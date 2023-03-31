Nhưng ngay sau đó, một biến cố đã ập đến. Người bạn trai bội bạc của cô A đã qua đời trong một tai nạn lái xe khi say rượu. Mặc dù bạn trai đã ruồng bỏ cô A nhưng cô vẫn vô cùng đau lòng trước sự ra đi đột ngột của bạn trai. Cô A đã đến nhà tang lễ và gửi lời chia buồn thành kính nhất đến gia đình.

Khi biết mình mang thai cô A đã lập tức báo cho bạn trai của mình. Nhưng thứ cô nhận lại được là một gáo nước lạnh. Cô A đã vô cùng thất vọng trước hành vi vô trách nhiệm của bạn trai và gia đình bạn trai nên đã quyết định trở mặt với gia đình bạn trai.

Cô A điềm tĩnh trả lời: "Đúng là chị đang có thai. Nhưng anh trai em nói rằng anh ấy không muốn có con và ép chị phải phá thai. Vì vậy tụi chị đã chia tay."

Nhưng thật bất ngờ, em gái của bạn trai đã đến gặp coi A và hỏi: "Em có nghe anh trai em nói là chị có thai với anh trai em có đúng không?"

Nghe cô A nói xong, em gái của bạn trai lập tức kéo mẹ của bạn trai lại van xin cô A: “Xin chị hãy sinh đứa bé ra nhé. Đứa trẻ trong bụng chị là giọt máu duy nhất của anh trai em”.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ của bạn trai luôn phản đối tôi và thúc ép tôi phải phá thai cũng quay ngoắc 180 độ, mẹ bạn trai cầu xin cô A: "Con hãy sinh một đứa trẻ khỏe mạnh nhé. Dì sẽ chịu trách nhiệm về mọi thứ miễn là con sinh đứa bé đó ra". Tuy nhiên, thật không dễ để một người phụ nữ còn trẻ như cô A tự mình làm mẹ đơn thân

Cô A đáp trả kiên quyết: "Tôi không thể chấp nhận yêu cầu này của các người. Anh ta muốn tôi phá thai nên tôi đã chia tay với anh ta. Bây giờ, chuyện không may đã xảy ra, gia đình các người không có tư cách bắt tôi sinh con cho mấy người"

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cô A cũng bày tỏ lập trường: "Tôi biết hoàn cảnh của nhà đó không tốt lắm, vì vậy nếu tôi sinh con thì liệu họ có thể chăm sóc nó đầy đủ được không? Tôi vẫn sẽ phá thai theo như dự kiến". Cô A đã bị gia đình bạn trai bám lấy quấy rối tinh thần.

Nhưng thật không may, ngay hôm sau tang lễ cô A đến bệnh viện tiến hành phá thai. Khi biết chuyện này, gia đình bạn trai đã rất tức giận và tỏ thái độ giận dữ với cô A.

Ảnh minh họa: Internet

Cô A bức xúc nói rằng: "Có thể một số người cho rằng tôi quá tàn nhẫn. Nhưng tôi còn trẻ, tôi không thể để những sai lầm trong quá khứ hủy hoại tương lai của mình được, dù tôi biết rằng mọi việc sẽ rất khó khăn. Các bạn thấy tôi làm vậy có sai không?"

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đã bình luận rằng:

"Lúc đầu thì giả điên giả khùng như không biết bạn có con. Bây giờ lại đến lạy lục van xin bạn sinh cho họ một đứa con trai để giữ lại giọt máu cuối cùng"

Theo Insight