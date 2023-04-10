Thấy vợ thường xuyên nhắn tin cho ai đó, tôi sinh nghi lén kiểm tra danh tính của kẻ thứ 3, rồi hoá đoá khi thấy ảnh đại diện chính là...

Tâm sự gia đình 10/04/2023 07:03

Tôi phát hiện vợ mình ngoại tình với bạn thân của tôi, nhưng đau lòng thay tôi không thể ly hôn.

Cụ thể, trên một trang báo mạng đã xuất hiện câu chuyện của một người đàn ông nói rằng anh ta không thể ly hôn vợ dù biết vợ ngoại tình.

Tác giả của câu chuyện là anh A, anh đang sinh sống tại Trung Quốc. Câu chuyện được anh A kể lại bắt đầu bằng việc anh phát hiện vợ mình đã ngoại tình với bạn thân của anh trong suốt 5 năm trời.

Thấy vợ thường xuyên nhắn tin cho ai đó, tôi sinh nghi lén kiểm tra danh tính của kẻ thứ 3, rồi hoá đoá khi thấy ảnh đại diện chính là... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh A đã kể lại chuyện tình của mình. Anh gặp vợ mình khi đang làm việc trong một nhà máy. Anh A đã yêu vợ mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, vợ anh A có ngoại hình xinh đẹp và tính cách vô cùng vui vẻ.

Sau khi kết hôn, nhờ lối sống tiết kiệm mà cả hai đã tậu được nhà đẹp và mua xe sang. Anh A cũng đầu tư rất nhiều vào việc học của con trai, cuộc sống của họ rất sung túc khiến nhiều người phải đỏ mắt ghen tị.

Thấy vợ thường xuyên nhắn tin cho ai đó, tôi sinh nghi lén kiểm tra danh tính của kẻ thứ 3, rồi hoá đoá khi thấy ảnh đại diện chính là... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh A lúc nào cũng cho rằng niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng đời không như là mơ sự vui vẻ ấy không kéo dài được lâu. Biến cố đã ập đến phá tan sự hạnh phúc của gia đình anh A. Vấn đề là nằm ở một đồng nghiệp nam thân thiết với gia đình họ. Anh A đã cực kỳ sốc khi phát hiện vợ mình đang ngoại tình với đồng nghiệp nam đấy trong suốt 5 năm trời mà anh lại chẳng hay biết gì.

Vợ anh A đã sống như một người phụ nữ 2 mặt trong suốt thời gian qua, ở bên ngoài thì cô ân ái ngoại tình với đồng nghiệp nam, còn khi về nhà thì cô trở về làm một người phụ nữ hoàn hảo yêu chồng con hết mực, đảm đương tất cả việc nhà.

Thấy vợ thường xuyên nhắn tin cho ai đó, tôi sinh nghi lén kiểm tra danh tính của kẻ thứ 3, rồi hoá đoá khi thấy ảnh đại diện chính là... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi phát hiện ra bí mật ghê tởm mà vợ mình che giấu suốt 5 năm này, anh A cảm thấy rất sốc. Anh không ngờ rằng người vợ anh luôn yêu lại phản bội mình, nhưng anh nói rằng anh sẽ không ly hôn.

Anh A nói ra 2 lý do khiến mình không thể ly hôn được đó là vợ anh là một người mẹ rất tốt với con cái, và khi ở nhà cô ấy là một người vợ hoàn hảo đảm đương mọi việc nhà.

Anh A tâm sự: "Tôi không muốn thấy họ được hạnh phúc, vì thế nếu tôi ly hôn thì sẽ chỉ có mình tôi đau khổ.“

Ngay khi câu chuyện được đăng tải, hầu hết cư dân mạng đều đặt ra nghi vấn là:

"Cuộc sống hôn nhân không còn tình yêu mà chỉ còn lại lớp vỏ bọc bên ngoài thì có thực sự còn quan trọng hay không?"

Đồng thời, mọi người đều khuyên anh A cần suy nghĩ nghiêm túc hơn về mối quan hệ sau này của hai vợ chồng.

Theo Insight

Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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