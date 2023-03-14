Hàng xóm của tôi là một gia đình hạnh phúc, nhưng khi tình cờ thấy được mặt của người đàn ông trong gia đình đó, tôi lập tức muốn trả thù

Tâm sự Eva 14/03/2023 06:37

Quá khứ đau đớn lập tức ập đến khi tôi biết danh tính thật sự của người đàn ông trong gia đình hàng xóm.

Mất cả gia đình từ khi còn nhỏ và cuộc sống địa ngục ở nhà bác cả

Hàng xóm của tôi là một gia đình hạnh phúc, nhưng khi tình cờ thấy được mặt của người đàn ông trong gia đình đó, tôi lập tức muốn trả thù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể là người phụ nữ A đã mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn xe hơi tàn khốc khi cô mới 6 tuổi. Không còn nơi nương tựa, cô và em gái phải ở nhờ nhà của bác cả.

Câu chuyện được đăng tải trên một trang mạng xã hội Natepan và được nhiều người quan tâm.

Sau đó, chị em của A đã phải sống một cuộc sống như địa ngục vì hai người anh trai của bác mình.

Trong số hai người họ, người anh thứ hai chính là ác quỷ đối với chị em cô A. Cô A đã bị người anh thứ hai trai xâm hại tình dục từ khi còn học mẫu giáo.

Thời điểm đó cô rất ghét khi phải về nhà, nhưng rồi cô vẫn phải sống qua từng ngày ám ảnh đó và cảm thấy bất lực khi không thể rời đi để thoát khoải nơi ‘địa ngục nhân gian’ này.

Tội ác khủng khiếp của hai người anh trai đã ám ảnh chị em họ đến tận bây giờ khi đã trưởng thành

Hàng xóm của tôi là một gia đình hạnh phúc, nhưng khi tình cờ thấy được mặt của người đàn ông trong gia đình đó, tôi lập tức muốn trả thù - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chị A không chỉ bị tấn công tình dục mà còn bị tấn công về thể xác. Thế nhưng, khi biết được sự việc người lớn lại chọn quay lưng và không quan tâm gì tới hai chị em họ.

Có một hôm, người dì đã thấy cô A bị anh trai đánh, nhưng người dì chỉ mắng cô A một câu “Mày phải nghe lời anh mày chứ” chứ không giúp đỡ gì.

Sau đó, người anh thứ hai đã tự lập và rời khỏi nhà để đi làm. Chị em của A cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi đau đó, nhưng những ký ức tuổi thơ khủng khiếp vẫn ám ảnh họ đến tận bây giờ khi đã trưởng thành.

Tuy nhiên, thủ phạm dường như không quan tâm đến nỗi đau của chị em họ.

Cô A nói: “Người anh đã từng xâm hại tình dục tôi đã lấy vợ, có con và đang sống một cuộc sống hết sức hạnh phúc”.

Cô A tức giận nguyền rủa khi thấy những bức ảnh gia đình hạnh phúc hiện tại của người anh đó và cô nói rằng mỗi khi nhìn thấy họ là cô muốn nôn mửa.

Hàng xóm của tôi là một gia đình hạnh phúc, nhưng khi tình cờ thấy được mặt của người đàn ông trong gia đình đó, tôi lập tức muốn trả thù - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cô A bây giờ đã trưởng thành, rời khỏi nhà bác cả và tự lập, hiện tại cô đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình đó. Cô A bây giờ chỉ biết số điện thoại của người anh đã làm những điều khủng khiếp với cô trong quá khứ.

Cô A phàn nàn “Làm sao mà tôi có thể xoá bỏ vết sẹo này được?”

Cô A hỏi mọi người rằng: "Tôi có nên cảm thấy sợ hãi và tội lỗi nếu như tôi gửi cho anh ta một tin nhắn chửi rủa hay không?"

Hàng xóm của tôi là một gia đình hạnh phúc, nhưng khi tình cờ thấy được mặt của người đàn ông trong gia đình đó, tôi lập tức muốn trả thù - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, cô A sợ hãi nói rằng: “Tôi sợ một lúc nào đó mình sẽ buông bỏ mọi thứ mất thôi”.

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đã vô cùng phẫn nộ.

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện của cô A đã để lại những bình luận phẫn nộ phẫn nộ:

"Bạn hãy kiện ngay bây giờ đi".

"Những kẻ như thế phải bị trừng phạt suốt đời"

"Dù cho có là bao lâu đi chăng nữa, họ cũng phải trả giá cho tội lỗi của họ"

"Chúng là những kẻ đã từ bỏ quyền làm người".

Đồng thời, cư dân mạnh cũng đã để lại nhiều bình luận cổ vũ cho cô A:

"Kiện ngay đi"

"Bạn phải dũng cảm lên nhé"

“Không thể để yên cho họ mà hãy khiến họ chảy cả máu và nước mắt"

“Đây không phải là chuyện chưa từng xảy ra mà bạn chỉ là nói lên sự thật thôi"

Theo Insight

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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