4 tuyệt chiêu "nói bậy" trên giường, nhiều chị em nghe qua "đỏ mặt" nhưng không biết đây là gia vị khiến "cuộc vui" thăng hoa, chàng say mê chẳng "dừng lại" được

Thường thì đàn ông là người chủ động và có xu hướng nói bậy nhiều hơn phụ nữ. Tuy nhiên, các chuyên gia trong lĩnh vực tình dục học cho rằng đôi lúc phụ nữ nói bậy khi “yêu” có hiệu quả hơn nhiều lần so với đàn ông. Các chuyên ra khuyên phái đẹp chẳng cần phải tỏ ra quá nghiêm túc, đàng hoàng, dễ khiến chàng chán. Cứ “sexy”, “bậy bạ” một chút khi gần lên đến “đỉnh” sẽ thú vị hơn nhiều so với việc để mọi thứ tuần tự kiểu A-B-C.

Thì thầm với chàng “Em đã nghĩ về anh suốt cả ngày” và khẽ lướt môi qua tai chàng. Khen ngợi chàng về bất cứ điều gì (Người đàn ông, họ phát “cuồng” vì được khen). Vòng 1, vòng 2 hay vòng 3 của chàng – nếu bạn thích chúng thì giờ là lúc lên tiếng. Nhưng đừng quá sa đà vào chúng, hết sức chú ý tới những lời nói của bạn.

Anh ấy có thể sẽ đáp lại bạn bằng một vài câu đại loại như “Anh cũng nghĩ về em suốt cả ngày nay”. Do đó, bằng một chất giọng ngọt ngào nhất, hãy hỏi chính xác anh ấy đã nghĩ về những điều gì. Dùng tay khẽ bịt mắt chàng để anh ấy có thể tưởng tượng về những điều đã khiến anh ấy si mê. (Và bạn cũng không cần phải nhìn vào mắt anh ấy khi nói ra những điều có thể khiến ngay cả mẹ bạn cũng phải đỏ mặt. Cứ thực hiện chúng một cách từ từ).

Ảnh minh họa: Internet

Hỏi chàng vị trí muốn âu yếm

Đừng nghĩ rằng bạn chỉ cần nói mà không cần làm – bạn cần cả hai! Hãy hỏi chàng vị trí mà chàng muốn bạn “âu yếm” hoặc nơi nào anh ấy muốn “gần gũi” bạn. Điều này sẽ “mở lối” cho chàng nếu anh ấy không tự tin như bạn để có thể làm quen với cuộc trò chuyện này. Điểm mấu chốt ở đây là tiến hành các bước thật dè dặt và khéo léo, tránh rơi vào tình trạng quá đà.

Ảnh minh họa: Internet

Đùa giỡn bằng những câu 'hư đốn'

Ngay cả khi đã trút bỏ quần áo vẫn cần tiếp tục “hót”. “Yêu” là thời điểm tốt nhất để bạn duy trì những câu đùa giỡn đầy “hư đốn”. Bởi vì những câu nói này làm bạn sao nhãng và quên đi sự căng thẳng của bản thân. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để “yêu” theo thú vui: chơi trò đóng vai…Nếu anh ấy đang làm đúng những gì bạn muốn, hãy cho chàng biết theo cách hưng phấn nhất. Anh ấy sẽ thích thú với những điều đó.

Những câu chuyện “bậy”, khó nói không chỉ có tác dụng khi hai người bên nhau mà còn đặc biệt hữu dụng cho màn dạo đầu đầy hứng khởi. Bạn có thể nhắn cho chàng một cái tin vào buổi sáng với những lời lẽ đầy khiêu khích, chắc chắn hai bạn sẽ có một tối khó quên.

Nói vậy không có nghĩa là lúc nào cũng nói bậy khi bắt đầu cuộc ái ân và từ nào cũng có thể “tuôn” ra được. Trao đổi với nửa kia về chuyện này để tránh bị đối phương đánh giá sai lầm. Tất nhiên, một người bạn tình hoàn hảo là người biết quan sát, lắng nghe và tôn trọng người kia.