Luôn chung thuỷ với bạn trai, phát hiện mình mang thai, hoảng loạn gọi báo tin, nhận được câu hỏi SỐC NẶNG khiến tôi ĐIẾNG NGƯỜI

Tâm sự Eva 15/04/2023 13:10

Câu hỏi của bạn trai tôi đã trở thành một vết sẹo khó quên trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện một bài viết chia sẻ câu chuyện của một người phụ nữ tên A bị khủng hoảng vừa ra quyết định chia tay bạn trai.

Theo câu chuyện được đăng tải, cô A bắt đầu hẹn hò với bạn trai mình từ năm cô 20 tuổi. Lúc này, cả hai đều ở trong độ tuổi mới lớn nên không biết nhiều về chuyện ‘giường chiếu’. Không lâu sau, bạn trai của cô A đã đi nghĩa vụ quân sự và cả hai bắt đầu yêu xa.

Luôn chung thuỷ với bạn trai, phát hiện mình mang thai, hoảng loạn gọi báo tin, nhận được câu hỏi SỐC NẶNG khiến tôi ĐIẾNG NGƯỜI - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô A đã chịu cô đơn ngày qua ngày và phải đếm từng ngày chờ đợi đến ngày nghỉ của bạn trai được ra ngoài thăm cô. Cô A trân trọng mối quan hệ này đến mức khi cô đi chơi mà nghe tin bạn trai được ra thăm cô thì cô sẵn sàng gác lại tất cả lịch trình của mình và đi gặp bạn trai.

Rồi một ngày, sau khi quan hệ tình dục với bạn trai, cô A đã xuất hiện các triệu chứng mang thai. Để cho chắc chắn, cô A đã đến bác sĩ sản khoa để khám và siêu âm.

Luôn chung thuỷ với bạn trai, phát hiện mình mang thai, hoảng loạn gọi báo tin, nhận được câu hỏi SỐC NẶNG khiến tôi ĐIẾNG NGƯỜI - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng thật là cô A đã mang thai. Sau khi nghe được kết quả này, cô A run rẩy và hoảng sợ gọi điện ngay cho bạn trai để được an ủi. Nhưng cô không ngờ rằng, cô không những không được an ủi mà còn nhận được một câu hỏi gây sốc.

"Nhưng mà... đứa bé này xuất hiện có trùng với ngày nghỉ của anh không đó?“

Câu hỏi này thể hiện rõ sự nghi ngờ của bạn trai cô A, anh ta nghi ngờ thời gian nghỉ phép của bản thân và thời gian xuất hiện triệu chứng mang thai không trùng nhau. Trước câu hỏi sốc nặng của bạn trai, nội tâm cô A như đảo lộn. Cảm giác như thế giới đang sụp đổ trước mắt cô.

Luôn chung thuỷ với bạn trai, phát hiện mình mang thai, hoảng loạn gọi báo tin, nhận được câu hỏi SỐC NẶNG khiến tôi ĐIẾNG NGƯỜI - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thấy cô A im lặng sau câu hỏi nghi ngờ của mình, người bạn trai đã muộn màng nhận ra mình đã lỡ miệng và ngay lập tức xin lỗi cô A. Nhưng việc này đã trở thành một cú sốc lớn, vết thương lòng khó quên với cô A.

Cả hai đã trải qua quá trình chia tay và tái hợp hai lần nhưng cuối cùng họ vẫn chọn chia tay.

Cô A tâm sự "Tôi hy vọng anh ta sẽ chịu đủ bất hạnh trên cuộc đời này, nhưng tôi cũng hy vọng anh ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Tôi thực sự rất hận anh ta nhưng hình ảnh hạnh phúc của chúng tôi lúc còn hẹn hò vẫn in sâu vào tâm trí tôi"

Luôn chung thuỷ với bạn trai, phát hiện mình mang thai, hoảng loạn gọi báo tin, nhận được câu hỏi SỐC NẶNG khiến tôi ĐIẾNG NGƯỜI - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đã an ủi cô A bằng những bình luận:

"Tôi không hiểu sao lại có thể nói như vậy với bạn gái mình nữa"

"Anh ta nghĩ bạn gái mình là cái thá gì vậy trời?"

"Thật là vô trách nhiệm..."

Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau vỏ bọc hạnh phúc được chồng chiều chuộng suốt 3 năm qua

Sự thật đằng sau vỏ bọc hạnh phúc được chồng chiều chuộng suốt 3 năm qua

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý