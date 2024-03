Theo đó, vào tháng 12, tức là gần 11 năm trước. Một nam thanh niên tên A.S, lúc đó mới 17 tuổi, đã bị xét xử với tội danh cưỡng hiếp một bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên.

Chưa dừng lại ở đó, A.S còn quyết tâm ném nạn nhân lúc đó còn đang học lớp 1 tiểu học xuống biển để xóa bỏ dấu vết.

Dựa vào lời thú tội của nạn nhân, A.S sau đó đã bị bắt mà không có vào tháng 10/2013. Trong khi đó, tình trạng của nạn nhân được biết là đã bị tổn thương vào thời điểm đó do những hành động của A.S gây ra.

Do xem phim "người lớn" nên nam thanh niên chọn cách quan hệ với những động vật trong đó có gà. Ảnh: detiknews

Vào ngày 5 tháng 12 năm 2013, A.S bắt đầu bị xét xử tại tòa. Sau khi đối diện với cáo buộc “Ép buộc trẻ vị thành niên quan hệ và cố gắng giết người”, những sự thật đáng kinh ngạc về hành vi kinh hoàng của bị cáo bắt đầu được tiết lộ.

Lúc này, bên trong tòa án đã trở nên sôi động hơn với sự hiện diện của một số người dân mang theo những con gà. Họ được đưa ra làm nhân chứng vì bị cáo đã thú nhận cưỡng hiếp gà.

Dựa trên lời khai của bị cáo, thẩm phán đã đưa chủ của những con gà ra tòa vào hôm phiên xét xử diễn ra. Họ mang theo những con gà nuôi của mình. Lúc này, các cư dân mới nhận ra rằng gà của họ đã chết do hành vi lệch lạc của bị cáo.

Trong phiên xét xử, A.S đã khai rằng những hành vi đã được thực hiện trong vài năm qua. AS cũng thừa nhận, trước khi thực hiện con gà đầu tiên đã được bóp cổ để không phát ra tiếng động khi quan hệ.

Sau đó, luật sư của A.S cho biết bị cáo mắc chứng rối loạn tình dục. Ông giải thích: “Chúng tôi yêu cầu thẩm phán cho phép bị cáo được đưa đi điều trị phục hồi”.

Cuối cùng, A.S bị tòa tuyên phạt 8 năm tù và 60 triệu Rp (khoảng 94 triệu) cùng với hình phạt thay thế là 1 tháng tù.