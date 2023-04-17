Mua nhẫn đến cầu hôn bạn gái đang có thai, tôi BÀNG HOÀNG khi nhận được cú điện thoại định mệnh: “Đứa bé hình như không phải con của anh”

Tâm sự Eva 17/04/2023 07:15

Tôi biết được sự thật gây sốc của bạn gái khi đang chuẩn bị cầu hôn với cô ấy.

Cụ thể là sau 3 tháng hẹn hò, người bạn gái thông báo tin mình đã có thai cho anh A và khẳng định chắc nịch rằng: "100% đứa bé là con của anh".

Anh A năm nay 30 tuổi, tài chính ổn định, công việc vững vàng nên sau khi nghe bạn gái nói mình đã có thai thì ngay lập tức ngỏ lời cưới. Anh A rất quan tâm đến bạn gái mình, anh đã ở bạn gái 6 tháng trước khi kết hôn và chăm sóc cô ấy hết lòng.

Mua nhẫn đến cầu hôn bạn gái đang có thai, tôi BÀNG HOÀNG khi nhận được cú điện thoại định mệnh: “Đứa bé hình như không phải con của anh” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh A trở thành một người đàn ông mua tất cả những gì mà bạn gái muốn ăn và tất cả những gì mà cô ấy muốn có. Anh đắm chìm trong những giấc mơ ngọt ngào mỗi ngày, nghĩ về tương lai hạnh phúc và sự ra đời của đứa con.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một hôm, anh A nhận được một cuộc gọi từ người quen của bạn gái anh. Người quen đó đã tiết lộ cho anh A một sự thật gây sốc rằng anh A có thể không phải là cha của đứa bé và nói rằng bạn gái của anh A đã đi ngoại tình với một người đàn ông khác trong thời gian hẹn hò với anh A.

Mua nhẫn đến cầu hôn bạn gái đang có thai, tôi BÀNG HOÀNG khi nhận được cú điện thoại định mệnh: “Đứa bé hình như không phải con của anh” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh A đã vô cùng sốc và ngay lập tức tra hỏi bạn gái. Cô bạn gái đã thú nhận sự thật rằng cô ấy đã có một khoảng thời gian ngắn hẹn hò với một người đàn ông khác khi bắt đầu mối quan hệ với anh A, nhưng ba cô ấy đã vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người.

Niềm vui trước đây nhanh chóng biến thành sự nghi ngờ và lo lắng, anh A không thể xóa bỏ việc này ra khỏi đầu.

Mua nhẫn đến cầu hôn bạn gái đang có thai, tôi BÀNG HOÀNG khi nhận được cú điện thoại định mệnh: “Đứa bé hình như không phải con của anh” - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh A kể lại câu chuyện của mình và xin lời khuyên: “Tôi rất muốn cưới cô ấy nhưng tôi rất nghi ngờ đứa bé trong bụng có phải là con tôi hay không. Tôi có nên đi xét nghiệm ADN không?”

Cư dân mạng đã đưa ra những lời khuyên nghiêm túc cho anh A rằng:

"Bạn nên hoãn kết hôn cho đến khi có kết quả ADN".

"Tôi sẽ không thoải mái nếu người yêu tôi lừa dối tôi trước hôn nhân đâu. Cảm giác đó tệ lắm"

"Dù bạn gái có buồn thì bạn cũng nên làm xét nghiệm ADN đi".

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