Đang trên đường đi làm, vô tình đụng phải một cặp đôi đang vào khách sạn, nhìn thấy mặt họ, tôi HỐT HOẢNG phát hiện người phụ nữ đó chính là…

Anh A đã bị sốc sau khi vô tình chứng kiến vợ của một người mà mình quen biết đi ngoại tình với trai lạ.

Mới đây, trên trang mạng xã hội trực tuyến 'Bobaedream' đã xuất hiện một bài đăng có tiêu đề ‘Tôi phát hiện vợ của người mình quen biết đi ngoại tình, tôi nên làm gì hả mọi người?’

Anh A kết thúc bài viết ngắn của mình bằng sự nghi vấn: 'Tôi không hiểu sao cô ta lại đi ngoại tình. Chàng trai ngoại tình với cô ta cũng không phải là một chàng trai trẻ đẹp trai hay gì mà chỉ là một người đàn ông ục ịch và đeo kính."

Anh A nói: "Tôi lo lắng không biết mình có nên nói cho người quen đó không. Hay cứ giả vờ là không quen biết rồi lơ luôn cho rồi.”

Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi bài viết của anh A được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, xuất hiện vô số bình luận dưới bài đăng.

Anh A đã đăng một bài viết cho biết thêm thông tin: "Sau khi tôi đăng bài viết này lên, một số người quen đã để ý và liên hệ với tôi. Đọc bình luận của các bạn, tôi nghĩ việc tôi giả vờ như không biết gì là việc làm đúng đắn. Tôi sẽ không xen vào nhưng sẽ giúp đỡ khi gia đình đó xảy ra chuyện."

Anh A dứt khoát nói: "Làm ra chuyện như vậy rồi, nếu sau này mà tôi còn gặp cô ta nữa, tôi sẽ mặc kệ như là không quen biết. Không chào hỏi cũng không nói gì với cô ta nữa hết."

Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi hai bài đăng của anh A được đăng lên, cư dân mạng luôn khuyên nhủ anh A:

"Tốt nhất là giả vờ không biết trừ khi họ thực sự là bạn thân".

"Nếu người quen đó không phải là bạn thân của bạn, thì tốt hơn hết là mặc kệ đi. Nếu mà bạn nói ra, mà họ vẫn bên nhau thì thời gian trôi đi thì bạn sẽ nghe thấy những lời oán trách và chửi rủa đấy"

"Có trường hợp còn bị kiện vì báo với bạn chuyện bạn gái đi ngoại tình kìa. Căn bản là họ tin nhau hơn là tin bạn đấy"

Mặt khác, cũng có không ít ý kiến cho rằng:

"Dù sao thì giấy cũng không gói được lửa đâu, người quen kia trước sau gì cũng phát hiện thôi. Nếu không muốn bị hiểu lầm, bạn hãy thu thập thêm bằng chứng và nói thẳng với người quen đó luôn".

Theo Insight