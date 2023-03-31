Sát ngày cưới, bạn trai cũ của người yêu đột nhiên gửi tặng tôi một video, mở ra xem tay tôi run rẩy bấm dừng ngay lập tức

Tâm sự Eva 31/03/2023 22:41

Tôi bàng hoàng khi biết sự thật về bạn gái của mình, cô ta đang cố gắng che đậy lại quá khứ ấy.

Cụ thể là mới đây tờ nhật báo 'The Sun' của Anh đã đưa tin về câu chuyện của một người đàn ông A đã bị sốc cực độ khi biết bạn gái mình là diễn viên đóng phim khiêu dâm trong quá khứ.

Theo câu chuyện được kể lại, anh A là một người đàn ông 37 tuổi sống ở Anh và đang hẹn hò với bạn gái là cô B, cô ấy kém anh 5 tuổi. Cả hai đang có ý định tiến tới hôn nhân. Cô B là một người phụ nữ thuộc dạng hiền lành và ít nói, cô ấy hoàn toàn không sử dụng mạng xã hội và không mấy khi đi gặp gỡ bạn bè.

Sát ngày cưới, bạn trai cũ của người yêu đột nhiên gửi tặng tôi một video, mở ra xem tay tôi run rẩy bấm dừng ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh A đã từng nghĩ rằng anh đang có một cô bạn gái độc nhất vô nhị. Anh A lúc nào cũng hạnh phúc vì mối quan hệ sâu sắc của mình và bạn gái, và anh A cũng đang nghiêm túc tính đến chuyện tương lai của hai người.

Rồi một ngày, anh A nhận được tin nhắn gây sốc từ một người đàn ông. Người đó tự xưng là bạn trai cũ của cô B, anh ta đã gửi cho anh A một đoạn phim đồi trụy, vạch trần quá khứ của cô B.

Sát ngày cưới, bạn trai cũ của người yêu đột nhiên gửi tặng tôi một video, mở ra xem tay tôi run rẩy bấm dừng ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra cô B làm diễn viên khiêu dâm đã lâu, sau khi hẹn hò với anh A thì cô ấy xóa hết mạng xã hội nhằm xóa dấu vết.

Lúc đầu, anh A không tin và không thể chịu được khi xem đoạn video. Anh A đã cầm đoạn video đi hỏi bạn gái. Cô B tái mặt khi thấy đoạn video đó và không còn cách nào khác, cô  khai ra tất cả

"Làm ơn đừng xem nó nữa... Em muốn quên đi mọi thứ về khoảng thời gian đó"

Cô B van xin anh A hãy quên đi và tha thứ cho mình, cô nói rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài làm việc đó để kiếm sống. Tuy nhiên, anh A cảm thấy bị xúc phạm vì cô B không thành thật về quá khứ của mình. Anh A đã xem video khiêu dâm với cảm xúc lẫn lộn, nửa tò mò nửa giận dữ.

Sát ngày cưới, bạn trai cũ của người yêu đột nhiên gửi tặng tôi một video, mở ra xem tay tôi run rẩy bấm dừng ngay lập tức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong video, cô B dường như không phải là cô bạn gái mà anh A luôn sớm chiều ở bên cạnh. Cô B tỏ ra rất thích thú khi quan hệ với nhiều người đàn ông.

Mặc dù bị sốc nhưng vẫn còn yêu cô B rất nhiều nên anh A đã lựa chọn không chia tay. Nhưng anh cho biết rằng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của cô B sẽ gợi lại cho anh nhớ những hình ảnh trong đoạn video khiêu dâm. Anh A than thở: "Tôi muốn xóa nó khỏi tâm trí của tôi. Bây giờ thật khó để tôi đối mặt với cô ấy. Tôi thực sự rất muốn cưới cô ấy, nhưng bây giờ tôi lại do dự."

Sát ngày cưới, bạn trai cũ của người yêu đột nhiên gửi tặng tôi một video, mở ra xem tay tôi run rẩy bấm dừng ngay lập tức - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi câu chuyện được đăng tải, cư dân mạng đã đồng loạt bình luận rằng:

"Hãy chia tay ngay đi"

"Nếu trong trường hợp là tôi, tôi sẽ cảm thấy mình bị phản bội vì cô ta đã cố gắng che dấu quá khứ đấy và muốn lừa tôi kết hôn. Bạn trai cũ của cô ta đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Tôi chắc chắn rằng khi một lời nói dối được nói ra thì sẽ tiếp tục có lời nói dối khác xuất hiện để che đậy lời nói dối cũ vì vậy sẽ xuất hiện vô số lời nói dối nữa thôi."

Theo Insight

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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