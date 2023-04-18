Ngoài “chuyện ấy”, đàn ông yêu thật lòng cực kỳ thích làm những việc này khi ở gần vợ

Tâm sự Eva 18/04/2023 20:06

Dưới đây là những điều đàn ông yêu thật lòng cực kỳ thích làm khi ở gần người mình yêu, phụ nữ khôn ngoan nên biết để có cách đáp trả khôn khéo nhất.

Đụng chạm nơi "riêng tư" của vợ

Người đàn ông thương vợ thường thích đụng chạm những nơi riêng tư trên cơ thể vợ. Họ thích những hành động thân mật khi ở bên cạnh vợ. Cánh mày râu thích đụng chạm đến những bộ phận như eo, mông, ngực...

Ngoài “chuyện ấy”, đàn ông yêu thật lòng cực kỳ thích làm những việc này khi ở gần vợ - Ảnh 1
Đàn ông yêu thật lòng sẽ làm những điều này cho người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Những chỗ nhạy cảm này của phụ nữ luôn khiến đàn ông say mê và rất muốn chạm vào khi cả hai ở gần nhau. Họ cho rằng điều này làm tăng tình cảm, tạo không khí lãng mạn. Thế nên phụ nữ đừng từ chối để tình cảm vợ chồng được gắn bó hơn.

Ôm hôn vợ

Người đàn ông tử tế, yêu thương thật lòng thật dạ luôn muốn ôm hôn vợ khi ở cạnh. Họ thích làm điều này để thể hiện tình cảm của mình. Đây là cách giúp họ có thêm năng lượng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng đẩy chồng ra mỗi khi anh ấy đến gần. Bạn hãy hưởng ứng bằng một nụ cười hoặc chủ động ôm ngược lại anh ấy.

Ngoài “chuyện ấy”, đàn ông yêu thật lòng cực kỳ thích làm những việc này khi ở gần vợ - Ảnh 2
Đàn ông thương vợ sẽ ôm hôn vợ - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân đôi khi những hành động nhỏ nhặt cũng sẽ giúp tình cảm vợ chồng ngày càng thăng hoa hơn. Vợ chồng sẽ thấu hiểu nhau hơn thông qua những điều nhỏ nhất. Vì vậy đừng ngại khi chồng dành cho mình những hành động này. Cũng đừng đẩy anh ấy ra chỉ vì mệt mỏi, khó chịu trong người.

Thích trêu ghẹo vợ

Đàn ông thương vợ thường thích trêu chọc vợ mọi lúc mọi nơi. Họ thích nhìn gương mặt khó chịu khi vợ giận dỗi, thích ngắm vợ trong bộ dạng dễ thương này. Thế nên đàn bà đừng cáu gắt khi chồng trêu đùa, cũng đừng dùng lời lẽ khó nghe để bày tỏ sự khó chịu của mình. Vì những lời nói đó sẽ khiến chồng cảm thấy vô cùng chán nản và không bao giờ muốn gần gũi vợ thêm nữa.

Nấu ăn cùng vợ

Khi rảnh rỗi, đàn ông thường thích nấu nướng với vợ. Họ thích cảm giác được cùng vợ đứng trong bếp nấu những món ăn ngon rồi cùng nhau thưởng thức. Điều này giúp tình cảm của vợ chồng ngày càng gắn bó hơn. Vả lại đây cũng là việc giúp chồng ngày càng hiểu nỗi vất vả của vợ.

Ra sân bay nhận tro cốt của chồng, đang nước mắt giàn giụa tôi "hóa đá" khi nhìn thấy tấm ảnh đính kèm

Ra sân bay nhận tro cốt của chồng, đang nước mắt giàn giụa tôi "hóa đá" khi nhìn thấy tấm ảnh đính kèm

Tôi sốc đến nỗi câm lặng, bên trong có rất nhiều ảnh mà chồng tôi chụp với người phụ nữ khác.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện ấy chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 28 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau vỏ bọc hạnh phúc được chồng chiều chuộng suốt 3 năm qua

Sự thật đằng sau vỏ bọc hạnh phúc được chồng chiều chuộng suốt 3 năm qua

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý