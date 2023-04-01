Vào ngày cưới, cô dâu phụ kiêm bạn thân của tôi đột nhiên tiến lên nói với chú rể một câu gây sốc toàn hội trường, đám cưới của tôi hoàn toàn bị huỷ hoại

Tâm sự Eva 01/04/2023 06:18

Đám cưới của tôi đã bị huỷ hoại bởi vì phù dâu kiêm bạn thân của tôi đột nhiên thổ lộ tình yêu đơn phương của mình với chồng tôi.

Mới đây, một trang truyền thông Đài Loan IT Today đã đăng tải câu chuyện về đám cưới của một người phụ nữ bị hủy hoại bởi chính người bạn thân kiêm luôn phù dâu của mình.

Cụ thể là cô A quyết định tiến tới hôn nhân với người bạn trai lâu năm của mình. Trong ngày trọng đại ấy, cô đã nhờ bạn thân của mình là cô B làm phù dâu.

Vào ngày cưới, cô dâu phụ kiêm bạn thân của tôi đột nhiên tiến lên nói với chú rể một câu gây sốc toàn hội trường, đám cưới của tôi hoàn toàn bị huỷ hoại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô A và cô B thân thiết với nhau đến mức không bao giờ xa nhau dù chỉ một khắc trong suốt thời gian học đại học. Họ thậm chí còn sống cùng phòng trong ký túc xá. Cô B tỏ ra hạnh phúc thay cho cô A và cũng chúc mừng đám cưới của người bạn thân thiết, vì vậy cô B hứa là sẽ làm phù dâu trong đám cưới của cô A. Tuy nhiên, cô A không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày vui của mình.

Cuối cùng, ngày đám được mọi người mong chờ nhất cũng đã đến. Trong ngày vui của mình, cô A đã được sự chúc phúc của toàn thể gia đình và bạn bè, cô A đã rất hạnh phúc và mơ về một tương lai màu hồng với người bạn trai yêu dấu của mình.

Vào ngày cưới, cô dâu phụ kiêm bạn thân của tôi đột nhiên tiến lên nói với chú rể một câu gây sốc toàn hội trường, đám cưới của tôi hoàn toàn bị huỷ hoại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô B lúc đấy là phù dâu dường như cũng chúc mừng cô A từ tận đáy lòng. Tuy nhiên, trong lúc tiếp khách, cô B đã có hành động gây sốc. Đó chính là cô B đột nhiên thú nhận tình cảm với chồng của cô A rằng: “Em đã phải lòng anh và yêu đơn phương anh trong suốt thời gian qua”.

Hành động bất ngờ của cô B đã khiến không khí náo nhiệt của sảnh cưới trở nên im lặng gượng gạo ngay lập tức. Chồng của cô A sau khi nhận được lời tỏ tình của cô B cũng hết sức bàng hoàng.

Cô B bối rối nói: “Tôi không thể hiểu tại sao B lại đột nhiên tỏ tình với chồng tôi trong ngày cưới”.

Vào ngày cưới, cô dâu phụ kiêm bạn thân của tôi đột nhiên tiến lên nói với chú rể một câu gây sốc toàn hội trường, đám cưới của tôi hoàn toàn bị huỷ hoại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện phù dâu tỏ tình với chú rể trong đám cưới của bạn thân đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Cư dân mạng sau khi đọc bài viết đã để lại những bình luận như:

"Tại sao cô ta lại làm như thế?"

"Không thể hiểu được"

"Theo tôi nghĩ trong đời thường chắc chắn là B cũng đã luôn tị nạnh với A rồi nhưng cô ta để ở trong lòng thôi"

"Tỏ tình với chú rể ở đám cưới thì có ích lợi gì không trời?"

Theo Insight

Sát ngày cưới, bạn trai cũ của người yêu đột nhiên gửi tặng tôi một video, mở ra xem tay tôi run rẩy bấm dừng ngay lập tức

Sát ngày cưới, bạn trai cũ của người yêu đột nhiên gửi tặng tôi một video, mở ra xem tay tôi run rẩy bấm dừng ngay lập tức

Tôi bàng hoàng khi biết sự thật về bạn gái của mình, cô ta đang cố gắng che đậy lại quá khứ ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 36 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau vỏ bọc hạnh phúc được chồng chiều chuộng suốt 3 năm qua

Sự thật đằng sau vỏ bọc hạnh phúc được chồng chiều chuộng suốt 3 năm qua

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý