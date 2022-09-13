Để mùa Thu không còn nhàm chán và nhạt nhẽo, các nàng mau F5 style với phong cách diện sơ mi hệt như sao Hàn này!

Chỉ cần nhìn ngắm những sao Việt lên đồ với sơ mi màu nổi, cứng cáp chị em sẽ sở hữu thêm ý tưởng mặc đẹp mùa Thu này.

Áo sơ mi là một trong những kiểu trang phục quen thuộc trong tủ đồ của nhiều chị em. Bên cạnh những mẫu áo sơ mi mang tông màu trung tính thì những chiếc áo sơ mi màu cũng là gợi ý hoàn hảo cho ngày thu. Cách chị em có xu hướng chuộng áo sơ mi mang màu sắc rực rỡ, đậm nét hơn trong năm nay. Những mẫu áo màu sắc giúp chị em nổi bần bật, mà còn đem đến sự trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực.

Áo sơ mi mang tông màu trầm Áo sơ mi mang tông màu trầm rất hợp với không khí nhẹ nhàng, lãng mạn của mùa thu. Sơ mi trầm màu có nhiều ưu điểm, như là giúp vóc dáng của bạn gầy đi, và tôn da trắng trẻo. Đặc biệt là nếu bạn chọn sơ mi mang tông màu nâu hoặc xanh than, vẻ ngoài còn toát lên nét "tây tây", sang trọng. Một trong những điều khiến chị em e ngại khi diện áo sơ mi trầm màu, đó là vẻ ngoài có thể trông "dừ" hơn. Tuy nhiên, nếu kết hợp áo sơ mi trầm màu với những items sáng màu, như là quần jeans xanh, quần short trắng, chân váy màu be..., vẻ ngoài vẫn rất trẻ trung, thời thượng. Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Áo sơ mi trắng Áo sơ mi trắng không chỉ lý tưởng cho tủ đồ mùa hè, mà còn rất hợp diện trong mùa thu. Nhắc đến sơ mi trắng thì ta sẽ nghĩ ngay tới sự thanh lịch. Tuy nhiên, mẫu áo này còn rất trẻ trung, giúp thắp sáng cả set trang phục. Áo sơ mi trắng rất dễ mix đồ. Dẫu vậy, bạn vẫn cần chút khéo léo để vẻ ngoài ghi trọn điểm phong cách. Lý tưởng nhất, hãy kết hợp áo sơ mi trắng cùng quần jeans, chị em sẽ có ngay outfit chuẩn mốt, hợp diện từ đi chơi đến đi làm. Thanh lịch và trang nhã hơn là cặp đôi áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần âu chuẩn công sở.

Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Áo sơ mi màu pastel Áo sơ mi màu pastel vẫn sẽ không "giảm nhiệt", ngay cả khi bước sang mùa mới. Áo sơ mi denim mang đến cho người mặc sự trẻ trung, tươi tắn. Ngoài ra, mẫu áo này còn ghi điểm thanh lịch và tao nhã, nên sẽ không biến vẻ ngoài của nàng 30+ thành "cưa sừng làm nghé" khi diện. Vốn dĩ áo sơ mi màu pastel đã khá nổi bật. Do đó, hội sành điệu thường kết hợp mẫu áo này với các items trang nhã như là: quần jeans, quần màu be, chân váy màu trung tính…, để đảm bảo sự hài hòa, tinh tế cho outfit. Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Áo sơ mi sặc sỡ Áo sơ mi có màu sắc sặc sỡ không chỉ giúp người diện nổi bần bật, mà còn đem đến sự trẻ trung, cá tính. Tham khảo các công thức diện áo sơ mi màu sắc sau đây, phong cách của chị em nhất định sẽ được nâng tầm. Nếu như những chiếc áo sơ mi trắng giúp chị em trông thanh lịch, nữ tính thì mẫu sơ mi rực rỡ sẽ giúp các cô nàng trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, nhược điểm của những trang phục này là khá khó kết hợp. Nếu không cẩn thận trong việc mix&match, các cô nàng sẽ dễ trở nên “ô dề”. Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet

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