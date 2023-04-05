Tan làm về sớm, nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ, tôi tưởng có trộm nhưng lại điếng người khi thấy gặp cảnh tượng vợ mình và bạn thân

Tâm sự gia đình 05/04/2023 08:54

Tôi cực kỳ sốc khi phát hiện thằng bạn thân 20 năm của tôi đang ngoại tình với người vợ của tôi.

Tình bạn của anh A và người bạn thân đã bắt đầu từ những ngày còn cắp sách tới trường, họ đã cùng nhau lớn lên và làm bạn đến bây giờ đã là 20 năm. Vì đã ở bên nhau 20 năm, nên mối quan hệ giữa hai người cực kỳ khắng khít.

Cả hai thường kéo về nhà anh A để nhậu. Dù đã có vợ nhưng anh A vẫn thường kêu bạn thân mình ở lại ngủ sau những buổi nhậu.

Tan làm về sớm, nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ, tôi tưởng có trộm nhưng lại điếng người khi thấy gặp cảnh tượng vợ mình và bạn thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vì những việc đó mà đã đẩy mối quan hệ giữa hai người đến bi kịch. Người vợ mà anh A luôn tin rằng là người yêu anh nhất và người bạn thân anh tin tưởng nhất vậy mà  ngoại tình sau lưng anh A.

Anh A tâm sự: "Trái tim tôi đau như muốn nứt ra. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được trái tim mình vỡ ra thành từng mảnh nhỏ."

Đến tận bây giờ anh A vẫn không tin được 2 người quan trọng trong đời anh lại đối xử với anh như vậy. Người bạn thân luôn giúp đỡ anh khi anh gặp khó khăn, thân thiết đến độ như anh em ruột, luôn sẵn sàng chăm sóc thú cưng của anh A khi anh bận công việc, hoặc hỗ trợ thêm tiền cho anh A mỗi khi chuyển nhà. Nhưng giờ đây cũng chính người bạn thân ấy cầm dao đâm từng nhát vào trái tim anh.

Lúc đầu anh A vẫn không biết gì về đôi ‘dâm phu dâm phụ đấy’. Nhưng một ngày nọ, anh A bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Vợ của anh A đã thể hiện sự chân thành quá mức với bạn thân của anh. Cô ấy gửi quà vào các ngày lễ, sinh nhật và gửi không thiếu một ngày kỷ niệm nào cho bạn thân của anh.

Tan làm về sớm, nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ, tôi tưởng có trộm nhưng lại điếng người khi thấy gặp cảnh tượng vợ mình và bạn thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những nghi ngờ của anh không dừng lại ở đó. Anh A đã vô tình phát hiện một đoạn tin nhắn chưa xoá của vợ mình và bạn thân còn sót lại trong điện thoại của vợ. Nội dung đoạn tin nhắn thực sự là cú sốc lớn đối với anh A.

Vợ tôi và người bạn thân đã gửi cho nhau những bức ảnh khỏa thân và những bức ảnh chụp những bộ phận quan trọng với lời nhắn 'cẩn thận coi chừng đằng sau có người đó nha’ phía sau'. Họ thậm chí còn gửi cho nhau những bức ảnh về dấu hôn họ để lại trên ngực và cơ thể của nhau.

Ngày mà vợ anh A với anh rằng cô ấy sẽ đi gặp đồng nghiệp công ty cũ, thực tế thì cô ấy đã đi vào nhà nghỉ với người bạn thân của anh A. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ về cuộc tình vụng trộm của vợ và bạn thân, anh A cho biết rằng mình sẽ đi gặp luật sư để ly hôn.

Tan làm về sớm, nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ, tôi tưởng có trộm nhưng lại điếng người khi thấy gặp cảnh tượng vợ mình và bạn thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh A trải lòng: "Thật là trống trải quá. Người vợ bên tôi 10 năm mà tôi yêu nhất và tình bạn 20 năm của chúng tôi, nói ngắn thì cũng không ngắn mà dài thì cũng không dài lắm nhưng cũng để thế giới của tôi phải sụp đổ vì hai người họ".

Tan làm về sớm, nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ, tôi tưởng có trộm nhưng lại điếng người khi thấy gặp cảnh tượng vợ mình và bạn thân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng sau khi nghe tâm sự của anh A đã an ủi anh:

"Thật là kinh khủng"

"Thật may mắn vì bạn không có con đấy"

"Tôi cũng nghĩ ly hôn là cách tốt nhất. Cố lên anh bạn"

Theo Insight

Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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