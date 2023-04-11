Phát hiện clip nóng của bạn gái mình và người cùng giới, định lao vào chất vấn thì tôi nhận được câu trả lời ngỡ ngàng

Anh A đã hẹn hò với bạn gái của mình từ thời trung học. Cả hai tin tưởng nhau tuyệt đối, thậm chí họ rất thoải mái về việc dùng điện thoại của nhau.

Anh A cảm thấy bàng hoàng khi biết bạn gái đang vụng trộm với cô bạn thân sau lưng mình. Anh chất vấn :"Tại sao em lại làm như vậy?"

Rồi một ngày, anh A tìm thấy một đoạn video quan hệ tình dục dài 7 phút trong album ảnh trên điện thoại di động của bạn gái. Ngạc nhiên hơn, người xuất hiện trong video là bạn gái của anh A và bạn thân của cô ấy (cả hai đều là nữ).

Trong khi anh A đang cực kỳ bối rồi với tình huống này thì cô bạn gái lại nhấn mạnh với anh A rằng cô ấy không ngoại tình điềm tĩnh trả lời: "Em tò mò cảm giác khi quan hệ với người cùng giới ra sao mà thôi. Bạn em nó cũng có bạn trai rồi mà. Tụi em chỉ làm vậy như một trò đùa thôi, anh nghiêm túc quá làm gì thế?”

Anh A xin lời khuyên của cư dân mạng và cho biết: “Tôi rất lo lắng không biết liệu đây có thể được coi là ngoại tình hay không? Liệu bạn gái tôi có phải là người song tính hay không”.

Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết cư dân mạng sau khi xem câu chuyện đều cho rằng: "Ngoại tình rồi chứ còn gì nữa". Ý kiến của mọi người đều là dù có song tính hay không, chỉ vì tò mò mà đi quan hệ tình dục với người khác thì nên được hiểu là không còn quan tâm gì đến người yêu của mình.

Dù lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là ý kiến của anh A, nhưng dường như không dễ để bạn gái hàn gắn lại trái tim đã tổn thương của anh A.

Theo Insight