấn mặc đẹp

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