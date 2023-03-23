Có thai ngoài ý muốn với bạn trai quen được 5 năm, tôi hạnh phúc khi chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhưng âm mưu đằng sau khiến tôi rợn người

Tâm sự Eva 23/03/2023 06:00

Câu chuyện về một người phụ nữ biết được sự thật gây sốc rằng việc mình mang thai đều do bạn trai và bố mẹ anh ta lên kế hoạch.

Cụ thể, trang phương tiện truyền thông trực tuyến Sanook đã đăng tải một bài viết có nội gây sốc về việc một người đàn ông vì muốn kết hôn càng sớm càng tốt với bạn gái mình đã bí mật đâm lủng bao cao su và khiến cho cô ấy có thai.

Cô A là một người phụ nữ 27 tuổi sống ở Đài Loan đang làm việc cho một công ty nước ngoài và được thăng chức khi còn rất trẻ. Cô A đang có mối tình 5 năm với người bạn trai lớn hơn cô một tuổi đang kinh doanh bánh kẹo.

Cô A đã hẹn hò với bạn trai của mình trong một khoảng thời gian dài, nhưng cô lại không có ý định kết hôn vì cô ấy vẫn còn ở độ tuổi 20 đầy hoài bão, cô luôn mơ ước về một cuộc sống vươn lên vị trí cao hơn thông qua việc phát triển bản thân. Người A lựa chọn nói thật lòng với bạn trai mình: "Em chưa vội kết hôn. Với em thì công việc bây giờ quan trọng hơn".

Bạn trai cũng cho biết là sẽ lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn gái nhưng ba mẹ bạn trai vốn muốn con trai mình lấy vợ và ổn định cuộc sống càng sớm càng tốt lại có suy nghĩ khác với cô A.

Cuối cùng, sau khi đôi bên thảo luận, cô A hứa sau này sẽ kết hôn, cô nói rằng hãy cho cô khoảng 3 năm để làm việc và đạt được những gì cô muốn.

Có thai ngoài ý muốn với bạn trai quen được 5 năm, tôi hạnh phúc khi chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhưng âm mưu đằng sau khiến tôi rợn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù đã từng nghi ngờ về cái thai nhưng cô lựa chọn tin tưởng. Sau khi nghe lời nói ngọt ngào của bạn trai “Anh thực sự rất vui khi được cầu hôn em”, cô A không còn buồn bã nữa mà ngược lại còn lập một kế hoạch mới về cuộc sống gia đình của họ.

Có thai ngoài ý muốn với bạn trai quen được 5 năm, tôi hạnh phúc khi chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhưng âm mưu đằng sau khiến tôi rợn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những tưởng những ngày hạnh phúc sẽ đến với họ, nhưng cô A lại phát hiện được một sự thật kinh hoàng. Cô A đã chính tai nghe bạn trai nói với ba mẹ anh ta rằng "Tụi con đã có thai sau khi con đâm thủng bao cao su theo lời hướng dẫn của ba mẹ rồi" và "Cuối cùng con cũng có thể kết hôn".

Có thai ngoài ý muốn với bạn trai quen được 5 năm, tôi hạnh phúc khi chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhưng âm mưu đằng sau khiến tôi rợn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra, người bạn trai đã cố tình chọc thủng bao cao su khi cô không hề hay biết và lên kế hoạch cầu hôn khi cô đã có thai.

Nghĩ rằng mọi chuyện cô phải chịu bây giờ là do bạn trai và ba mẹ anh ta tạo ra, cô A nổi da gà khắp người và cảm giác bị phản bội sâu sắc, cuối cùng cô quyết định chia tay. 

Có thai ngoài ý muốn với bạn trai quen được 5 năm, tôi hạnh phúc khi chuẩn bị tiến tới hôn nhân, nhưng âm mưu đằng sau khiến tôi rợn người - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng sau khi đọc xong câu chuyện đã để lại những bình luận như:

"Việc làm của gia đình bạn trai rõ ràng là một tội ác"

“Thật may mắn khi bạn phát hiện ra"

Tuy nhiên, một số cư dân mạng khác đã để lại những bình luận tiêu cực về ý định phá bỏ đứa trẻ:

"Bạn đã mang thai 10 tuần rồi cơ mà..."

"Bạn thật là ích kỷ"

Theo Insight

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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