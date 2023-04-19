Cơ thể đàn ông có những vị trí "siêu nhạy cảm", phụ nữ chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến chàng ngất ngây

Không chỉ riêng phụ nữ, đàn ông trong các 'cuộc vui' cũng đều có những điểm nhạy cảm. Phụ nữ chỉ cần 'ra tay' nhẹ nhàng cũng khiến các cánh mày râu 'kích thích cực độ' đấy!

Điểm nhạy cảm trên người đàn ông cũng y hệt như một ngọn núi lửa âm ỉ, chỉ cần nàng biết cách kích thích, khiêu khích… sẽ khiến chàng hừng hực lửa yêu và say mê. Nhất là khi chị em biết kết hợp đôi môi và đôi tay mềm mại của mình một cách điêu luyện.

Bụng dưới và ngực

Đừng nghĩ rằng nam giới thì không thích hôn vào ngực. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng ngực và bụng dưới của đàn ông là nơi thích hợp nhất cho những màn dạo đầu từ tốn nhưng hiệu quả.

Khởi động là những vuốt ve nhẹ nhàng bằng tay, sau đấy mạnh dạn hơn bằng đôi môi nóng bỏng để thiêu đốt lớp da mỏng này.

Ảnh minh họa: Internet

Cổ và tai

Những động chạm ở tai sẽ khiến các dây thần kinh tập trung ở bộ phận này của chàng nhanh chóng tiếp nhận kích thích. Đừng quên những lời thì thầm ngọt ngào như mật, hơi thở của bạn kèm với những cử động có sức công phá khiến chàng muốn "nổ tung" cho mà xem.

Những nụ hôn ướt át ở cổ sẽ là tín hiệu cho thấy bạn thèm khát chàng. Đây có khác gì lời mời mọc ân cần, để cánh mày râu không thể cưỡng lại được.

Ảnh minh họa: Internet

Đùi và lưng

Đùi trong với lớp da mỏng là nơi siêu nhạy cảm. Nàng chỉ cần vuốt ve nhẹ nhàng từ khuỷu chân lên đến hông ở đùi trong sẽ khiến cho bản năng đàn ông trỗi dậy nhanh chóng.

Ngoài ra, khi "yêu" xong, hãy massage nhẹ nhàng, thật chậm rãi dọc theo sống lưng chàng, kéo xuống tận đáy thắt lưng, bằng tay. Đây chính là lời đáp trả ngọt ngào nhất nàng có thể dành cho tình yêu của mình sau khi anh ấy đã miệt mài vì nàng.

Nhờ những tuyệt chiêu này, chắc chắn "chuyện ấy" của hai người sẽ ngất ngây và đầy thư giãn.

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-the-an-ong-co-nhung-vi-tri-sieu-nhay-cam-phu-nu-chi-can-cham-nhe-cung-khien-chang-chet-len-chet-xuong-trong-cuoc-vui-573973.html