Sau khi xét nghiệm ra đứa con không phải con ruột tôi thì tôi ngay lập tức đòi ly hôn mặc cho vợ mình có giải thích đến đâu đi chăng nữa. Nhưng sự thật ‘rùng rợn’ đang được che giấu đằng sau.

Cụ thể, bà nội trợ là cô A gần đây cảm thấy rằng chồng mình đối xử lạnh nhạt với cô và con gái. Cô A vô cùng buồn bã trước hành vi bất thường của chồng, bên cạnh đó cô cũng rất bối rối vì không hiểu nguyên nhân nào khiến chồng mình cư xử như vậy. Sau khi dò hỏi, cô A mới vỡ lẽ ra là vì thấy con gái càng ngày càng không giống mình nên chồng cô A đã đưa con gái đi xét nghiệm DNA.

Ảnh minh họa: Internet Người chồng đã đưa kết quả xét nghiệm DNA cho cô A xem. Kết quả xét nghiệm khiến cô A tái mặt. Kết quả là đứa con gái không phải con ruột của chồng cô A. Và từ đây, người chồng đã đinh ninh là cô A đã ngoại tình và đứa con cũng từ đó mà ra. Tuy nhiên, cô A khẳng định rằng mình chưa làm gì có lỗi vớ chồng, cô cảm thấy thật bất công về kết quả này. Cô A cho rằng đây là kết quả xét nghiệm sai và yêu cầu gia đình ba người đi làm một xét nghiệm DNA khác để chứng minh sự trong sạch của cô.

Mặc dù cô A đã khẳng định chắc nịch như vậy nhưng chồng cô vẫn nghi ngờ lời nói của cô. Ảnh minh họa: Internet Thế là, cả gia đình 3 người đã cùng đi xét nghiệm DNA, kết quả xét nghiệm mà gia đình chị A nhận được còn còn gây sốc hơn nữa. Hoá ra, đứa con gái thật sự không phải là con ruột của chồng cô A và cũng không phải là con ruột của cô A. Cả cô A và chồng mình đều bàng hoàng trước kết quả bất ngờ. Bức màn sự thật đã được vén lên, đứa con gái hoá ra là bị trao nhầm ở bệnh viện. Sau khi biết mọi sự thật, người chồng nhận ra rằng mình đã hiểu lầm vợ vì thế đã cầu xin cô A tha thứ cho mình. Ảnh minh họa: Internet Vì thế vợ chồng cô A đã giải quyết xong về hiểu lầm cô ngoại tình và sinh con bên ngoài. Nhưng vấn đề tiếp theo họ phải đối mặt là họ đang nuôi con của người khác vậy thì con ruột của họ đâu rồi? Được biết, vợ chồng cô A hiện đang chuẩn bị đơn kiện bệnh viện. Theo Insight

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