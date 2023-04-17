Cô A là tác giả của bài viết này, cô phàn nàn rằng mình không thể giải tỏa ham muốn tình dục vì cô và bạn trai đã không có quan hệ thể xác với nhau.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện một bài viết có tựa đề 'Tôi có lỗi với bạn trai của mình'

Tuy nhiên, thay vì vui vẻ tận hưởng những ngày độc thân cuối cùng trước khi kết hôn, thì cô A lại có suy nghĩ rất tồi tệ về cuộc hôn nhân này.

Cô A cho biết: “Tôi đã có bạn trai yêu nhau được 6 tháng và cả hai chúng tôi còn định tiến tới hôn nhân. Mặc dù yêu nhau chưa lâu nhưng chúng tôi đã biết nhau khá lâu trước đó vì làm cùng ngành nghề.”

Cô A cho biết:”Tôi lo lắng rất nhiều về bạn trai của mình, anh ấy cứ khăng khăng hai chúng tôi đều phải giữ trinh tiết trước khi kết hôn".

Vì lý do đó mà cô A đã gặp một khủng hoảng lớn. Cô A cho biết gần 2 tháng nay cô không thể gặp được bạn trai vì bạn trai phải thường xuyên đi công tác. Cô A tâm sự: "Tôi đang ở trong trạng thái rất cô đơn về mặt tâm lý cũng như là thể chất. Và do hoàn cảnh éo le nên chúng tôi cũng không thể liên lạc với nhau thường xuyên được."

Ảnh minh họa: Internet

Cô A nói thêm rằng cô cảm thấy rất buồn và cô đơn trong chính căn nhà của mình mỗi khi bạn trai đi công tác, vì vậy cô đã lên một ứng dụng hẹn hò để đi ngoại tình.

Hơn nữa, bạn trai cô cứ nhất quyết giữ nguyên quan điểm giữ gìn trinh tiết trước hôn nhân nên làm cô A rất bất mãn. Cô A nói: “Tôi cứ nghĩ rằng quan điểm của bạn trai là đúng đắn nên lúc đầu tôi cũng thấy không có vấn đề gì, nhưng càng lúc tôi càng thấy không ổn. Những lúc tôi ở cùng bạn trai, sự bất mãn đang dần tích lũy trong lòng tôi.”

Ảnh minh họa: Internet

Cuối bài đăng, cô A tự trách nói: "Tôi cảm thấy rất có lỗi khi nghĩ đến việc bạn trai tôi có lẽ sẽ không thể tưởng tượng được bạn gái mình là người như thế này".

Bài viết đã được lan truyền trên mạng xã hội một cách chóng mặt và nhận được nhiều bình luận như:

“Không hợp thì buông đi thôi, đừng có kết hôn”

“Tôi nổi da gà khi đọc đến đoạn chỉ vì tình dục mà bạn phải đi ngoại tình"

“Nên chia tay trước hôn nhân để khỏi phải hối hận về sau”