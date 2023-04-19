Bạn thân luôn quan tâm tôi, cứ giục chia tay bạn trai, nói rằng không xứng với tôi, sau khi chia tay tôi khóc nấc khi biết được sự thật phũ phàng

Tâm sự Eva 19/04/2023 12:27

Tôi điếng người khi phát hiện mình bị người bạn thân nhất phản bội một cách đau đớn.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước câu chuyện của cô A được đăng tải trên các trang cộng đồng trực tuyến. Mọi người đều cho rằng: “Sao có thể làm như vậy hả trời?"

Cụ thể, một người phụ nữ tên A đang ở độ tuổi 20, cô cũng có bạn trai và cả hai đã hẹn hò với nhau được 7 năm. Cả hai yêu nhau mặn nồng đến mức có thể nghe mọi người xung quanh hay hỏi trêu rằng "Thế bao giờ hai đứa cưới?". Nhưng cuối cùng không có đám cưới hạnh phúc nào ở đây hết, cả hai đã quyết định chia tay nhau sau nhiều lần cãi vã.

Bạn thân luôn quan tâm tôi, cứ giục chia tay bạn trai, nói rằng không xứng với tôi, sau khi chia tay tôi khóc nấc khi biết được sự thật phũ phàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phải mất khá nhiều thời gian để cô A giải quyết xong mối quan hệ của hai người vì họ yêu nhau cũng đã lâu.

Cô A cũng đã nhiều lần trò chuyện với bạn trai để níu kéo nhưng cuối cùng cả hai cũng quyết định chia tay. Và cô A cũng chỉ mới hoàn thành việc sắp xếp lại suy nghĩ trong tâm trí của mình khoảng hai tuần trước mà thôi.

Nhưng gần đây, cô A nghe được một tin đồn lạ có liên quan đến cô. Tin đồn chính là bạn trai cũ của cô A đã có bạn gái mới, và người bạn gái đó chính là cô B bạn thân của cô A.

Tin đồn như sét đánh ngang tai cô A. Cô B không phải chỉ là một người bạn xã giao bình thường. Cô A luôn coi cô B là một trong những người bạn thân nhất của mình. Cô B cũng là người đứng bên quan sát câu chuyện tình 7 năm của cô A và không ngần ngại đưa ra lời khuyên cho cô.

Bạn thân luôn quan tâm tôi, cứ giục chia tay bạn trai, nói rằng không xứng với tôi, sau khi chia tay tôi khóc nấc khi biết được sự thật phũ phàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô B cũng luôn là người đầu tiên tìm đến cô A mỗi khi cãi nhau với bạn trai hoặc khi có chuyện buồn xảy ra.

Và mỗi lần như vậy cô B luôn tức giận khuyên cô A: “Sao cứ phải đâm đầu quen mấy thằng khốn như vậy thế? Chia tay thằng đó đi”

Anh A hoảng loạn kể: “Cô ta là người đã chửi bạn trai cũ của tôi nhiều nhất, bọn tôi còn gặp nhau cách đây 1 tuần mà. Tôi không tin được cô ta là người như vậy”.

Bạn thân luôn quan tâm tôi, cứ giục chia tay bạn trai, nói rằng không xứng với tôi, sau khi chia tay tôi khóc nấc khi biết được sự thật phũ phàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cô A hy vọng rằng những tin đồn đó không chính xác, nhưng cuối cùng tin đồn lại là sự thật. Cô A run rẩy vì cảm giác bị phản bội.

Bạn thân luôn quan tâm tôi, cứ giục chia tay bạn trai, nói rằng không xứng với tôi, sau khi chia tay tôi khóc nấc khi biết được sự thật phũ phàng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cô A than vãn: "Đúng là chúng ta không nên tin tưởng ai trên cuộc đời này cả. Bây giờ tôi rất hoảng và không biết mình nên làm gì".

Mọi người sau khi thấy câu chuyện buồn của cô A cũng đồng loạt gửi những lời an ủi đến cô

“Hãy nghĩ thoáng hơn rằng là bạn đã chắt lọc ra được những người nào nên chơi và không nên chơi”

“Hy vọng bạn sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé”

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