Chồng sắp cưới lưu trữ clip ‘giường chiếu’ với tôi trên điện thoại làm kỷ niệm, sinh nghi tôi kiểm tra, tôi RÙNG MÌNH phát hiện việc anh làm

Tâm sự Eva 15/04/2023 18:41

Hai tháng trước đám cưới, tôi biết được sự thật gây sốc về chồng tương lai của mình vì vậy tôi đã chia tay anh ta ngay lập tức.

Mới đây, trong chương trình được phát trên kênh của SBS, đã xuất hiện câu chuyện với tiêu đề: "Hai gương mặt của chú rể tương lai, bí mật về những đoạn tin nhắn đã được tiết lộ."

Trước ngày cưới, người phụ nữ A đã vô tình nhìn thấy một đoạn phim ghi lại cảnh cô quan hệ tình dục với chồng sắp cưới là anh B trên điện thoại di động của anh B.

Không những vậy, cô A còn khi phát hiện ra trong album ảnh trên điện thoại di động của anh B không chỉ có clip quan hệ với cô A mà còn có các video quan hệ với bạn gái cũ.

Chồng sắp cưới lưu trữ clip ‘giường chiếu’ với tôi trên điện thoại làm kỷ niệm, sinh nghi tôi kiểm tra, tôi RÙNG MÌNH phát hiện việc anh làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các video quan hệ tình dục với những phụ nữ khác được quay rất là thuận tay như đã quay hàng trăm lần trước đó, khuôn mặt và bộ ngực của những phụ nữ bị quay sẽ lộ hết ra còn tóc thì sẽ được che lại.

Thậm chí, cô A còn sốc hơn nữa khi phát hiện những video này còn được chia sẻ vào một số group chat, các thành viên trong group bao gồm, anh trai của chú rể tương lai, đồng nghiệp của anh B, còn có cả các nhân viên ngân hàng, doanh nhân.

Chồng sắp cưới lưu trữ clip ‘giường chiếu’ với tôi trên điện thoại làm kỷ niệm, sinh nghi tôi kiểm tra, tôi RÙNG MÌNH phát hiện việc anh làm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong những đoạn clip nóng đó, cô A cho biết thêm rằng: “Phong cảnh đằng sau của những cái video đó là nhà ba mẹ chồng tương lai tôi, bạn trai tôi đã tự quay lại và còn làm lộ cả mặt của họ”.

Cô A nói thêm: "Nếu bất kỳ ai có thể nhìn thấy góc quay hoặc bố cục của những đoạn video này thì sẽ biết được rằng những video đó không được quay với sự đồng ý của bên nữ."

Bị sốc nặng, cô A đã huỷ hôn ngay ngày hôm sau. Sau đó, cô A còn tìm kiếm các nạn nhân khác xuất hiện trong những đoạn video để làm đơn tố cáo anh B.

Chồng sắp cưới lưu trữ clip ‘giường chiếu’ với tôi trên điện thoại làm kỷ niệm, sinh nghi tôi kiểm tra, tôi RÙNG MÌNH phát hiện việc anh làm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hai người bạn gái cũ của anh B đã làm đơn tố cáo sau khi được biết được rằng mình không những bị quay video mà còn bị đem đi phát tán.

Thậm chí, khi cô A gọi điện thoại cho anh B chất vấn lý do vì sao lại làm vậy thì anh B đơn phương cúp máy, chối hết mọi tội lỗi và cho rằng lời khai của cô A là không đúng sự thật.

Ngoài ra, ba của cô A còn cho biết thêm: “Gia đình thông gia tương lai và B đã yêu cầu gia đình tôi phải bồi thường cho họ vì tội huỷ hôn”.

Nhiều khán giả không khỏi chặc lưỡi trước sự trơ trẽn của gia đình anh B.

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