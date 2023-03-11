Cô A là phụ nữ chưa có gia đình, có quan hệ tình cảm với ông B (khoảng 40 tuổi, đã có gia đình) từ năm 2019 và cô A đã sinh một đứa con ngoài giá thú cho ông B vào năm 2020.

Cụ thể, một người phụ nữ A cặp kè với một người đàn ông đã có gia đình. Nhưng khi người đàn ông muốn cắt đứt và quay về với gia đình, người phụ nữ A này liên tục quấy rối vợ con anh ta.

Cảm thấy mình bị phản bội sâu sắc, cô A phát điên chạy đến nhà ông B hét lớn “Mở cửa ra” và dùng búa đập vào cửa trước để phá khóa cửa.

Ông B là một người đàn ông đã có gia đình, đang có một mối quan hệ hạnh phúc với kẻ thứ 3 là cô A. Tuy nhiên, ông B đã bắt đầu hối hận và quyết định ‘quay đầu’ về nhà vì nghĩ đến vợ con, ông trở nên nên dần xa cách và không gặp cô A nữa.

Đáp lại, gia đình ông B đã đệ đơn kiện cô A về tội 'xâm phạm nhà ở' và tội 'xúc phạm', cùng với các lệnh cấm tạm thời như cấm tiếp cận.

Cuối cùng, cô A đã phải nhận được lệnh cấm tiếp cận gia đình ông B và nộp phạt khoảng 54 triệu VND.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, điều này không những không ngăn được cô A mà còn làm cho tính bạo lực của cô bộc phát dữ dội hơn.

Cô A đã mời vợ chồng ông B vào một group chat và đăng tải những bức ảnh chụp của cô khi đang quan hệ tình dục với ông B.

Ngoài ra, cô A còn cào chiếc xe của ông B và viết những lời chửi rủa ‘chết đi’. Cô còn nhiều lần đặt những đơn hàng giả đến nhà ông B và lớn tiếng kể về việc 2 người họ ngoại tình cho tài xế giao hàng hoặc công an được điều động đến ngăn cô lại nghe thấy.

Không chỉ dừng lại ở đó, khi ông B vẫn tiếp tục từ chối gặp mặt cô, thì cô A bắt đầu đe dọa các con của ông B.

Cô A đã đến trường nơi con của ông B theo học và dọa sẽ vạch trần sự việc cho cả trường biết và cô sẽ 'tạt axit clohydric vào mặt những đứa trẻ'.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, vợ con ông B không chịu được những dày vò tinh thần mà cô A gây ra đã tiếp tục làm đơn khởi kiện cô A.

Lần này mức án mà cô A phải nhận cao hơn nhiều so với lần trước. Cô A phải trả khoảng 720 triệu VND cho vợ con của ông B, đồng thời phải chấp nhận lệnh cấm tiếp cận và điều này sẽ được cưỡng chế thi hành.

Ảnh minh họa: Internet

Cô A không được đến gần vợ con ông B trong bán kính 100m, không được đến nhà, trường học của các con ông B, không được làm xáo trộn cuộc sống yên bình của gia đình ông B bằng cách điện thoại, gửi tin nhắn đe doạ hoặc đặt thức ăn giao đến nhà ông B nữa. Và mỗi lần vi phạm cô A sẽ phải nộp thêm khoảng 5 triệu VND.

Theo Insight