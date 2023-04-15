Theo câu chuyện được đăng tải, cô A bắt đầu hẹn hò với bạn trai mình từ năm cô 20 tuổi. Lúc này, cả hai đều ở trong độ tuổi mới lớn nên không biết nhiều về chuyện ‘giường chiếu’. Không lâu sau, bạn trai của cô A đã đi nghĩa vụ quân sự và cả hai bắt đầu yêu xa.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện một bài viết chia sẻ câu chuyện của một người phụ nữ tên A bị khủng hoảng vừa ra quyết định chia tay bạn trai.

Rồi một ngày, sau khi quan hệ tình dục với bạn trai, cô A đã xuất hiện các triệu chứng mang thai. Để cho chắc chắn, cô A đã đến bác sĩ sản khoa để khám và siêu âm.

Cô A đã chịu cô đơn ngày qua ngày và phải đếm từng ngày chờ đợi đến ngày nghỉ của bạn trai được ra ngoài thăm cô. Cô A trân trọng mối quan hệ này đến mức khi cô đi chơi mà nghe tin bạn trai được ra thăm cô thì cô sẵn sàng gác lại tất cả lịch trình của mình và đi gặp bạn trai.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng thật là cô A đã mang thai. Sau khi nghe được kết quả này, cô A run rẩy và hoảng sợ gọi điện ngay cho bạn trai để được an ủi. Nhưng cô không ngờ rằng, cô không những không được an ủi mà còn nhận được một câu hỏi gây sốc.

"Nhưng mà... đứa bé này xuất hiện có trùng với ngày nghỉ của anh không đó?“

Câu hỏi này thể hiện rõ sự nghi ngờ của bạn trai cô A, anh ta nghi ngờ thời gian nghỉ phép của bản thân và thời gian xuất hiện triệu chứng mang thai không trùng nhau. Trước câu hỏi sốc nặng của bạn trai, nội tâm cô A như đảo lộn. Cảm giác như thế giới đang sụp đổ trước mắt cô.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy cô A im lặng sau câu hỏi nghi ngờ của mình, người bạn trai đã muộn màng nhận ra mình đã lỡ miệng và ngay lập tức xin lỗi cô A. Nhưng việc này đã trở thành một cú sốc lớn, vết thương lòng khó quên với cô A.

Cả hai đã trải qua quá trình chia tay và tái hợp hai lần nhưng cuối cùng họ vẫn chọn chia tay.

Cô A tâm sự "Tôi hy vọng anh ta sẽ chịu đủ bất hạnh trên cuộc đời này, nhưng tôi cũng hy vọng anh ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Tôi thực sự rất hận anh ta nhưng hình ảnh hạnh phúc của chúng tôi lúc còn hẹn hò vẫn in sâu vào tâm trí tôi"

Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đã an ủi cô A bằng những bình luận:

"Tôi không hiểu sao lại có thể nói như vậy với bạn gái mình nữa"

"Anh ta nghĩ bạn gái mình là cái thá gì vậy trời?"

"Thật là vô trách nhiệm..."