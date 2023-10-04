Đi công tác dài ngày cùng sếp nữ, cả đêm chị ta cứ ỡm ờ buông lời mời mọc quyến rũ, tôi kiên quyết giữ mình nhưng rồi bàng hoàng khi nghe vợ tiết lộ 1 chuyện động trời

Tâm sự 04/10/2023 09:47

Cách đây không lâu tôi và trưởng phòng cùng đi công tác. Sếp tôi là nữ, hơn tôi hai tuổi thôi nhưng rất giỏi giang.

Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm nay, sinh được một bé trai, tình cảm vợ chồng rất tốt. Chúng tôi hiện tại vẫn thuê nhà, đang cố gắng tích góp để mua một căn hộ.

Cách đây không lâu tôi và trưởng phòng cùng đi công tác. Sếp tôi là nữ, hơn tôi hai tuổi thôi nhưng rất giỏi giang. Tôi và sếp mỗi người một phòng khách sạn, hơn 12 giờ đêm hôm ấy, sếp đột ngột gọi tôi sang bàn công việc.

Vậy nhưng khi tôi sang thì sếp lại mặc một chiếc váy ngủ lả lơi, công việc chẳng thấy đâu chỉ thấy sếp buông lời tán tỉnh, ỡm ờ mời gọi tôi mà thôi. Đến lúc đấy thì tôi biết mục đích của sếp rồi. Thú thật sếp rất quyến rũ lại vẫn còn độc thân. Nhưng tôi đã có gia đình và rất trân trọng vợ con.

Đi công tác dài ngày cùng sếp nữ, cả đêm chị ta cứ ỡm ờ buông lời mời mọc quyến rũ, tôi kiên quyết giữ mình nhưng rồi bàng hoàng khi nghe vợ tiết lộ 1 chuyện động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi sếp đứng nép sát vào mình, hơi thở nóng hổi của cô ấy phả lên mặt, tôi vội vàng đẩy sếp ra, lấy lý do mệt mỏi cần nghỉ ngơi sớm để về phòng. Không thấy cô ấy cố chấp gọi thêm, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, sếp vẫn cư xử bình thường, hai đêm tiếp theo cũng không hề gọi tôi sang phòng nữa.

Qua mấy ngày hết chuyến công tác, tôi trở về với vợ con. Ôm chặt vợ trong lòng, nghĩ đến cái đêm đầy cám dỗ kia mà tôi thầm thấy may mắn vì mình đã vượt qua được.

Đêm ấy, vợ vui mừng khoe với tôi rằng bố mẹ vợ cho một mảnh đất, tuy ở quê nhưng cũng là mặt phố, trị giá gần 2 tỷ đồng. Cô ấy hỏi tôi có muốn bán đi để mua nhà không? Căn nhà sẽ do hai vợ chồng cùng đứng tên.

“Em tin tưởng anh thế à?”, tôi hỏi vợ thì cô ấy cười hạnh phúc: “Vâng, em chẳng tin chồng mình thì tin ai”. Tôi rất mừng vì được vợ tin tưởng, về chuyện mua nhà thì cần bàn bạc thêm nữa.

Đi công tác dài ngày cùng sếp nữ, cả đêm chị ta cứ ỡm ờ buông lời mời mọc quyến rũ, tôi kiên quyết giữ mình nhưng rồi bàng hoàng khi nghe vợ tiết lộ 1 chuyện động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ai ngờ đâu mấy hôm sau tôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện điện thoại. Lúc đó tôi mới biết chuyện sếp nửa đêm gọi tôi sang phòng chính là kế hoạch của vợ tôi và sếp để thử lòng tôi! Hóa ra vợ quen biết với sếp, thậm chí rất thân thiết song họ không nói ra vì sợ ảnh hưởng đến công việc trên công ty

Bố mẹ vợ cho đất nhưng cô ấy chưa vội nói với tôi mà kiểm tra tình cảm của tôi dành cho vợ trước đã. Tất nhiên tôi đã vượt qua bài kiểm tra một cách xuất sắc. Phụ nữ bây giờ đúng là tinh quái thật, đàn ông cứ tưởng mình khôn ngoan nhưng ai là mèo ai là chuột còn chưa chắc!

Mỗi lần gần gũi xong vợ cứ nằng nặc đòi bằng được 500 ngàn, tôi không đưa cô ấy kiên quyết không đi ngủ, đến một ngày em nói một câu chấn động khiến tôi rụng rời chân tay

Mỗi lần gần gũi xong vợ cứ nằng nặc đòi bằng được 500 ngàn, tôi không đưa cô ấy kiên quyết không đi ngủ, đến một ngày em nói một câu chấn động khiến tôi rụng rời chân tay

Vì quá thất vọng và tổn thương, tôi đi ra ngoài ngay trong đêm. Tôi không muốn trở về nhà, quyết định thuê một căn phòng ở tạm.

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