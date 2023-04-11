Vô tình xem tin nhắn của bạn gái ngoan hiền, tôi SỐC NẶNG  khi thấy bạn gái gửi ảnh cho nhiều trai lạ: “Em có đẹp không?…”

Theo câu chuyện, anh A là một người đang ông đang sinh sống tại Anh. Dạo gần đây anh đang có mâu thuẫn với bạn gái đã hẹn hò được 2 năm là cô B.

Mới đây, tờ nhật báo 'THE Sun' của Anh đã đưa tin câu chuyện về một người đàn ông vô tình nhìn vào điện thoại di động của bạn gái, sau đó anh phát hiện ra một bí mật chấn động và đang nghĩ đến việc chia tay.

Điện thoại di động của cô B không khóa, vì thế anh A đã mở lên để kiểm tra tin nhắn và album ảnh. Đó là do anh A tò mò nội dung của các cuộc trò chuyện với những người khác giới của bạn gái mình.

Bởi vì cách đây không lâu, anh A vì tò mò đã mở ra được ‘chiếc rương bí mật’ của bạn gái. Cô B là người luôn mang theo điện thoại di động mọi lúc mọi nơi, nhưng vào một ngày không may thay coi đã để quên nó ở nhà khi đi làm.

Ảnh minh họa: Internet

Anh A luôn cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy bạn gái mình có nhiều bạn khác giới, không chỉ vậy, họ còn không ngừng liên lạc với bạn gái anh. Nhưng lo lắng là vậy, anh A chưa từng nghi ngờ gì bạn gái mình, anh A nghĩ rằng cô B có nhiều bạn khác giới như vậy là do cô ấy nổi tiếng vì sự quyến rũ của mình.

Anh A thừa nhận mình tin tưởng cô B một cách tuyệt đối, vì cô B là một cô gái ân cần và luôn đối tốt với anh. Anh A chưa bao giờ mảy may nghi ngờ gì bạn gái mình. Tuy nhiên, khi bức màn bí mật được vén lên, tay chân anh A run rẩy không thể nào di chuyển được.

Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì nội dung của cuộc trò chuyện của cô B với những người bạn khác giới không hề đơn giản và trên cả mức bạn bè. Thậm chí, cô B còn gửi ảnh khỏa thân của mình cho các bạn nam xem và bình luận. Họ thoải mái buông ra những trò đùa tục tĩu và những lời bình phẩm khiêu gợi 19+.

Người bạn gái mà anh A luôn tự hào vì có nhân cách tốt nên được nhiều chàng trai ưa thích, đã phản bội lòng tin của anh bằng cách đau đớn nhất. Cô B bên ngoài ngoan hiền, nhưng bên trong lại có những quan hệ bí mật với nhiều chàng trai khác bằng cách trao đổi ảnh khỏa thân của và nói chuyện khiêu dâm.

Ảnh minh họa: Internet

Anh A vô cùng sốc khi nhìn thấu được chiếc mặt nạ đã giấu kín suốt 2 năm của bạn gái. Anh A nghẹn ngào kể lại sự việc và cho biết: "Tôi đã đi chất vấn bạn gái mình và cô ấy đã lập tức xin lỗi. Nhưng cô ấy cho rằng đó hoàn toàn không phải ngoại tình. Vì vậy, cơn giận trong tôi vẫn chưa được giải quyết. Tôi không biết liệu có thể tiếp tục mối quan hệ này hay không nữa".

Đáp lại, cư dân mạng khuyên anh A nên chia tay:

"Anh còn tin lời bạn gái nói không, không thì chia tay ngay đi"

"Tôi nghĩ nếu tôi ở trong trường hợp này thì đây cú sốc lớn đối với tôi đó"

"Không thể tin lời bạn gái được nữa đâu"

Theo Insight