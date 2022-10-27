Công thức diện blazer với quần âu công sở thanh lịch, trẻ trung, đảm bảo thu hút mọi ánh nhìn

Tham khảo những công thức kết hợp blazer và quần âu, phong cách công sở của bạn sẽ thêm ấn tượng.
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Áo blazer và quần âu đều là những món thời trang đặc trưng của tủ đồ công sở, hợp diện trong nhiều hoàn cảnh. Chị em có thể áp dụng suốt mùa lạnh cũng không lo phong cách hóa nhàm chán. Dưới đây là 5 cách kết hợp áo blazer với quần âu vừa thanh lịch, vừa trẻ trung, chị em hãy tham khảo.
Áo blazer màu be kết hợp hoàn hảo với quần âu xanh pastel, tạo nên set trang phục rất tươi tắn, ngọt ngào, nhưng không kém phần trang nhã. Sneaker đem đến nét thời thượng cho bộ trang phục. Công thức này lý tưởng để áp dụng đi làm, mà cũng hợp diện đi chơi, hay dự tiệc cưới.
Nàng nào yêu thích phong cách cá tính hãy ghim công thức gồm áo blazer kẻ, kết hợp cùng quần âu ống đứng. Thêm áo thun họa tiết, giày Oxford và chiếc mũ lưỡi trai bụi bặm. Đừng quên sơ vin để cải thiện chiều cao thật hiệu quả nhé!
Các items tối màu như áo len màu xanh đậm, blazer đen tạo hiệu ứng cho vóc dáng mi nhon hơn. Tổng thể trang phục trở nên rất hút mắt, ấn tượng nhờ chiếc quần âu màu be.
Công thức bộ suit màu trắng kem kết hợp với áo len, giày sneaker xuyệt tông là cách lên đồ đơn giản nhất. Nàng nào cũng có thể chinh phục được cách kết hợp trang phục chuẩn thanh lịch này.
Với combo gồm bộ suit màu ghi xám hoặc nâu tây+ áo thun trắng + giày sneaker, người mặc sẽ có được vẻ ngoài trẻ trung, năng động, thời thượng. Áo thun trắng là món đồ mà có thể diện quanh năm cho nên đừng vội cất mà hãy tận dụng nó nhé.