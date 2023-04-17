Bạn trai đột nhiên đem người họ hàng xa 40 tuổi về ở nhờ, vui vẻ sống với nhau cả năm, một hôm sau khi đi làm về tôi bủn rủn tay chân với cảnh tượng trước mắt

Tôi đau đớn khi phát hiện danh tính thật sự của người họ hàng xa mà bạn trai tôi đã dẫn về nhà và thậm chí còn muốn trả thù.

Mới đây, đã xuất hiện một bài viết một câu chuyện về một cô gái A khoảng 20 tuổi chung sống với người bạn trai khoảng 30 tuổi được 2 năm, sau đó xảy ra một việc khiến cô A bị sốc nặng. Ảnh minh họa: Internet Theo bài viết được đăng tải, bạn trai cô A đã dẫn một người khoảng 40 tuổi, nói là họ hàng xa về sống nhờ trong ngôi nhà của cô A và bạn trai đang sống cùng nhau.

Cô A chia sẻ rằng cả ba đã sống cùng nhau được một năm. Mới gần đây cô A mới bàng hoàng phát hiện, người phụ nữ 40 tuổi này không phải là họ hàng gì với bạn trai cả mà chính là nhân tình của bạn trai. Ảnh minh họa: Internet Cô còn phát hiện ra người phụ nữ 40 tuổi và bạn trai cô thường xuyên quan hệ mỗi khi cô A đi công tác hoặc vắng nhà. Nhưng điều đáng sợ hơn ở đây là mối quan hệ của hai người họ đã diễn ra trong một thời gian dài.

Cô A ngậm ngùi chia sẻ: “Hai người họ đã bắt đầu ngoại tình với nhau từ khi tôi và bạn trai hẹn hò với nhau chưa đầy một năm. Nghĩ đến những bữa ăn ngon mà tôi nấu cho con tiểu tam đó ăn trong cả năm nay là tôi tức điên”. Ảnh minh họa: Internet Sau đó, cô A tức giận nói: "Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ phải làm thế nào để trả thù hai cái đứa trơ trẽn đó. Xin hãy cho tôi biết cách trả thù nào hữu dụng đi" Khi câu chuyện được đăng tải, cư dân mạng đã bình luận như: "Đọc tới đâu là tức đến đó" "Đang trong một cuộc sống yêu đương, vì vậy đừng nên cho ai ở nhờ” "Có rất nhiều đàn ông tốt trên thế giới, bỏ thằng đó đi” Theo Insight

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