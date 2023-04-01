Vào ngày cưới, cô dâu phụ kiêm bạn thân của tôi đột nhiên tiến lên nói với chú rể một câu gây sốc toàn hội trường, đám cưới của tôi hoàn toàn bị huỷ hoại

Đám cưới của tôi đã bị huỷ hoại bởi vì phù dâu kiêm bạn thân của tôi đột nhiên thổ lộ tình yêu đơn phương của mình với chồng tôi.

Mới đây, một trang truyền thông Đài Loan IT Today đã đăng tải câu chuyện về đám cưới của một người phụ nữ bị hủy hoại bởi chính người bạn thân kiêm luôn phù dâu của mình. Cụ thể là cô A quyết định tiến tới hôn nhân với người bạn trai lâu năm của mình. Trong ngày trọng đại ấy, cô đã nhờ bạn thân của mình là cô B làm phù dâu.

Ảnh minh họa: Internet Cô A và cô B thân thiết với nhau đến mức không bao giờ xa nhau dù chỉ một khắc trong suốt thời gian học đại học. Họ thậm chí còn sống cùng phòng trong ký túc xá. Cô B tỏ ra hạnh phúc thay cho cô A và cũng chúc mừng đám cưới của người bạn thân thiết, vì vậy cô B hứa là sẽ làm phù dâu trong đám cưới của cô A. Tuy nhiên, cô A không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày vui của mình. Cuối cùng, ngày đám được mọi người mong chờ nhất cũng đã đến. Trong ngày vui của mình, cô A đã được sự chúc phúc của toàn thể gia đình và bạn bè, cô A đã rất hạnh phúc và mơ về một tương lai màu hồng với người bạn trai yêu dấu của mình.

Ảnh minh họa: Internet Cô B lúc đấy là phù dâu dường như cũng chúc mừng cô A từ tận đáy lòng. Tuy nhiên, trong lúc tiếp khách, cô B đã có hành động gây sốc. Đó chính là cô B đột nhiên thú nhận tình cảm với chồng của cô A rằng: “Em đã phải lòng anh và yêu đơn phương anh trong suốt thời gian qua”. Hành động bất ngờ của cô B đã khiến không khí náo nhiệt của sảnh cưới trở nên im lặng gượng gạo ngay lập tức. Chồng của cô A sau khi nhận được lời tỏ tình của cô B cũng hết sức bàng hoàng. Cô B bối rối nói: “Tôi không thể hiểu tại sao B lại đột nhiên tỏ tình với chồng tôi trong ngày cưới”. Ảnh minh họa: Internet Câu chuyện phù dâu tỏ tình với chú rể trong đám cưới của bạn thân đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Cư dân mạng sau khi đọc bài viết đã để lại những bình luận như: "Tại sao cô ta lại làm như thế?" "Không thể hiểu được" "Theo tôi nghĩ trong đời thường chắc chắn là B cũng đã luôn tị nạnh với A rồi nhưng cô ta để ở trong lòng thôi" "Tỏ tình với chú rể ở đám cưới thì có ích lợi gì không trời?" Theo Insight

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