Phát hiện clip nóng của bạn gái mình và người cùng giới, định lao vào chất vấn thì tôi nhận được câu trả lời ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 11/04/2023 08:11

Tôi cực kỳ sốc khi thấy clip nóng của bạn gái tôi quay với người cùng giới và không biết phải làm sao.

Cụ thể, hãng truyền thông Hồng Kông HK01 đã đăng tải bài viết chia sẻ về những lo lắng của một chàng trai trẻ ở Đài Loan.

Anh A đã hẹn hò với bạn gái của mình từ thời trung học. Cả hai tin tưởng nhau tuyệt đối, thậm chí họ rất thoải mái về việc dùng điện thoại của nhau.

Phát hiện clip nóng của bạn gái mình và người cùng giới, định lao vào chất vấn thì tôi nhận được câu trả lời ngỡ ngàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi một ngày, anh A tìm thấy một đoạn video quan hệ tình dục dài 7 phút trong album ảnh trên điện thoại di động của bạn gái. Ngạc nhiên hơn, người xuất hiện trong video là bạn gái của anh A và bạn thân của cô ấy (cả hai đều là nữ).

Phát hiện clip nóng của bạn gái mình và người cùng giới, định lao vào chất vấn thì tôi nhận được câu trả lời ngỡ ngàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh A cảm thấy bàng hoàng khi biết bạn gái đang vụng trộm với cô bạn thân sau lưng mình. Anh chất vấn :"Tại sao em lại làm như vậy?"

Trong khi anh A đang cực kỳ bối rồi với tình huống này thì cô bạn gái lại nhấn mạnh với anh A rằng cô ấy không ngoại tình  điềm tĩnh trả lời: "Em tò mò cảm giác khi quan hệ với người cùng giới ra sao mà thôi. Bạn em nó cũng có bạn trai rồi mà. Tụi em chỉ làm vậy như một trò đùa thôi, anh nghiêm túc quá làm gì thế?”

Anh A xin lời khuyên của cư dân mạng và cho biết: “Tôi rất lo lắng không biết liệu đây có thể được coi là ngoại tình hay không? Liệu bạn gái tôi có phải là người song tính hay không”.

Phát hiện clip nóng của bạn gái mình và người cùng giới, định lao vào chất vấn thì tôi nhận được câu trả lời ngỡ ngàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết cư dân mạng sau khi xem câu chuyện đều cho rằng: "Ngoại tình rồi chứ còn gì nữa". Ý kiến của mọi người đều là dù có song tính hay không, chỉ vì tò mò mà đi quan hệ tình dục với người khác thì nên được hiểu là không còn quan tâm gì đến người yêu của mình.

Dù lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là ý kiến của anh A, nhưng dường như không dễ để bạn gái hàn gắn lại trái tim đã tổn thương của anh A.

Theo Insight

Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau vỏ bọc hạnh phúc được chồng chiều chuộng suốt 3 năm qua

Sự thật đằng sau vỏ bọc hạnh phúc được chồng chiều chuộng suốt 3 năm qua

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý