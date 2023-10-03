Có vài lần hai người đi du lịch, tôi cố tình đặt một phòng nhưng khi đến nơi, cô ấy nhất quyết thuê phòng khác. Phải nói thêm rằng từ trước đến giờ, vợ tôi rất ghét đi tắm biển. Cô ấy bảo không tự tin, vả lại lúc nhỏ từng có lần chết đuối hụt nên ám ảnh. Tôi biết vậy nên cũng chẳng dò hỏi thêm nữa.

Hôm chúng tôi đi chọn váy cưới, tôi nói vợ dáng đẹp, tìm chiếc váy nào kiểu cách một chút mà mặc. Cuối cùng, cô ấy lại chọn chiếc váy đơn giản và kín đáo nhất. Thú thật chứng kiến những điều đó, tôi vẫn luôn thắc mắc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, phụ nữ kín đáo lịch sự như vậy lại là mẫu người mà đàn ông chúng tôi vẫn tìm kiếm.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn là đêm đầu của vợ chồng tôi. Vợ tôi nói lần đầu, còn nhiều bỡ ngỡ nên muốn tắt đèn. Khi bước vào việc chính, tôi chạm tay vào tấm lưng của vợ rồi giật bắn mình bởi làn da sần sùi như da cóc của cô ấy. Phản ứng lúc đó của tôi mạnh đến nỗi vợ bị rơi khỏi giường.

Chưa hết bàng hoàng, tôi bật điện lên thì thấy lưng và bụng vợ toàn vết sẹo nhăn nhúm, sần sùi. Biết chuyện không giấu được nữa, vợ tôi mới khóc nức nở nói hồi nhỏ có lần cô ấy bị bỏng. Ngày đó không có tiền điều trị đến nơi đến chốn nên vùng da ấy đã thành sẹo lồi vĩnh viễn.

Ảnh minh họa: Internet

Quả thật tôi rất thương vợ, nhưng sau hôm đó, tôi không thể nào chạm vào cô ấy. Có lẽ do cú sốc kia quá lớn, vợ lại giấu kín khiến tôi có cảm giác mình bị lừa dối. Bởi nếu chuyện chỉ đơn giản như vậy, tại sao cô ấy phải giấu tôi? Mấy ngày nay, thấy tôi không đả động gì, vợ cũng hiểu ra vấn đề, không khí gia đình càng căng thẳng hơn. Tôi đang chưa biết nên chấp nhận chuyện này hay sẽ làm gì tiếp theo. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.

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