Bạn gái bắt cưới vì dính bầu, trong khi tôi đã thắt ống dẫn tinh, tôi rung đùi ngồi xem cô ta diễn trò rồi vạch mặt khiến cô ấy tái mặt

Câu chuyện về một cô gái không biết bạn trai mình đã thắt ống dẫn tinh, đi ngoại tình với trai đến có thai rồi lại chạy về bắt bạn trai 'đổ vỏ'

Cụ thể, tờ nhật báo Daily Star của Anh đã đăng tải câu chuyện về một người đàn ông đau khổ trước việc bạn gái có thai dù mình đã đi thắt ống dẫn tinh. Anh A là một người đàn ông sống ở Anh. Anh đã đi thắt ống dẫn tinh sớm trước khi kết hôn vì không muốn có con. Tuy nhiên, bạn gái của anh A hoàn toàn không biết việc này. Ảnh minh họa: Internet Mặc dù đã thắt ống dẫn tinh nhưng anh A cũng luôn đeo bao cao su trong lúc quan hệ tình dục vì nghĩ rằng ống dẫn tinh có thể bị bung ra và bạn gái có thể mang thai.

Tuy nhiên, anh A cảm thấy rất bối rối trước tin bạn gái đột ngột mang thai. Bạn gái của anh A, không biết rằng bạn trai của mình đã thắt ống dẫn tinh, rất vui khi biết tin mình mang thai và nói với anh A: "Chúng ta hãy nhanh chóng kết hôn đi anh" Ảnh minh họa: Internet Sau chuyện đó, anh A cho biết mình đang nghiêm túc tính đến chuyện chia tay với bạn gái: "Tôi đã thắt ống dẫn tinh, thậm chí còn dùng biện tránh thai rồi, nên là cô ấy không thể nào có thai được. Đứa trẻ trong bụng chắc chắn không phải con tôi.”

Ảnh minh họa: Internet Ngay khi câu chuyện được đăng tải đã thu hút rất nhiều bàn tán của cư dân mạng. Một số cư dân mạng đã bình luận rằng: "Tôi chắc chắn rằng bạn gái của bạn đang lừa dối bạn" "Bạn nên lập tức chia tay mà không cần suy nghĩ đắn đo gì nữa". Mặt khác, cũng có các bình luận chỉ trích anh A: "Tại sao bạn lại không nói với bạn gái mình rằng bạn đã thắt ống dẫn tinh?" "Tôi nghĩ rằng bạn cũng đang lừa dối bạn gái của mình đấy, vì bạn cũng không nói sự thật rằng bạn đã thắt ống dẫn tinh" "Có thể đó chính là con của bạn vì thắt ống dẫn tinh đôi khi cũng sẽ phát sinh những pha ngoài ý muốn... còn bao cao su thì không tránh thai được 100% đâu” Theo Insight

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