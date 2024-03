Thử thách tìm con mèo trong 10 giây: Nếu làm được chứng tỏ bạn có khả năng quan sát nhạy bén và IQ cực cao

Giữa mớ hỗn độn rác rưởi này là một con mèo được che giấu một cách khéo léo, hòa nhập hoàn toàn với môi trường xung quanh.

Điều khiến ảo ảnh quang học này trở nên đặc biệt khó khăn là khả năng ngụy trang vượt trội của con mèo trong đám đông.

Bộ lông của nó bắt chước kết cấu và màu sắc của các vật thể xung quanh, khiến rất khó để nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ những người có kỹ năng quan sát nhạy bén và con mắt tinh tường đến từng chi tiết mới có thể phát hiện ra con mèo ẩn giấu trong khung thời gian quy định.

Tìm con mèo trong 10 giây. Ảnh: India Times

Bức tranh này mô tả một con mèo thích phiêu lưu đang di chuyển qua một đống lộn xộn cao chót vót. Bạn có thể xác định được nơi con mèo đang ẩn náu không?

Nếu bạn xác định được vị trí của con mèo trong vòng 10 giây, kỹ năng quan sát của bạn có thể sánh ngang với chim ưng.

Sự phong phú của các vật thể linh tinh trong hình ảnh này tạo ra sự quá tải về mặt thị giác, khiến việc phân biệt từng vật thể trở nên khó khăn.

Cảnh tượng này thậm chí có thể truyền cảm hứng cho một cam kết đổi mới về tái chế!

Những ảo ảnh bắt nguồn từ những bức ảnh được chụp trong bối cảnh đời thực có thể đặt ra những thách thức lớn hơn so với những câu đố do các cá nhân tạo ra, chủ yếu là do màu sắc dịu nhẹ và khả năng ngụy trang vốn có của động vật.

Dành cho những người cần manh mối:

Con mèo sở hữu bộ lông màu trắng được tô điểm bằng những mảng màu nâu khá lớn

Bạn có thể nhận ra nó không? Nếu không, đừng lo lắng; giải pháp đang chờ đợi bên dưới.