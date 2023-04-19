Tiết lộ 5 bí quyết 'yêu' của phụ nữ khiến cánh mày râu thỏa mãn 'đê mê' trên giường

Tâm sự Eva 19/04/2023 08:45

Áp dụng những bí quyết này vào chuyện 'chăn gối' cũng là cách khiến chồng yêu và 'đê mê' bạn suốt đời.

Không có gì là sai khi phụ nữ biết cách giúp chồng thoải mái chốn phòng the. Chỉ khi các anh tìm được hạnh phúc trên giường cùng vợ thì chẳng bao giờ muốn tòm tem bên ngoài. Muốn biết các anh có hứng thú hay không phụ nữ chỉ cần giở những tuyệt chiêu này nhé.

Đàn ông cần được mơn trớn

Không giống như cách nghĩ thông thường, rằng chỉ phụ nữ mới cần được mơn trớn, vuốt ve. Biện pháp này cũng rất có hiệu quả đối với đàn ông con trai. Vì đầu ti ở phụ nữ và nam giới đều chứa rất nhiều dây thần kinh. Nếu bạn vuốt ve, hôn nhẹ lên đầu ti sẽ khiến chàng vô cùng phấn khích, tăng ham muốn ngay lập tức.

Sẽ càng tuyệt hơn nữa khi bạn kích thích cùng một lúc cả cậu nhỏ của chàng. Đây là cách làm cho chồng thỏa mãn nhanh chóng nhất.

Ngoài ra những động tác mơn trớn trên cơ thể như: Cổ, ngực, mông của chàng cũng có tác dụng cao trong việc kích thích cậu nhỏ “đứng lên” và sẵn sàng lâm trận.

Thay đổi chiến thuật

Chàng trai của bạn có thể đặc biệt thích kiểu truyền thống, thích làm chủ “cuộc yêu”. Nhưng nếu giữ nguyên trong một thời gian dài sẽ làm cả hai nhàm chán. Hãy thay đổi chiến thuật, có thể là thay đổi tư thế, có thể bạn hãy chủ động dẫn dắt chàng. Đảm bảo chàng sẽ lâng lâng hạnh phúc suốt cả ngày, mỉm cười vô cớ vì có một người bạn tình quá nóng bỏng và quyến rũ.

Tiết lộ 5 bí quyết 'yêu' của phụ nữ khiến cánh mày râu thỏa mãn 'đê mê' trên giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết đàn ông thích phụ nữ mặc gì khi lên giường

Bạn một chiếc áo ngủ mỏng manh mà không mặc đồ lót bên trong để chồng bạn cảm nhận được vẻ đẹp sexy của bạn hoặc mặc đồ lót màu đen để bạn thật sự hoang dã khi trên giường. Chắc chắc chồng bạn sẽ không thể kiềm chế được và chỉ muốn đưa bạn lên giường ngay.

Tiếng rên thần kì làm chồng thỏa mãn trong cơn mê

Tiếng rên có tác dụng thần kì trong việc làm cho chồng thỏa mãn một cách tuyệt vời nhất. Trên thực tế, chỉ cần nghe thấy tiếng rên la đầy khiêu khích của phụ nữ cũng đủ khiến cho cánh mày râu điên đảo, không thể chịu nổi sự kích thích từ đối phương.

Tiếng rên không những kích thích não bộ của đàn ông liên tưởng đến chuyện ân ái, khiến họ dễ dàng lên đỉnh mà còn làm cho họ có cảm giác tự hào về bản thân vì đã làm cho vợ mình được nếm trải cảm giác sung sướng. Điều này khiến họ thỏa mãn vì đã khẳng định được bản lĩnh đàn ông khi ở trên giường. Đây cũng là lý do nhiều chị em không hề có cảm giác sung sướng thật sự nhưng cũng giả vờ rên la với mục đích làm chồng thỏa mãn.

Tiết lộ 5 bí quyết 'yêu' của phụ nữ khiến cánh mày râu thỏa mãn 'đê mê' trên giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy chủ động trong lúc làm tình

Đối với nam giới, việc người phụ nữ chủ động hơn trong chuyện ấy sẽ giúp các chàng thêm hưng phấn. Cánh mày râu thường thích người phụ nữ giỏi giang trong chuyện chăn gối và làm chủ cuộc chơi. Điều này sẽ tạo cho anh ấy cảm giác thoải mái, kích thích tinh thần giúp cho cuộc chơi thêm thăng hoa, khoái lạc. Anh ấy sẽ ngày càng thích thú khi được ở bên bạn, được “vui vẻ” với bạn và không thể nào rời xa bạn được.

Tiết lộ 5 bí quyết 'yêu' của phụ nữ khiến cánh mày râu thỏa mãn 'đê mê' trên giường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Ngoài “chuyện ấy”, đàn ông yêu thật lòng cực kỳ thích làm những việc này khi ở gần vợ

Ngoài “chuyện ấy”, đàn ông yêu thật lòng cực kỳ thích làm những việc này khi ở gần vợ

Dưới đây là những điều đàn ông yêu thật lòng cực kỳ thích làm khi ở gần người mình yêu, phụ nữ khôn ngoan nên biết để có cách đáp trả khôn khéo nhất.

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