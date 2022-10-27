Công thức diện blazer với quần âu công sở thanh lịch, trẻ trung, đảm bảo thu hút mọi ánh nhìn

Áo blazer và quần âu đều là những món thời trang đặc trưng của tủ đồ công sở, hợp diện trong nhiều hoàn cảnh. Chị em có thể áp dụng suốt mùa lạnh cũng không lo phong cách hóa nhàm chán. Dưới đây là 5 cách kết hợp áo blazer với quần âu vừa thanh lịch, vừa trẻ trung, chị em hãy tham khảo.

Áo blazer màu be kết hợp hoàn hảo với quần âu xanh pastel, tạo nên set trang phục rất tươi tắn, ngọt ngào, nhưng không kém phần trang nhã. Sneaker đem đến nét thời thượng cho bộ trang phục. Công thức này lý tưởng để áp dụng đi làm, mà cũng hợp diện đi chơi, hay dự tiệc cưới.