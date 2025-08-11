Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 12/8/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 11/08/2025 16:45

3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt.

Tuổi Sửu

Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ trở nên suôn sẻ và hanh thông bất ngờ. Con giáp này không cần lo lắng về tiền bạc khi có nhiều nguồn thu tự động về túi. Bản mệnh có được nhiều lời mời cộng tác với khả năng thu về lợi nhuận cao. Ngoài ra, những dự án mà bạn đã đầu tư cũng bắt đầu có tín hiệu khởi sắc.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này bền chặt Cục diện Ngũ hành tương sinh Hỏa - Thổ giúp những cặp đôi có sự gắn kết với nhau. Hai bạn luôn thấu hiểu và chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Đôi bên đều cảm thấy bình yên và tin tưởng tuyệt đối về người yêu của mình.

Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 12/8/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ đón nhận được nhiều nguồn thu mới giúp bạn chi trả cho những khoản cần thiết. Ngoài ra, bạn cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác đầu tư với giá trị hợp đồng đáng mơ ước. Tuy nhiên, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn sàng tin thần và có kế hoạch cụ thể để ứng phó cho những tình huống có thể xảy đến.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ trở nên hài hòa. Bạn và đối phương dù không có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau nhưng luôn biết quan tâm và tạo cho nhau sự tin tưởng. Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách và biết rằng mình đã chọn đúng người.

Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 12/8/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ trở nên khá dễ dàng. Cục diện Tam Hợp Thái Tuế giúp con giáp này có thể hoàn thành các công việc với hiệu quả tối ưu. Bạn có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng và năng lực của mình và vượt xa các đồng nghiệp cùng vị trí.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Dường như là người độc thân có khả năng cao sẽ “cảm nắng” một ai đó. Trong khi đó, người có đôi nhận ra chia tay mới là hướng đi tốt nhất dành cho cả hai. 

Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 12/8/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 12/8/2025, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Ba 12/8/2025, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Chồng Thái Thiếu Phân 'thoát cửa tử' sau cơn đau tim đột ngột, sao nữ phải hủy nhiều công việc để chăm sóc

Chồng Thái Thiếu Phân 'thoát cửa tử' sau cơn đau tim đột ngột, sao nữ phải hủy nhiều công việc để chăm sóc

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, ngày 11/8/2025, 3 con giáp TINH HOA HỘI TỤ, tiến thẳng đến thành công, chạm tay vào lộc khủng, giàu có vang danh, vận may ngập lối

Qua đêm nay, ngày 11/8/2025, 3 con giáp TINH HOA HỘI TỤ, tiến thẳng đến thành công, chạm tay vào lộc khủng, giàu có vang danh, vận may ngập lối

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi nhưng vẫn hưởng lợi khi tái xuất trong phim mới

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi nhưng vẫn hưởng lợi khi tái xuất trong phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Ốc Thanh Vân lên tiếng về số tiền Mai Phương để lại cho con gái sau khi qua đời

Ốc Thanh Vân lên tiếng về số tiền Mai Phương để lại cho con gái sau khi qua đời

Hậu trường 2 giờ 2 phút trước
Rùng mình khoảnh khắc người đàn ông bị voi dữ rượt đuổi, giẫm đạp lên người và cái kết

Rùng mình khoảnh khắc người đàn ông bị voi dữ rượt đuổi, giẫm đạp lên người và cái kết

Video 2 giờ 5 phút trước
Ứng xử tinh tế của Dương Dương khi được khen sau 'Phàm nhân tu tiên'

Ứng xử tinh tế của Dương Dương khi được khen sau 'Phàm nhân tu tiên'

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu đất trống, phát hiện bị viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu đất trống, phát hiện bị viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng huyết

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Đúng giờ Mão ngày mai (19/6 âm lịch), 3 con giáp tài vận bừng sáng, Đại Cát Đại Lợi, giàu sang phú quý ít ai sánh bằng, tiền tài có đủ

Đúng giờ Mão ngày mai (19/6 âm lịch), 3 con giáp tài vận bừng sáng, Đại Cát Đại Lợi, giàu sang phú quý ít ai sánh bằng, tiền tài có đủ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 12/8/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Đúng 20h ngày mai, thứ Ba 12/8/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Cha mẹ sốt ruột tìm con trai 5 tuổi mất tích bí ẩn, camera ghi lại khoảnh khắc gây bất an

Cha mẹ sốt ruột tìm con trai 5 tuổi mất tích bí ẩn, camera ghi lại khoảnh khắc gây bất an

Đời sống 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Người phụ nữ bị đánh trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội: Nạn nhân hiện tinh thần hoảng loạn, cơ thể mệt mỏi

Người phụ nữ bị đánh trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội: Nạn nhân hiện tinh thần hoảng loạn, cơ thể mệt mỏi

Bảo vệ kể lại phút lao ra cứu cô gái bị người đàn ông xăm trổ hành hung

Bảo vệ kể lại phút lao ra cứu cô gái bị người đàn ông xăm trổ hành hung

Nóng: Tạm giữ hình sự thanh niên xăm trổ hành hung cô gái tại chung cư ở Hà Nội

Nóng: Tạm giữ hình sự thanh niên xăm trổ hành hung cô gái tại chung cư ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, ngày 11/8/2025, 3 con giáp TINH HOA HỘI TỤ, tiến thẳng đến thành công, chạm tay vào lộc khủng, giàu có vang danh, vận may ngập lối

Qua đêm nay, ngày 11/8/2025, 3 con giáp TINH HOA HỘI TỤ, tiến thẳng đến thành công, chạm tay vào lộc khủng, giàu có vang danh, vận may ngập lối

Đúng giờ Mão ngày mai (19/6 âm lịch), 3 con giáp tài vận bừng sáng, Đại Cát Đại Lợi, giàu sang phú quý ít ai sánh bằng, tiền tài có đủ

Đúng giờ Mão ngày mai (19/6 âm lịch), 3 con giáp tài vận bừng sáng, Đại Cát Đại Lợi, giàu sang phú quý ít ai sánh bằng, tiền tài có đủ

Trúng số độc đắc từ nay đến ngày 18/8/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp Hồng Phát

Trúng số độc đắc từ nay đến ngày 18/8/2025, 3 con giáp như 'chuột rơi đúng hũ nếp', dễ trúng số phát tài, vượng vận bất ngờ, sự nghiệp Hồng Phát

Kể từ ngày mai, thứ Ba 12/8/2025, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Ba 12/8/2025, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trong 3 ngày giữa tuần (13, 14, 15 tháng 8), 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trong 3 ngày giữa tuần (13, 14, 15 tháng 8), 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 5 ngày tới (12/8 - 16/8), 3 con giáp tiền tài gia tăng không ngừng, vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp lên hương, thỏa chí kiếm tiền

Đúng 5 ngày tới (12/8 - 16/8), 3 con giáp tiền tài gia tăng không ngừng, vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp lên hương, thỏa chí kiếm tiền