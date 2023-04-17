Thấy bạn trai đi mua nhẫn, VUI SƯỚNG nghĩ mình sắp được cầu hôn, nhưng thứ nhận được lại là lời chia tay, tôi NGÃ KHUỴ khi biết người được cầu hôn chính là…

Theo bài báo được đăng tải, người đàn anh A đang sinh sống ở Malaysia, và đã hẹn hò với bạn gái của mình được 5 năm.

Mới đây, trên một trang truyền thông trực tuyến đã đưa tin về câu chuyện của một người đàn ông phải lòng bạn thân của bạn gái mình.

Khi sự kiên nhẫn của anh A đang dần cạn kiệt và nghĩ đến chuyện buông tay, thì anh A tình cờ gặp bạn thân của bạn gái mình.

Anh A chưa bao giờ quan hệ tình dục với bạn gái của mình, vì bạn gái anh bảo thủ và cũng khá là lạnh nhạt trong chuyện ấy. Ngược lại thì anh A là một người đàn ông tràn trề ham muốn tình dục.

Ảnh minh họa: Internet

Anh A thừa nhận: “Có lần tôi, bạn gái và bạn thân cô ấy cùng nhau đi du lịch. Bạn thân của bạn gái tôi đã lén lút sờ soạng cơ thể tôi. Tôi cũng đã nghe bạn gái tôi kể bạn thân mình là một người phụ nữ phóng khoáng, nhưng làm như vậy không phải là quá quyến rũ sao.”

Anh A tiếp tục nói: "Thật khó để cưỡng lại sự cám dỗ của bạn thân của bạn gái tôi. Tôi biết việc này là sai, nhưng cơ thể và trái tim tôi đang bị bạn thân của bạn gái hút đi mất rồi".

Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng sau khi xem toàn bộ câu chuyện của anh A đã để lại những bình luận:

"Trong chuyện này, cô bạn gái là người đáng thương nhất"

"Chỉ vì lợi ích của bản thân mà làm mọi chuyện thành ra thế này đây?"

"Bạn thân của bạn gái cũng có vấn đề nữa, tại sao lại đi dụ dỗ bạn trai của bạn mình hả trời"

"Một thú vui nhỏ có thể thay đổi cuộc đời bạn, nhưng mà nó cũng có thể hủy hoại cả cuộc đời của bạn đấy"