Đùa với vợ là muốn xét nghiệm DNA của con, thứ người chồng nhận được là một đơn ly hôn

Tâm sự Eva 11/03/2023 08:59

Câu chuyện về một người đàn ông yêu cầu vợ hãy đi 'xét nghiệm quan hệ cha con' và thứ anh ấy nhận được là một tờ đơn ly hôn.

"Em hãy đi xét nghiệm DNA cho con trai của chúng ta đi." Một người đàn ông đã nói đùa với vợ mình như thế này.

Đùa với vợ là muốn xét nghiệm DNA của con, thứ người chồng nhận được là một đơn ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trò đùa này đã đổi lấy được 1 tờ đơn ly hôn và người vợ còn yêu cầu chồng là hãy tự vấn lại những sai lầm của mình, và người chồng thậm chí còn bị đánh.

Mới đây, trên một trang mạng xã hội đã đăng tải một bài viết có tiêu đề 'Tôi đùa với vợ là hãy đi làm xét nghiệm quan hệ cha con cho đứa con trai của chúng tôi, trò đùa không những không vui vẻ trái lại còn khiến cho chúng tôi ly hôn.”

Tác giả là anh A đã nói với vợ rằng: "Hôm trước, anh có xem một bài báo và có đọc được lời đùa này, vì vậy anh mới đùa như vậy với em.”

Vợ của anh A tức giận đáp trả: "Có những thứ không nên lấy ra đùa” à ngay buổi sáng hôm sau, vợ của anh A đã đặt một tờ đơn ly hôn lên bàn ăn cho anh ký.

Đùa với vợ là muốn xét nghiệm DNA của con, thứ người chồng nhận được là một đơn ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo lời kể của anh A, người vợ tức giận hỏi: "Nếu anh thấy đùa như vậy rất bình thường, vậy thì liệu tôi có thể nghi ngờ rằng anh có giấu một đứa con rơi nào bên ngoài khi anh đi công tác nước ngoài được hay không?”

Anh A bộc bạch: "Tôi sai đến mức phải ly hôn luôn hả? Tôi nghĩ đây là một việc nhỏ thôi mà.”

Anh A uất ức kể lại: “Thấy vợ tôi phản ứng lớn như vậy, tôi cũng tự hỏi đứa con trai liệu có thật là con ruột của tôi hay không. Không đùa nữa mà thật sự đi xét nghiệm DNA luôn nhé".

Anh A kể thêm: “Tôi không hề nói một cách nghiêm trọng, tôi chỉ nói đùa vì tôi thấy một bài báo hỏi như thế này mà thôi, tôi tự hỏi tôi đã làm việc tồi tệ lắm à? Tôi cũng đã kể hết mọi chuyện với gia đình bên vợ rồi và họ cũng nói rằng họ sẽ không bỏ qua cho tôi. Tôi thực sự làm gì sai hả?”

Đùa với vợ là muốn xét nghiệm DNA của con, thứ người chồng nhận được là một đơn ly hôn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Anh A tiếp tục tâm sự rằng "Đứa bé đúng là con tôi”. Nhưng khi thấy vợ phản ứng thái quá nên anh A đã hỏi vợ 'Nếu em không làm gì thì thôi. Sao lại nổi nóng dữ vậy?’.

Người vợ nhìn anh A và nói: 'Anh không biết vấn đề là gì sao?” Anh A nổi giận và nói: " không biết đây có phải là việc đáng để ly hôn hay không.”

Đùa với vợ là muốn xét nghiệm DNA của con, thứ người chồng nhận được là một đơn ly hôn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, anh A nói: "Tôi sẽ xin lỗi về phần phải xin lỗi, nhưng thực ra vợ tôi có vẻ hơi quá đáng. Tôi không nghĩ rằng trò đùa của tôi sẽ thành ra như thế này. Tôi đã rất đau lòng.”

Đồng thời, anh cũng nói thêm: "Tôi đã đăng bài này một cách khách quan vì tò mò không biết đây liệu đây có thể coi là một trò đùa hay không, có đúng là tôi đã làm sai hay không".

Chỉ sau hai ngày đăng tải, bài viết này đã trở thành chủ đề nóng, với khoảng 70.000 lượt xem và 400 bình luận.

Phần lớn dân mạng đều chỉ trích anh A:

"Bạn là thằng điên"

"Không hiểu sao bạn lại có thể nói những điều điên rồ như vậy với vợ, và cũng không hiểu tại sao mà bạn có thể đăng bài này lên đây như không có chuyện gì. Chả hiểu bạn nghĩ thế nào nữa, bạn vẫn khằng định đó là lời đùa kia mà có hối lỗi đâu, Tỉnh táo lại đi anh bạn"

“Có biết chuyện nào nên nói và chuyện nào không nên nói không?”

“Đùa như vậy với vợ con mình mà được đấy hả?"

"Nói như vậy chẳng phải là bạn đang nghi ngờ vợ của mình đúng không?”

Theo Insight

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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