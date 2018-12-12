Mẹ ân hận cả đời vì để con tự tắm, lời cảnh tỉnh cho hàng triệu phụ huynh

Cho hai con sinh đôi vào bồn tắm rồi sang phòng bên kiểm tra máy giặt, chưa đầy hai phút sau người mẹ quay lại thì phát hiện một bé bị ngạt nước.
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Nhiều phụ huynh để cho con tự tắm một mình hoặc rời đi trong thời gian ngắn vì nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chính sự chủ quan đó đã khiến người mẹ trong câu chuyện dưới đây phải sống trong sự ân hận suốt quãng đời còn lại.
Daily Mail đưa tin, vào ngày 11/6/2018, chị Amy Rhodes (sống tại Lincolnshire, Mỹ) cho hai con sinh đôi 13 tháng tuổi vào bồn tắm rồi sang phòng bên cạnh kiểm tra quần áo trong máy giặt. Chưa tới 2 phút sau, người mẹ nghe tiếng hét trong phòng tắm.
Ngay lập tức chị chạy sang kiểm tra thì thấy một trong hai bé đang vùng vẫy trong nước. Mặc dù chị đã nhanh chóng sơ cứu và gọi cấp cứu nhưng chỉ sau hai ngày nằm viện, bé đã tử vong.
Sau khi cậu bé qua đời, gia đình chị Amy đã đồng ý hiến tặng tim, gan và thận của con để giúp đỡ những đứa trẻ khác đang cần. Dù đã nhiều tháng trôi qua nhưng họ vẫn chưa quên được vụ tai nạn thương tâm này.
Trong buổi xét xử tại tòa án Boston vào hôm qua (11/12), trợ lý điều tra viên Marianne Johnson cho biết đây chỉ là một vụ tai nạn. Đại diện cảnh sát Lincolnshire cũng khẳng định sẽ không truy cứu trách nhiệm của chị Amy, vì không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy người mẹ cố ý khiến con mình chết đuối. Người này còn cho biết thêm, những đứa trẻ ở độ tuổi đó có thể bị đuối nước chỉ trong vài giây.
Câu chuyện thương tâm này là bài học đắt giá dành cho nhiều bậc phụ huynh. Đừng bao giờ rời mắt khỏi con vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.