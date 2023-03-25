Thấy vợ bầu hay nhắn tin tôi lén kiểm tra thì sốc tận óc khi thấy giọng điệu ‘đò đưa’ với trai lạ, nhưng câu nói cuối cùng của vợ mới khiến tôi khiếp sợ

Tâm sự Eva 25/03/2023 16:55

Nếu là bạn, bạn có thể bỏ qua nếu vợ mình lừa dối mình khi đang mang thai hay không?

"Bạn có thể bỏ qua khi vợ mình lừa dối mình khi mang thai hay không?"

Một người đàn ông đã đăng câu hỏi trên lên mạng và hỏi suy nghĩ của mọi người về nó.

Theo những gì anh A kể lại, vợ của đang mang thai được 5 tuần, người đàn ông mà cô ấy lén lút nhắn tin “đò đưa” qua lại cũng là người quen của.

Cụ thể, anh A cho biết: “Vợ tôi đang mang thai được 5 tuần. Gần đây, tôi phát hiện ra có vợ tôi và một người đàn ông lạ đang bí mật liên lạc với nhau từ lúc chúng tôi chuẩn bị kết hôn".

Thấy vợ bầu hay nhắn tin tôi lén kiểm tra thì sốc tận óc khi thấy giọng điệu ‘đò đưa’ với trai lạ, nhưng câu nói cuối cùng của vợ mới khiến tôi khiếp sợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người đang ông lạ đó không ai khác chính là Anh B, anh có quen biết với anh A và là người khá thân thiện.

Khi được hỏi về việc tại sao lại liên lạc với anh B, vợ anh A khẳng định: “Lúc em với anh không tìm được tiếng nói chung và cãi nhau thì em sẽ dựa vào anh ta, em chỉ nói chuyện qua tin nhắn thôi chứ chưa gặp mặt bao giờ cả.”

Thấy vợ bầu hay nhắn tin tôi lén kiểm tra thì sốc tận óc khi thấy giọng điệu ‘đò đưa’ với trai lạ, nhưng câu nói cuối cùng của vợ mới khiến tôi khiếp sợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh A thổ lộ: “Vợ tôi đang có thai, tôi không thể giận dữ với em đấy được, và chúng tôi đã trải qua ba ngày mà không nói chuyện với nhau. Tôi cũng đang nghĩ đến việc ly hôn bởi vì tôi quá sốc vì cảm giác bị phản bội và tôi thấy vợ mình trước sau bất nhất”

Sau đó, anh xin lời khuyên của cư dân mạng: "Nếu ly hôn thì tôi rất lo lắng cho đứa con còn trong bụng của vợ tôi. Không biết người khác có thể chôn chặt chuyện này trong lòng, bỏ qua hết tất thảy và tiếp tục duy trí mối hôn nhân này hay không".

Thấy vợ bầu hay nhắn tin tôi lén kiểm tra thì sốc tận óc khi thấy giọng điệu ‘đò đưa’ với trai lạ, nhưng câu nói cuối cùng của vợ mới khiến tôi khiếp sợ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tâm lý, đúng là vợ của anh A đã ngoại tình, nhưng vợ anh A biện minh chưa bao giờ thực sự gặp đối tượng ngoại tình và cô ấy mang thai.

Phản ứng của cư dân mạng về tình huống này cũng trái chiều, cư dân mạng cho rằng:

"Lớn rồi chứ không phải con nít đâu mà có cái kiểu dựa dẫm cảm xúc của mình vào một người khác giới như vậy"

"Nếu là tôi, tôi nghĩ mình sẽ ly hôn. Nếu không tôi sẽ bất hạnh đến hết cuộc đời này”

“Bạn có thật sự là cần ý kiến của người khác không? Hãy làm theo phán đoán của bạn"

"Trái tim của chắc hẳn là rất đay. Tôi hy vọng bạn sẽ đưa ra lựa chọn mà lý trí của bạn hướng tới"

"Tôi nghĩ bạn sẽ hối hận về bất cứ lựa chọn nào của mình bây giờ"

“Câu trả lời của tôi là cắt các mầm móng ngoại tình”

Nếu bạn ở trong hoàn cảnh như anh A, liệu bạn có thể tha thứ cho vợ và giữ được gia đình mình hay không? Hay bạn sẽ chấm dứt mối quan hệ với người vợ gian dối và chọn con đường làm người ba độc thân?

Theo Insight

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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