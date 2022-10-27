Công thức diện blazer với quần âu công sở thanh lịch, trẻ trung, đảm bảo thu hút mọi ánh nhìn

Thời trang 27/10/2022 17:35

Tham khảo những công thức kết hợp blazer và quần âu, phong cách công sở của bạn sẽ thêm ấn tượng.

Áo blazer và quần âu đều là những món thời trang đặc trưng của tủ đồ công sở, hợp diện trong nhiều hoàn cảnh. Chị em có thể áp dụng suốt mùa lạnh cũng không lo phong cách hóa nhàm chán. Dưới đây là 5 cách kết hợp áo blazer với quần âu vừa thanh lịch, vừa trẻ trung, chị em hãy tham khảo.

Áo blazer màu be kết hợp hoàn hảo với quần âu xanh pastel, tạo nên set trang phục rất tươi tắn, ngọt ngào, nhưng không kém phần trang nhã. Sneaker  đem đến nét thời thượng cho bộ trang phục. Công thức này lý tưởng để áp dụng đi làm, mà cũng hợp diện đi chơi, hay dự tiệc cưới.

Công thức diện blazer với quần âu công sở thanh lịch, trẻ trung, đảm bảo thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 1

Nàng nào yêu thích phong cách cá tính hãy ghim công thức gồm áo blazer kẻ, kết hợp cùng quần âu ống đứng. Thêm áo thun họa tiết, giày Oxford và chiếc mũ lưỡi trai bụi bặm. Đừng quên sơ vin để cải thiện chiều cao thật hiệu quả nhé!

Công thức diện blazer với quần âu công sở thanh lịch, trẻ trung, đảm bảo thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 2

Các items tối màu như áo len màu xanh đậm, blazer đen tạo hiệu ứng cho vóc dáng mi nhon hơn. Tổng thể trang phục trở nên rất hút mắt, ấn tượng nhờ chiếc quần âu màu be.

Công thức diện blazer với quần âu công sở thanh lịch, trẻ trung, đảm bảo thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 3

Công thức bộ suit màu trắng kem kết hợp với áo len, giày sneaker xuyệt tông là cách lên đồ đơn giản nhất. Nàng nào cũng có thể chinh phục được cách kết hợp trang phục chuẩn thanh lịch này.

Công thức diện blazer với quần âu công sở thanh lịch, trẻ trung, đảm bảo thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 4

Với combo gồm bộ suit màu ghi xám hoặc nâu tây+ áo thun trắng + giày sneaker, người mặc sẽ có được vẻ ngoài trẻ trung, năng động, thời thượng. Áo thun trắng là món đồ mà có thể diện quanh năm cho nên đừng vội cất mà hãy tận dụng nó nhé.Công thức diện blazer với quần âu công sở thanh lịch, trẻ trung, đảm bảo thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 5

 

Mùa đông gần kề, mau sửa ngay 5 lỗi chọn áo len khiến các cô nàng mũm mĩm trông béo hơn

Mùa đông gần kề, mau sửa ngay 5 lỗi chọn áo len khiến các cô nàng mũm mĩm trông béo hơn

Muốn vóc dáng thon thả hơn, bạn nên hạn chế diện những mẫu áo len này vào mùa đông.

Xem thêm
Từ khóa:   Thời trang cho nữ cách phối blazer thời trang công sở

TIN MỚI NHẤT

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt