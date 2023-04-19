Cơ thể đàn ông có những vị trí "siêu nhạy cảm", phụ nữ chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến chàng ngất ngây

Tâm sự Eva 19/04/2023 10:24

Không chỉ riêng phụ nữ, đàn ông trong các 'cuộc vui' cũng đều có những điểm nhạy cảm. Phụ nữ chỉ cần 'ra tay' nhẹ nhàng cũng khiến các cánh mày râu 'kích thích cực độ' đấy!

Điểm nhạy cảm trên người đàn ông cũng y hệt như một ngọn núi lửa âm ỉ, chỉ cần nàng biết cách kích thích, khiêu khích… sẽ khiến chàng hừng hực lửa yêu và say mê. Nhất là khi chị em biết kết hợp đôi môi và đôi tay mềm mại của mình một cách điêu luyện.

Bụng dưới và ngực

Đừng nghĩ rằng nam giới thì không thích hôn vào ngực. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng ngực và bụng dưới của đàn ông là nơi thích hợp nhất cho những màn dạo đầu từ tốn nhưng hiệu quả.

Khởi động là những vuốt ve nhẹ nhàng bằng tay, sau đấy mạnh dạn hơn bằng đôi môi nóng bỏng để thiêu đốt lớp da mỏng này.

Cơ thể đàn ông có những vị trí 'siêu nhạy cảm', phụ nữ chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến chàng ngất ngây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cổ và tai

Những động chạm ở tai sẽ khiến các dây thần kinh tập trung ở bộ phận này của chàng nhanh chóng tiếp nhận kích thích. Đừng quên những lời thì thầm ngọt ngào như mật, hơi thở của bạn kèm với những cử động có sức công phá khiến chàng muốn "nổ tung" cho mà xem.

Những nụ hôn ướt át ở cổ sẽ là tín hiệu cho thấy bạn thèm khát chàng. Đây có khác gì lời mời mọc ân cần, để cánh mày râu không thể cưỡng lại được.

Cơ thể đàn ông có những vị trí 'siêu nhạy cảm', phụ nữ chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến chàng ngất ngây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đùi và lưng

Đùi trong với lớp da mỏng là nơi siêu nhạy cảm. Nàng chỉ cần vuốt ve nhẹ nhàng từ khuỷu chân lên đến hông ở đùi trong sẽ khiến cho bản năng đàn ông trỗi dậy nhanh chóng.

Ngoài ra, khi "yêu" xong, hãy massage nhẹ nhàng, thật chậm rãi dọc theo sống lưng chàng, kéo xuống tận đáy thắt lưng, bằng tay. Đây chính là lời đáp trả ngọt ngào nhất nàng có thể dành cho tình yêu của mình sau khi anh ấy đã miệt mài vì nàng.

Nhờ những tuyệt chiêu này, chắc chắn "chuyện ấy" của hai người sẽ ngất ngây và đầy thư giãn.

Cơ thể đàn ông có những vị trí 'siêu nhạy cảm', phụ nữ chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến chàng ngất ngây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Tiết lộ 5 bí quyết 'yêu' của phụ nữ khiến cánh mày râu thỏa mãn 'đê mê' trên giường

Tiết lộ 5 bí quyết 'yêu' của phụ nữ khiến cánh mày râu thỏa mãn 'đê mê' trên giường

Áp dụng những bí quyết này vào chuyện 'chăn gối' cũng là cách khiến chồng yêu và 'đê mê' bạn suốt đời.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện phòng the bí kíp phòng the vị trí nhạy cảm của đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 27 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau vỏ bọc hạnh phúc được chồng chiều chuộng suốt 3 năm qua

Sự thật đằng sau vỏ bọc hạnh phúc được chồng chiều chuộng suốt 3 năm qua

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý