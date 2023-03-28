Người bạn trai luôn yêu thương tôi hết mực, hứa kết hôn với tôi, nhưng khi biết được quá khứ của anh ta, mọi thứ liền thay đổi 180 độ

Cô gái sốc tận óc trước 'quá khứ bất ngờ' của người bạn trai luôn miệng nói yêu thương cô.

Một cô gái đang có một tình yêu tuyệt đẹp với bạn trai, cả hai quyết định sẽ đi đến hôn nhân. Và hứa hẹn với nhau là sau khi kết hôn, cả hai sẽ cùng vẽ ra một tương lai chỉ toàn là những ngày hạnh phúc. Tuy nhiên, trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, cả hai đã ngồi lại và thành thật với nhau về quá khứ của bản thân. Bạn trai đã tự thú nhận mình có kinh nghiệm mua dâm trong quá khứ, tương lai rực rỡ mà cô vẽ ra đang bắt đầu rạn nứt. Cô ấy đang đau đầu không biết nên kết hôn với bạn trai hay chia tay.

Ảnh minh họa: Internet Cụ thể là trên một trang mạng dành cho nhân viên văn phòng 'Blind' đã xuất hiện một bài viết về một người phụ nữ đang do dự không biết có nên kết hôn với bạn trai của mình hay không. Theo câu chuyện, cô nhân viên văn phòng A đã nghe được lời thú nhận gây sốc từ người bạn trai của mình. Bạn trai thú nhận: "Anh đã từng mua dâm khoảng 10 lần trước khi hẹn hò với em".

Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, bạn trai đã biện minh thêm để cô A tin tưởng mình hơn, anh nói rằng: "Từ khi bắt đầu hẹn hò với em, anh đã không làm vậy nữa rồi." Tin gây sốc này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, bởi vì từ trước đến nay cặp đôi vẫn quan hệ với nhau rất hoà hợp. Hơn nữa, bạn trai là người lúc nào cũng nói yêu thương cô A và luôn muốn cưới cô A về làm vợ. Sau khi nghe lời thú nhận của bạn trai, cô A đang bị rắc rối bao vây. Ảnh minh họa: Internet Thật không dễ dàng để cô có thể lựa chọn giữa việc tha thứ cho bạn trai, vì đã dũng cảm nói ra sự thật về quá khứ của mình trước hôn nhân, hay đuổi anh ta ra khỏi nhà và tức giận vì đã bị lừa dối suốt thời gian qua. Ảnh minh họa: Internet Đồng thời, cô A xin lời khuyên từ cư dân mạng rằng: "Phải làm gì với tình huống này bây giờ hả mọi người?" Khi sự việc được đăng tải, cư dân mạng đã rất sốc. Bình luận đa số đều khuyên cô A hãy "chia tay": “Có rất nhiều người đàn ông khác xung quanh chúng ta cơ mà" “Nếu là tôi thì tôi đã chia tay ngay tại thời gian anh ta thú nhận rồi, chứ không phải ngồi viết bài này cho đau đầu đâu" Theo Insight

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