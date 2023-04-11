Đau khổ vì chia tay mối tình 7 năm, chưa được bao lâu thì nghe tin em lấy chồng, tôi run rẩy tay chân khi thấy dòng trạng thái: ”Cảm ơn anh người chồng đã bên em 10 năm…”

Tâm sự Eva 11/04/2023 08:15

Tôi tuyệt vọng khi biết được quá khứ chấn động của bạn gái cũ.

Cụ thể là mới đây trên một trang cộng đồng trực tuyến, đã xuất hiện một bài viết có tiêu đề “Thật là một cú sốc lớn”.

Đau khổ vì chia tay mối tình 7 năm, chưa được bao lâu thì nghe tin em lấy chồng, tôi run rẩy tay chân khi thấy dòng trạng thái: ”Cảm ơn anh người chồng đã bên em 10 năm…” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo câu chuyện đã đăng tải, một người đàn ông là anh A tại nơi làm việc đã vô tình phát hiện ra dòng trạng thái gần đây của bạn gái cũ khi đang lướt mạng xã hội.

Bạn gái cũ của anh A đã chia sẻ rất nhiều tin tức về đám cưới của mình trên mạng xã hội với những bức ảnh cưới tươi cười rạng rỡ.

Đau khổ vì chia tay mối tình 7 năm, chưa được bao lâu thì nghe tin em lấy chồng, tôi run rẩy tay chân khi thấy dòng trạng thái: ”Cảm ơn anh người chồng đã bên em 10 năm…” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe tin bạn gái cũ mình quen 7 năm giờ đây đã đi kết hôn cùng người khác, anh A cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng sau khi lướt thêm nhiều dòng trạng thái khác anh A ngày càng cảm thấy kì lạ. Cho đến khi anh A lướt đến dòng trạng thái này anh lập tức đứng hình, cụ thể dòng trạng thái viết :”Chúng tôi bắt đầu là người yêu của nhau vào 10 năm trước..."

Đau khổ vì chia tay mối tình 7 năm, chưa được bao lâu thì nghe tin em lấy chồng, tôi run rẩy tay chân khi thấy dòng trạng thái: ”Cảm ơn anh người chồng đã bên em 10 năm…” - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lý do khiến người anh A bàng hoàng là do cụm từ ‘hai người họ đã hẹn hò từ 10 năm trước’. Nói cách khác, nếu dòng trạng thái đó là lời nói thật, thì lúc đó bạn gái cũ của anh đang một chân đạp 2 thuyền. Một bên thì hạnh phúc bên anh A, một bên thì hẹn hò với chú rể hiện tại. Anh A cảm thấy rất bối rối vì không biết phải làm sao trong tình huống này nên đã đăng tải bài viết hỏi ý kiến của mọi người.

Cư dân mạng sau khi đọc bài viết của anh A đã để lại những bình luận:

"Chân cô ta có sao không khi phải dạng ra đứng 2 thuyền trong tận 10 năm..."

"Nếu là tôi, tôi đã bình luận thẳng vào dưới bài viết đó của cô ta"

"Gửi tin nhắn trực tiếp cho chú rể đi“.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng phân tích khác và để lại những bình luận:

"Có thể là họ đã chia tay và sau đó mới tái hợp thì sao"

"Cũng có thể là họ đã biết nhau được 10 năm thì sao."

Theo Insight

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