Chị A là người đã gửi câu chuyện về với chương trình để xin tư vấn, theo lời kể thì chồng chị là người ham có con. Cả hai đã có một mặt con rồi nhưng chồng cô vẫn muốn có thêm. Dù muốn có con là thế nhưng chồng chị A làm kinh doanh nên luôn bận rộn, vì vậy việc chăm sóc con hoàn toàn là do một tay chị A.

Cụ thể, trong một chương trình được chiếu trên kênh Channel A đã kể lại một câu chuyện với tiêu đề 'người chồng bị ám ảnh bởi việc mang thai'

Nghĩ đến chồng mình vì muốn có con mà làm đến mức này, chị A thực sự rất tức giận nhưng chị không nói được gì hết, đó là vì chị đang sống dựa dẫm vào tiền của chồng. Hành động đâm thủng bao cao su thật sự là một hành động mất lý trí.

Một ngày nọ, người chồng đã yêu cầu chị A là hãy sinh đứa con nữa đi. Tuy nhiên, chị A đã từ chối bởi vì việc chăm sóc con bây giờ là quá sức đối với cô. Tuy nhiên, người chồng đã phớt lờ ý kiến của chị A và lén cô đâm thủng một lỗ trên bao cao su. Chị A hoàn toàn không biết gì cả và chuyện gì đến cũng đến, chị A đã có thai.

Mặc dù vẫn còn tức giận chồng mình nhưng chị vẫn lo lắng cho sức khoẻ của con nên chị A đã đến bác sĩ sản phụ khoa để kiểm tra sức khỏe. Và ở đó chị đã nghe một câu chuyện cực sốc.

Ảnh minh họa: Internet

Tại phòng khám sản phụ khoa, một người phụ nữ đang mang thai là cô B bất ngờ chạy đến chỗ chị A rồi nổi giận đùng đùng lên. Cô B đã chỉ thẳng vào mặt chị A và hét lên "Mày là hạng phụ nữ giựt chồng người khác". Chị A lúc đó rất hoang mang và không hiểu gì cả.

Chị A đã lấy giấy tờ ra và chứng minh với cô B đang nổi giận đùng đùng trước mặt rằng mình là một người vợ hợp pháp. Cô B sau khi thấy giấy tờ đã bình tĩnh lại và kể tất cả những gì đã xảy ra cho chị A nghe.

Cô B đã giải thích rằng: "Có một người đã nói với tôi rằng nếu tôi đến đây, tôi có thể sẽ bắt được người phụ nữ đang ngoại tình với chồng mình". Cô B còn nói chị A rằng đứa con trong bụng của cô cũng là con của chồng chị A.

Chị A bị sốc trước lời giải thích của cô B nhưng tất cả không dừng lại ở đó, một cú sốc khác lớn hơn tiếp tục ập đến. Một phụ nữ sắp sinh khác đã tìm đến chị A và cô B. Và người phụ nữ đó còn cho biết đứa con mà cô ta đang mang thai cũng là con của chồng chị A.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chị A còn bắt gặp chồng mình đang tự hào kể lại với bạn bè về chiến tích đi ngoại tình của mình. Vì không thể bào chữa được nữa nên chồng chị A đã thừa nhận mình ngoại tình. Nhưng vấn đề lớn ở đây là mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu.

Sau tất cả chị A chọn cách về nhà chồng để nói chuyện, lần về này cũng đã rất lâu rồi chị A mới đến thăm nhà chồng. Nhưng thứ chị chứng kiến được là sự xuất hiện của người phụ nữ khác cũng ngoại tình với chồng chị và một đứa con. Đứa trẻ đang được ba chồng bế trên tay, còn tiểu tam thì đang nói chuyện thân thiết với ba mẹ chồng.

Cảm xúc chị A đã lên đến đỉnh điểm, chị A hét lên với ba chồng đang ôm đứa con rơi rằng: “Ba đang bế đứa nào đấy?”

Thấy chị A tức giận, ba chồng vội giải thích nói: "Người phụ nữ này đã mang đứa trẻ đến và nói rằng nó là con trai ruột của con ba (chồng chị A), vì vậy nên ba mới bồng nó."

Ảnh minh họa: Internet

Chị A nghe xong càng tức giận hơn và nói: "Con nhỏ này giựt chồng con. Đứa trẻ này là cũng là đứa con rơi của con trai ruột quý hoá của ba đó."

Đáp lại, ba chồng phản bác lại lời của chị A: "Chồng con cũng là đàn ông, nó chỉ đang trung thành với bản năng của nó thôi mà".

Chị A bàng hoàng không thể tin nỗi lời nói không biết xấu hổ của ba chồng. Thấy tình hình căng thẳng mẹ chồng ngồi bên cạnh mới vội khuyên can và kéo cô qua một góc để nhỏ giọng giải thích lại sự việc.

Ảnh minh họa: Internet

Chị A nghe mẹ chồng kể lại rằng ngày xưa ba chồng cô cũng từng đi lang chạ khắp nơi và làm cho những người phụ nữ khác có thai như chồng cô bây giờ. Đồng thời, mẹ chồng cũng thú nhận rằng mình cũng là một trong những nạn nhân, và miễn cưỡng phải sống cùng ba chồng vì mẹ chồng đang phụ thuộc vào tài chính của ba chồng.

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện của chị A đã rất phẫn nộ:

"Tôi không thể tin rằng điều này lại thật sự xảy ra ở ngoài đời"

"Đây cũng là lý do tại sao tôi nhất định phải tìm hiểu kỹ bố mẹ của bạn đời trước khi kết hôn."

Theo Insight